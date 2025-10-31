Σκύλος επιτέθηκε άγρια σε άνδρα στη Μεσσηνία – Αστυνομικός σκότωσε το ζώο – Σκληρές εικόνες

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αγίου Φλώρου στη Μεσσηνία η είδηση πως ένας σκύλος, ράτσας ροτβάιλερ, επιτέθηκε σε 76χρονο.

Σύμφωνα με το best-tv.gr, η Αστυνομία ενημέρωσε πως το περιστατικό συνέβη περίπου στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο, στον αύλειο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί στην περιοχή.

Μια γυναίκα κάλεσε στο αστυνομικό τμήμα καταγγέλλοντας πως «σκύλος δάγκωνε άνθρωπο». Στον χώρο του καταστήματος μετέβη αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου προσπάθησε ανεπιτυχώς να ακινητοποιήσει το ζώο, το οποίο συνέχισε την επίθεσή του στον 76χρονο.

Λίγο αργότερα στο σημείο έφθασαν αστυνομικοί, που επίσης κατέβαλαν προσπάθειες να απομακρύνουν τον σκύλο, ο οποίος επιτιθόταν στον άνδρα προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας εκ των αστυνομικών, βλέποντας ότι η ζωή του 76χρονου ενδεχομένως να βρισκόταν σε κίνδυνο, πυροβόλησε προς το ζώο για να αποτρέψει τη συνέχιση της επίθεσης, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Ο 76χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με πολλαπλά τραύματα, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Το Live News του MEGA αναφέρει πως όλα συνέβησαν έξω από καφετέρια, όταν ο άνδρας, που είναι ο κηδεμόνας του σκύλου, πήγε σε περιφραγμένο χώρο εντός του οποίου βρισκόταν ο σκύλος για να περιποιηθεί τις πληγές του ζώου και τότε αυτό του επιτέθηκε.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες.

Η στιγμή που ο σκύλος επιτίθεται στον άτυχο άνδρα: