ΠΑΕ Άρης: «Πατέρας – σύμβολο ο Λουκάς Μήγιος» (pic)

Ο πατέρας του οπαδού του ΠΑΟΚ, Γιαννάκη που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών και η ΠΑΕ αλλά και ο Ερασιτέχνης Άρης εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια του εκλιπόντος.

«Ένας πατέρας – σύμβολο, ο πατέρας του Γιαννάκη, ο Λουκάς Μήγιος, δεν είναι πια ανάμεσα μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες ώρες…», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανάρτηση της ΠΑΕ Άρης.

Ακόμα, στην αντίστοιχη του Ερασιτέχνη, αναφέρονται τα εξής: «Σύμβολο πατρικής φιγούρας με υπεράνθρωπες δυνάμεις. Παράδειγμα αφοσίωσης. Ο πατέρας του Γιαννάκη, Λουκάς Μήγιος, θα θυμίζει για πάντα πως η αγάπη δεν έχει όρια. Συλλυπητήρια από καρδιάς στην οικογένεια και τους δικούς τους ανθρώπους. Αιωνία η μνήμη».