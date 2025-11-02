Brazilian butt: Υπάρχουν κι αυτοί που παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα για τα τέλεια οπίσθια

Καταφθάνουν στο Μαϊάμι από όλες τις γωνιές της χώρας, στην πόλη που έχει καθιερωθεί ως η Μέκκα του βραζιλιάνικου butt lift, Brazilian butt ή BBL, μιας αισθητικής χειρουργικής επέμβασης για την αύξηση των γλουτών.

Παρά τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί με τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών που λειτουργούν σε νομικές γκρίζες ζώνες και του υψηλότερου αριθμού θανάτων από αισθητική χειρουργική στην χώρα, οι τελευταίες στατιστικές δείχνουν ότι τίποτα δεν μπορεί να μετακινήσει το Μαϊάμι από την πρώτη θέση. Αν και η θνησιμότητα έχει μειωθεί χάρη σε αυστηρότερους κανονισμούς και πιο ακριβείς χειρουργικές μεθόδους, δεν είναι όλα ρόδινα, και ένα μεγάλο μέρος αυτής της δυναμικής βιομηχανίας παραμένει στη σκιά.

30.000 επεμβάσεις αύξησης γλουτών

Χιλιάδες άνθρωποι ταξιδεύουν κάθε χρόνο στη Νότια Φλόριντα για να υποβληθούν σε αυτή τη χειρουργική επέμβαση, η οποία περιλαμβάνει την εξαγωγή λίπους από διάφορα μέρη του σώματος μέσω λιποαναρρόφησης και την έγχυσή του στους γλουτούς.

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, από τις σχεδόν 30.000 επεμβάσεις αύξησης γλουτών που πραγματοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι, οι μισές πραγματοποιήθηκαν στην νοτιοανατολική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τη Φλόριντα. Το Μαϊάμι, με εκατοντάδες πλαστικούς χειρουργούς και δεκάδες κλινικές, είναι το επίκεντρο της δυναμικής αμερικανικής βιομηχανίας αισθητικής χειρουργικής, και οι BBL είναι το στολίδι της.

Αποτελεί την ταχύτερα αναπτυσσόμενη αισθητική χειρουργική επέμβαση την τελευταία δεκαετία. Ενώ ο αριθμός σε εθνικό επίπεδο παρέμεινε αμετάβλητος τα τελευταία χρόνια, μεταξύ 2022 και 2024, διπλασιάστηκε στη Νοτιοανατολική περιοχή, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Εταιρείας Πλαστικών Χειρουργών.

Η Νότια Φλόριντα κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα όσον αφορά τον αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με την αισθητική χειρουργική, και η πλειονότητα των περιπτώσεων προέρχεται από BBL

Ένα μεγάλο κανονιστικό κενό

Οι BBL είναι επίσης οι αισθητικές επεμβάσεις με το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας. Η Νότια Φλόριντα κατέχει την πρώτη θέση στη χώρα όσον αφορά τον αριθμό των θανάτων που σχετίζονται με την αισθητική χειρουργική, και η πλειονότητα των περιπτώσεων προέρχεται από BBL.

Ανησυχώντας, οι νομοθέτες της πολιτείας έχουν ψηφίσει νόμους που ρυθμίζουν την πρακτική αυτή, και ο κλάδος φαίνεται να έχει ωριμάσει, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια των ασθενών. Ωστόσο, ο τομέας εξακολουθεί να λειτουργεί σε ένα μεγάλο κανονιστικό κενό, και συνεχίζουν να εμφανίζονται επιπλοκές, ιδίως στη μετεγχειρητική φροντίδα, σύμφωνα με χειρουργούς και ειδικούς.

«Ιδανική σωματική διάπλαση»

Η έκρηξη του BBL στο Μαϊάμι προηγείται της εικόνας που διαδόθηκε από τις Καρντάσιαν. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η δημοτικότητά του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιρροή των αισθητικών ιδανικών των μεγάλων λατινοαμερικανικών διασπορών που ζουν στην περιοχή, στο ζεστό κλίμα και σε μια κουλτούρα που είναι εμμονική με την εικόνα και γοητευμένη από την υπόσχεση της σωματικής μεταμόρφωσης.

Μελέτες δείχνουν ότι πολλοί ασθενείς πιστεύουν ότι η αναδιαμόρφωση της σιλουέτας τους ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και βλέπουν την BBL ως έναν τρόπο για να επιτύχουν μια «ιδανική σωματική διάπλαση».

