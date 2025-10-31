Σκύλος επιτέθηκε άγρια σε άνδρα στη Μεσσηνία – Αστυνομικός σκότωσε το ζώο – Σκληρές εικόνες
Βίντεο-ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση του ζώου στον 76χρονο. Ο σκύλος, ράτσας ροτβάιλερ, προκάλεσε πολλαπλά τραύματα στον άτυχο άνδρα.
- «Δεν θυμάμαι ποιος με χτύπησε» – Επιμένει η 40χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στο Κορωπί
- Ανακοπή στο τιμόνι έπαθε οδηγός πριν από την καραμπόλα στον Κολωνό
- Απάνθρωπο σόου του Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Μπεν - Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους
- Η Σαγράδα Φαμίλια έγινε η… ψηλότερη εκκλησία του κόσμου!
Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αγίου Φλώρου στη Μεσσηνία η είδηση πως ένας σκύλος, ράτσας ροτβάιλερ, επιτέθηκε σε 76χρονο.
Σύμφωνα με το best-tv.gr, η Αστυνομία ενημέρωσε πως το περιστατικό συνέβη περίπου στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο, στον αύλειο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί στην περιοχή.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο, στον αύλειο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί στην περιοχή.
Μια γυναίκα κάλεσε στο αστυνομικό τμήμα καταγγέλλοντας πως «σκύλος δάγκωνε άνθρωπο». Στον χώρο του καταστήματος μετέβη αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου προσπάθησε ανεπιτυχώς να ακινητοποιήσει το ζώο, το οποίο συνέχισε την επίθεσή του στον 76χρονο.
Λίγο αργότερα στο σημείο έφθασαν αστυνομικοί, που επίσης κατέβαλαν προσπάθειες να απομακρύνουν τον σκύλο, ο οποίος επιτιθόταν στον άνδρα προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας εκ των αστυνομικών, βλέποντας ότι η ζωή του 76χρονου ενδεχομένως να βρισκόταν σε κίνδυνο, πυροβόλησε προς το ζώο για να αποτρέψει τη συνέχιση της επίθεσης, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.
Ο 76χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με πολλαπλά τραύματα, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Το Live News του MEGA αναφέρει πως όλα συνέβησαν έξω από καφετέρια, όταν ο άνδρας, που είναι ο κηδεμόνας του σκύλου, πήγε σε περιφραγμένο χώρο εντός του οποίου βρισκόταν ο σκύλος για να περιποιηθεί τις πληγές του ζώου και τότε αυτό του επιτέθηκε.
Προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες.
Η στιγμή που ο σκύλος επιτίθεται στον άτυχο άνδρα:
- Ληστεία σε σπίτι στη Σαλαμίνα με θύμα μια ηλικιωμένη
- Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό
- Δικηγόρος έγινε «ντεντέκτιβ» για να συλλάβουν τον κακοποιητή της πελάτισσάς του
- Σιπιόνι: «Νιώθω πάρα πολύ καλά στον Ολυμπιακό»
- LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός
- Συνελήφθη προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ για ασέλγεια σε ανήλικη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις