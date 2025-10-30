Τη δική του απάντηση στα όσα συνέβησαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Ζάκυνθο, με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τον μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο, έδωσε ο διευθυντής του του 1ου δημοτικού σχολείου Ζακύνθου.

Ο Ηλίας Φλάμπουρας υπογράμμισε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν είχε σκοπό να προκαλέσει, ενώ ευχαρίστησε όλους εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό του.

«Δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Φλάμπουρας, υπογραμμίζοντας ότι στο τέλος της ομιλίας του εισέπραξε τη συμπαράσταση όλων των παρευρισκόμενων στην εκκλησία.

Για τα λόγια που άκουσε από τον μητροπολίτη, ο διευθυντής του 1ου δημοτικού Ζακύνθου, ανέφερε: Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα: «Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα». Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια.

Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.

Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα: «Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα».

Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε.

Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους.

Στο πλευρό του οι γονείς

Παράλληλα, στο πλευρό του διευθυντή στέκεται και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου δημοτικού σχολείου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τα σχόλια του μητροπολίτη.

Η ανακοίνωση:

«Ως Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια μας για τα ατυχή και ανούσια ενδυματολογικά σχόλια που ο μητροπολίτης Δωδώνης, κ. Χρυσόστομος απηύθυνε στον διευθυντή του σχολείου μας, κ. Ηλία Φλάμπουρα κατά την στιγμή που ο τελευταίος εκφωνούσε τον πανηγυρικό λόγο στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την 28η Οκτωβρίου. Ο κ. Ηλίας Φλάμπουρας, ως επιστήμονας και παιδαγωγός με πολυετή πείρα έχει δώσει σημεία γραφής στις σχολικές αίθουσες και ως διευθυντής διοικεί με ήθος και ευσυνειδησία ένα σχολείο που μετρά 274 μαθητές και μαθήτριες.

Ως γονείς θεωρούμε απαράδεκτο, άτοπο και άκαιρο να γίνεται ενδυματολογική κριτική εντός Ιερού Ναού και να προσβάλλεται η προσωπικότητα ενός ανθρώπου που στάθηκε να μιλήσει για τις ηρωικές πράξεις των προγόνων μας. Θεωρούμε απαράδεκτο να γίνεται στοχοποίηση, αποδόμηση και αποπροσανατολισμός από την ουσία. Θεωρούμε απαράδεκτο να αναπαράγονται «κουτσομπολιά» στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Θεωρούμε, τέλος, απαράδεκτο να αξιολογείται το κύρος του δημόσιου σχολείου με μη εκπαιδευτικά κριτήρια.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Δ/ντη μας για την άδικη λεκτική επίθεση που δέχτηκε για ‘ένα πουκάμισο αδειανό, για μιαν Ελένη’».