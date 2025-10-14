ΠΑΕ Άρης: «Πατέρας – σύμβολο ο Λουκάς Μήγιος» (pic)
ΠΑΕ, αλλά και Ερασιτέχνης Άρης εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους για τον πατέρα του γνωστού οπαδού του ΠΑΟΚ, Γιαννάκη, που «έφυγε» από τη ζωή.
Ο πατέρας του οπαδού του ΠΑΟΚ, Γιαννάκη που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών και η ΠΑΕ αλλά και ο Ερασιτέχνης Άρης εξέφρασαν τα συλλυπητήρια τους στην οικογένεια του εκλιπόντος.
«Ένας πατέρας – σύμβολο, ο πατέρας του Γιαννάκη, ο Λουκάς Μήγιος, δεν είναι πια ανάμεσα μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες ώρες…», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανάρτηση της ΠΑΕ Άρης.
Ακόμα, στην αντίστοιχη του Ερασιτέχνη, αναφέρονται τα εξής: «Σύμβολο πατρικής φιγούρας με υπεράνθρωπες δυνάμεις. Παράδειγμα αφοσίωσης. Ο πατέρας του Γιαννάκη, Λουκάς Μήγιος, θα θυμίζει για πάντα πως η αγάπη δεν έχει όρια. Συλλυπητήρια από καρδιάς στην οικογένεια και τους δικούς τους ανθρώπους. Αιωνία η μνήμη».