Οι μελέτες επισημαίνουν επίσης την επίδραση της κοινωνικής σύγκρισης, με την έκθεση σε «επιμελημένες εικόνες καμπυλωτών σωμάτων» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση αυτών των προτύπων.

Πνευμονική λιπώδης εμβολή (PFE)

«Αυτή η επέμβαση είναι τόσο δημοφιλής επειδή είναι τόσο ισχυρή — δεν υπάρχει καμία άλλη που να μπορεί να δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα», εξηγεί ο Dr Pat Pazmiño, πλαστικός χειρουργός με έδρα το Μαϊάμι και μέλος της ASPS.

«Στο παρελθόν, στην πλαστική χειρουργική, όταν θέλαμε να ορίσουμε τα περιγράμματα ή να αυξήσουμε τον όγκο, χρησιμοποιούσαμε εμφυτεύματα. Αλλά εισάγαμε ένα ξένο σώμα και τα εμφυτεύματα έπρεπε να αντικατασταθούν. Από την άλλη πλευρά, όταν χρησιμοποιείς το λίπος του ίδιου του ασθενούς, μπορείς να δημιουργήσεις οποιοδήποτε περίγραμμα, οποιουδήποτε μεγέθους, σε πολλές περιοχές όπου δεν θα χρησιμοποιούνταν εμφυτεύματα. Και δεν χρειάζεται να τα αντικαταστήσεις».

Ο Pazmiño ήταν μέλος μιας ομάδας που διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι θάνατοι από BBL οφείλονταν σε μια επιπλοκή που ονομάζεται πνευμονική λιπώδης εμβολή (PFE), η οποία συμβαίνει όταν το λίπος εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος μέσω των φλεβών των γλουτιαίων μυών και εμποδίζει τη ροή του αίματος προς τους πνεύμονες.

Για να αποφευχθεί αυτό, ο λιπώδης ιστός πρέπει να εγχύεται ακριβώς πάνω από τον μυ, αποφεύγοντας τη διείσδυση, μια μέθοδος που εφαρμόστηκε ως νόμος στην πολιτεία και έχει υιοθετηθεί ευρέως στον κλάδο. Ο Pazmiño προώθησε επίσης τη χρήση υπερήχων κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης για να βελτιώσει την ορατότητα και να αποφευχθεί η διάτρηση του μυός.

Η έκρηξη του BBL στο Μαϊάμι προηγείται της εικόνας που διαδόθηκε από τις Καρντάσιαν

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dr. Robert G. Dorfman (@drdorfman)

Χαμηλές τιμές

Φαινόταν ότι το πρόβλημα είχε επιλυθεί, αλλά οι θάνατοι συνεχίστηκαν, κυρίως σε κλινικές χαμηλού κόστους που είχαν συμβάλει στην αύξηση της δημοτικότητας του Μαϊάμι ως Μέκκα του BBL. «Γυναίκες από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες έρχονταν στο Μαϊάμι για να υποβληθούν σε BBL και πέθαιναν. Αυτό έδινε στη Φλόριντα και στο Μαϊάμι μια τρομερή εικόνα», λέει ο Pazmiño.

«Προσφέρουν επικίνδυνα χαμηλές τιμές. Αν πάτε στο Google και πληκτρολογήσετε τιμή BBL Μαϊάμι, θα δείτε τιμές τόσο χαμηλές όσο 2.000 ή 2.500 δολάρια σε αυτές τις κλινικές, κάτι που είναι τρελό. Διότι όταν συνεργάζεστε με έναν πιστοποιημένο χειρουργό, οι τιμές μας είναι πέντε ή έξι φορές υψηλότερες» προσθέτει.

Το 2023, ψηφίστηκαν περισσότεροι νόμοι, αλλά αυτή τη φορά, αντί να επικεντρωθούν στη μέθοδο, επικεντρώθηκαν στην πρακτική. Για παράδειγμα, ο γιατρός έπρεπε να δει τον ασθενή για πρώτη φορά τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη χειρουργική επέμβαση και μπορούσε να δει μόνο έναν ασθενή κάθε φορά.

Πιο ισχυροί νόμοι

«Πολλοί από αυτούς τους χειρουργούς σε κλινικές χαμηλού προϋπολογισμού συναντούσαν τους ασθενείς για πρώτη φορά λίγα λεπτά πριν από την επέμβαση. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια ισχυρή σχέση γιατρού-ασθενούς σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», είπε ο Pazmiño.

