Δεν του έγινε παρατήρηση «για το ντύσιμό του, αλλά για το ξεντύσιμό του στο κέντρο του ναού» ήταν η απάντηση του μητροπολίτη Δωδώνης Χρυσοστόμου για τη δημόσια επίπληξη που έκανε σε εκπαιδευτικό εντός του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στη Ζάκυνθο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η όλη αναστάτωση εντός του ναού δημιουργήθηκε επειδή ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου είχε το πουκάμισο έξω από το παντελόνι όταν ανέβηκε για την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου για την 28η Οκτωβρίου.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο μητροπολίτης εμφανίστηκε αμετανόητος για ό,τι έγινε. «Μπορεί ένας καθηγητής να πάει στο κέντρο του ναού την ημέρα της εθνικής επετείου με δοξολογία να μιλάει με τα πουκάμισα απ’ έξω;» είπε αρχικώς.

«Στον ναό μέσα ήταν και άλλοι απρεπώς ενδεδυμένοι, και γυναίκες και άνδρες, και κάνουμε υπομονή»

Ερωτηθείς αν αυτό που έχει σημασία είναι η εμφάνιση, ο ίδιος είπε ότι «δεν έχει σημασία για το σπίτι του, τον δρόμο ή το καφενείο, έχει για την εκκλησία» και συμπλήρωσε: «Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί μια τέτοια κατάσταση».

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη φράση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου «ελάτε όπως είστε», απάντησε ότι «εγώ δεν συμφωνούσα με τον Χριστόδουλο σε αυτό, επομένως μην επικαλείστε πρότυπα που δεν ακολουθώ εγώ».

Ο μητροπολίτης Δωδώνης διευκρίνισε στη συνέχεια ότι μιλάει για το κέντρο του ναού, οπότε δεν θα έκανε την ίδια παρατήρηση σε κάποιο παιδί, όπως ρωτήθηκε, που θα προσερχόταν με τον ίδιο τρόπο στον ναό. «Εγώ μιλάω για το κέντρο του ναού, του παιδιού δεν θα του πω τίποτα».

«Στην εκκλησία δυστυχώς ανεχόμαστε μια κατάσταση τραγική συμπεριφοράς στο ντύσιμο. Άλλο είναι το εκκλησίασμα και άλλο είναι να πάει ο ομιλητής στο κέντρο στην Ωραία Πύλη να μιλήσει» συμπλήρωσε ο μητροπολίτης και πρόσθεσε ότι του εκπαιδευτικού δεν θα του έλεγε τίποτα αν δεν ήταν στο κέντρο του ναού.

«Στο ναό μέσα ήταν και άλλοι απρεπώς ενδεδυμένοι, και γυναίκες και άνδρες, και κάνουμε υπομονή αλλά άλλο είναι να πάει στο κέντρο του ναού να μιλήσει» κατέληξε ο μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος.

Εκπαιδευτικός: «Δεν ήθελα να προκαλέσω»

Τη δική του απάντηση στα όσα συνέβησαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Ζάκυνθο, με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τον μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο, έδωσε ο εκπαιδευτικός.

Ο Ηλίας Φλάμπουρας υπογράμμισε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν είχε σκοπό να προκαλέσει, ενώ ευχαρίστησε όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό του.

«Δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Φλάμπουρας, υπογραμμίζοντας ότι στο τέλος της ομιλίας του εισέπραξε τη συμπαράσταση όλων των παρευρισκόμενων στην εκκλησία.