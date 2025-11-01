Ο Άρης Betsson κάλεσε τον Γιαννάκη Μήγιο και τους γονείς του Άλκη Καμπανού στο Αλεξάνδρειο
Ο Άρης Betsson προσκάλεσε στο Αλεξάνδρειο τον γνωστό φίλο του ΠΑΟΚ, Γιαννάκη Μήγιο, όπως και τους γονείς του Άλκη Καμπανού, για να παρακολουθήσουν από κοντά το ντέρμπι με τον Δικέφαλο.
Η ΚΑΕ Άρης Betsson προχώρησε σε μια υπέροχη κίνηση, ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στον Αλεξάνδρειο, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL (1/11, 18:15).
Οι κιτρινόμαυροι προσκάλεσαν στο γήπεδο τον φίλαθλο του «Δικεφάλου», Γιαννάκη Μήγιο, ο οποίος έχασε πρόσφατα τον πατέρα του, Λουκά, και ο Άρης Betsson θέλησε να τον φιλοξενήσει στην έδρα του για να παρακολουθήσει από κοντά το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, η ΚΑΕ προσκάλεσε στο «Nick Galis Hall» και τους γονείς του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού.