Ο κρατικός νόμος ορίζει επίσης ότι οι χειρουργοί δεν μπορούν να αναθέσουν το τμήμα της λιποαναρρόφησης ή της μεταμόσχευσης λίπους της επέμβασης σε άλλους, ούτε μπορούν να εγκαταλείψουν το χειρουργείο κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Δεν υπάρχει εθνικό σύστημα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των περιπτώσεων BBL, αλλά τα μέτρα φαίνεται να έχουν προκαλέσει σημαντική αλλαγή στην αγορά της Νότιας Φλόριντα, με χειρουργούς, ασθενείς και νομοθέτες να είναι «υπερβολικά ευαισθητοποιημένοι» στο θέμα της ασφάλειας, λέει ο Pazmiño.

«Τα καλά νέα είναι ότι ο αριθμός των θανάτων από PFE έχει μειωθεί σημαντικά κατά το έτος που ακολούθησε την ψήφιση του νόμου το 2023. Τα κακά νέα είναι ότι οι ασθενείς εξακολουθούν να πεθαίνουν από BBL, αλλά από άλλες αιτίες, όπως λοιμώξεις, αιμορραγικό σοκ από αιμορραγία, διάτρηση κοιλιακών οργάνων και ανεπαρκή μετεγχειρητική φροντίδα. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, αλλά το έργο μας δεν έχει τελειώσει» σημειώνει.

Πακέτα προσφορών

Οι υπάρχοντες κανονισμοί δεν απαιτούν η επέμβαση να πραγματοποιείται σε νοσοκομείο ή κέντρο χειρουργικής ημερήσιας νοσηλείας, όπου ο ασθενής μπορεί να διανυκτερεύσει για παρακολούθηση, και πολλές επεμβάσεις πραγματοποιούνται σε ιατρεία σε εμπορικά κέντρα που δεν προσφέρουν μετεγχειρητική φροντίδα.

Ο ανταγωνισμός είναι έντονος στην πολυσύχναστη αγορά BBL του Μαϊάμι, και έχει στραφεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρει νέους πελάτες. Δεκάδες κέντρα αισθητικής χειρουργικής προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες με εκπτώσεις για τα Χριστούγεννα ή το Halloween, πακέτα ή συνδυασμούς ταυτόχρονων χειρουργικών επεμβάσεων και προγράμματα δόσεων.

Ένα μεμονωμένη BBL, για παράδειγμα, μπορεί να κοστίσει 4.500 δολάρια, και μια κοιλιοπλαστική 3.500 δολάρια, αλλά η συνδυασμένη τιμή είναι 8.500 δολάρια. Η συνδυασμένη τιμή μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες επεμβάσεις, για να «εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα», όπως αναφέρουν οι διαφημίσεις.

Ένα ντοκιμαντέρ του Al Jazeera επί του θέματος

Η μετεγχειρητική φροντίδα

Οι χειρουργοί εξηγούν τα οφέλη και τις αποφάσεις σε βίντεο στο TikTok, το Facebook ή το Instagram, ενώ οι κλινικές δημοσιεύουν φωτογραφίες πριν και μετά, συνεντεύξεις ασθενών και συμβουλές για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Εικόνες ασθενών με εσώρουχα ή ημίγυμνων δείχνουν τις περιοχές στις οποίες θα εργαστεί ο χειρουργός με διακεκομμένες γραμμές ζωγραφισμένες με μαρκαδόρους, και εικόνες μετά την επέμβαση — μερικές φορές τόσο πρόσφατες που οι μώλωπες είναι ορατές στο δέρμα — συνοδευόμενες από hashtags όπως #BBLMiami ή #totaltransformation.

Όσοι ενδιαφέρονται αναζητούν συστάσεις σε ομάδες του Facebook σχετικά με το ποιον γιατρό να επιλέξουν ή πού να υποβληθούν σε μετεγχειρητική φροντίδα, διασφαλίζοντας ότι πρόκειται για «νόμιμο μέρος, με πιστοποιημένους επαγγελματίες».

