Η Έμα Τόμσον δεν κρύβει την «έντονη ενόχληση» που της προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη

Η Έμα Τόμσον μίλησε για την απογοήτευσή της σχετικά με την αυξανόμενη εξάπλωση των προτροπών τεχνητής νοημοσύνης κατά τη συγγραφή. Μιλώντας στην βραδινή εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ, η Τόμσον, η οποία κέρδισε Όσκαρ για την προσαρμογή του 1996 του Λογική και Ευαισθησία της Τζέιν Όστεν, δεν έκρυψε την «έντονη ενόχληση» της με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σφίγγοντας τις γροθιές της, η Τόμσον είπε στον Κόλμπερτ ότι συνήθως γράφει τα σενάρια με το χέρι, επειδή πιστεύει στην «σύνδεση μεταξύ του εγκεφάλου και των χεριών», πριν τα μεταφέρει στο σενάριο της εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου της Microsoft.

»Απλά φύγε!»

«Τελευταία, το έγγραφο μου στο Word μου λέει συνεχώς “θέλεις να το ξαναγράψω για σένα;”», είπε η Τόμσον, αναφερόμενη στο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Copilot του Word.

«Και έτσι καταλήγω να λέω “δε θέλω να ξαναγράψεις αυτό που μόλις έγραψα! Θα φύγεις; Απλά φύγε! Είμαι τόσο ενοχλημένη. F@ck off”».

Η Τόμσον «έπρεπε να ξανακάνει την δουλειά από την αρχή. Ο υπολογιστής το είχε πάρει και το είχε κρύψει… σαν να το είχε κάνει επίτηδες»

«…σαν να το είχε κάνει επίτηδες»

Η Τόμσον συνέχισε λέγοντας ότι οι συγκρούσεις της με την τεχνολογία δεν είναι κάτι καινούργιο και ότι, όταν τελείωνε το σενάριο του Λογική και Ευαισθησία, «γύρισα από την τουαλέτα και διαπίστωσα ότι είχε μετατρέψει ολόκληρο το σενάριο σε ιερογλυφικά… είχε εξαφανιστεί εντελώς».

Στη συνέχεια, πήγε με τη ρόμπα της στο σπίτι του ηθοποιού Στίβεν Φράι, όπου αυτός πέρασε οκτώ ώρες ανακτώντας το σενάριο, «το οποίο βγήκε σε μια μακρά πρόταση».

Η Τόμσον «έπρεπε να ξανακάνει την δουλειά από την αρχή. Ο υπολογιστής το είχε πάρει και το είχε κρύψει… σαν να το είχε κάνει επίτηδες».

Το «περιεχόμενο»

Μιλώντας το 2023 σε ένα συνέδριο στο Κέιμπριτζ, η Τόμσον καταφέρθηκε εναντίον της νέας ονομασίας της δημιουργικής αφήγησης ως «περιεχόμενο» και είπε ότι η εστίαση στην ακατέργαστη ειλικρίνεια κατά τη συγγραφή είναι το κλειδί για την αποτελεσματικότητα ενός σεναρίου.

«Αυτό που είναι αυθεντικό, είτε σας αρέσει είτε όχι», είπε, «θα έχει νόημα για κάποιον. Βρίσκετε το κοινό σας όταν είστε απόλυτα αυθεντικοί».

Προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα σενάριο σύμφωνα με μια φόρμουλα, είπε, οδήγησε σε ταινίες που απέφεραν δυσάρεστα αποτελέσματα. «Κάθεσαι εκεί και τις παρακολουθείς και αναρωτιέσαι γιατί, στο τέλος, νιώθεις λίγο άρρωστος».

«Προτιμώ να πεθάνω»

Η Τόμσον προωθεί τη νέα τηλεοπτική σειρά ντετέκτιβ Down Cemetery Road και κέρδισε διθυραμβικές κριτικές για την ερμηνεία της ως χήρα που προσπαθεί να ματαιώσει τους απαγωγείς στην πρόσφατη ταινία The Dead of Winter.

Το Χόλιγουντ αντιδρά στην άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης τόσο στην παράνομη χρήση εικόνων όσο και στη συγγραφή σεναρίων και την παραγωγή ταινιών. Πρόσφατα, ο σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο δήλωσε ότι «θα προτιμούσε να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη κατά τη δημιουργία ταινιών.

«Είμαι 61 ετών», είπε, «και ελπίζω να παραμείνω αδιάφορος για τη χρήση της μέχρι να πεθάνω… Πρόσφατα, κάποιος μου έγραψε ένα email και με ρώτησε “ποια είναι η στάση σου απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη;”. Η απάντησή μου ήταν πολύ σύντομη. Είπα: «προτιμώ να πεθάνω”».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Maja Smiejkowska