Η μετεγχειρητική φροντίδα είναι ένας από τους λιγότερο ρυθμισμένους τομείς του κλάδου. Υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο υπηρεσιών μετεγχειρητικής φροντίδας που περιστρέφεται γύρω από τις BBL, ιδιαίτερα για όσους προέρχονται από άλλες πολιτείες. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πώς μερικοί μεταφέρουν μετεγχειρητικούς ασθενείς ξαπλωμένους μπρούμυτα στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου, πάνω σε απορροφητικά επιθέματα μίας χρήσης τυλιγμένα σε επιδέσμους, από την κλινική στο ξενοδοχείο.

Άλλοι προσφέρουν φροντίδα στο κρεβάτι, βοηθώντας τους να αλλάξουν επιδέσμους, να ντυθούν ή να κάνουν μπάνιο. Άλλοι πάλι προσφέρουν μασάζ «διαμόρφωσης» για να βοηθήσουν στη «σμίλευση» της επιθυμητής σιλουέτας. Στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι και στα κοντινά ξενοδοχεία, είναι συνηθισμένο να βλέπεις μετεγχειρητικούς ασθενείς να φορούν κορσέ γύρω από τη μέση, τους μηρούς και τους γλουτούς τους.

O Dr. Miami

Αυτή η ανησυχία οδήγησε την Valerie Fiorentino, κάτοικο της Φιλαδέλφειας, να ακυρώσει τα σχέδιά της για BBL στο Μαϊάμι. «Τελικά άκουσα πάρα πολλές τρομακτικές ιστορίες για επιπλοκές και για την έλλειψη κατάλληλης φροντίδας μετά την επέμβαση. Άκουσα από κορίτσια που έκαναν κράτηση σε σπίτια ανάρρωσης με την πρόθεση να βρίσκονται υπό τη φροντίδα μιας διπλωματούχου νοσοκόμας, μόνο για να τους πουν ψέματα και να μην τους δοθεί η κατάλληλη θεραπεία για την πήξη του αίματος και τις λοιμώξεις», σημειώνει.

Ο Dr Michael Salzhauer, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Dr. Miami, όπου έχει εκατομμύρια ακόλουθους, λέει ότι «η μετεγχειρητική φροντίδα είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την επέμβαση, ειδικά όσον αφορά την ασφάλεια» και ότι πολλοί δεν προβλέπουν «πόση ιατρική φροντίδα και περίθαλψη θα χρειαστούν» μετά από αυτές τις επεμβάσεις.

Ο Salzhauer έχει δημιουργήσει μια ομάδα νοσηλευτών που, όπως λέει, έχει εκπαιδεύσει όλα αυτά τα χρόνια και οι οποίοι παρακολουθούν τους ασθενείς του 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από την κλινική του, στην πλούσια γειτονιά Bal Harbor, βόρεια του Μαϊάμι Μπιτς.

«Δεν είναι σαν να πηγαίνεις για κούρεμα»

«Αν δεν τους φροντίσεις σωστά — αν δεν τους καθαρίσεις, αν δεν μετρήσεις τα ζωτικά τους σημεία, αν τα φάρμακα δεν χορηγηθούν την κατάλληλη στιγμή — υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να πάνε στραβά», λέει ο χειρουργός, ο οποίος εκτιμά ότι οι μισοί από όλους τους θανάτους από πλαστικές επεμβάσεις στη Νότια Φλόριντα συμβαίνουν μετά την επέμβαση.

«Οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν ότι πρόκειται για μια σοβαρή επέμβαση. Είναι χειρουργική επέμβαση. Δεν είναι σαν να πηγαίνεις για κούρεμα. Πρέπει να σκεφτούν όλες τις ιατρικές λεπτομέρειες, τη μετεγχειρητική φροντίδα και όλα τα σχετικά, ώστε το αποτέλεσμα να είναι καλό και να μην υπάρχουν προβλήματα», προσθέτει.

Ο Dr Pazmiño, από την πλευρά του, τονίζει τη σημασία του να διασφαλίζουν οι άνθρωποι ότι θα τους χειρουργήσει πιστοποιημένος χειρουργός, αλλά προσθέτει ότι «πρέπει να είσαι λίγο πιο συγκεκριμένος, γιατί αυτό είναι σαν να λες σε κάποιον, όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο, να οδηγεί προσεκτικά».

Οι ασθενείς πρέπει να ρωτήσουν τον γιατρό τους αν η επέμβαση θα γίνει σε νοσοκομείο, για να βεβαιωθούν ότι είναι πράγματι πιστοποιημένοι από νόμιμο φορέα.

*Με στοιχεία από elpais.com