Nέα τάση στην Ευρώπη: Trading ομολόγων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί
Οικονομικές Ειδήσεις 31 Οκτωβρίου 2025

Nέα τάση στην Ευρώπη: Trading ομολόγων που ακόμη δεν έχουν εκδοθεί

Η αναδιάρθρωση της Ardagh ύψους 10 δισ. δολαρίων επιτρέπει στους πιστωτές να απαιτούν μεγάλες προμήθειες για τα «όταν εκδοθούν» ομόλογα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Spotlight

Μια νέα εποχή επενδυτικών επιλογών έχει ανοίξει με την επικείμενη αναδιάρθρωση της εταιρείας Ardagh, στην ευρωπαϊκή αγορά χρέους, όπου hedge funds πραγματοποιούν κέρδη πωλώντας υποθετικά ομόλογα που δεν έχουν ακόμη εκδοθεί.

Η νέα τάση δείχνει ότι επενδυτές αγοράζουν αυτά τα… «όταν εκδοθούν» ομόλογα με μεγάλα premium, καθώς τα hedge funds αναμένουν την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, η οποία αφορά χρέη πάνω από 10 δισ. δολάρια.

Η αναδιάρθρωση της Ardagh ύψους 10 δισ. δολαρίων επιτρέπει στους πιστωτές να απαιτούν μεγάλες προμήθειες για τα «όταν εκδοθούν» ομόλογα

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Ardagh, μετά από μήνες διαπραγματεύσεων, ανακοίνωσε τη συμφωνία αναδιάρθρωσης, η οποία περιλαμβάνει την πλήρη διαγραφή των κινδύνων ύψους 1,7 δισ. δολαρίων σε αντάλλαγμα μετοχές της εταιρείας. Παρά την αντίθεση από ορισμένους πιστωτές, η συμφωνία αναμένεται να προχωρήσει, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο κερδοφορίας για τους επενδυτές χρέους στην αναδιάρθρωση μεγάλων επιχειρήσεων.

Τι άλλαξε

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, η επικείμενη αναδιάρθρωση της Ardagh προσθέτει «καύσιμα» σε μία αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή αγορά χρέους που δεν έχει ακόμη εκδοθεί, καθώς τα hedge funds πραγματοποιούν τεράστια κέρδη πωλώντας υποθετικά ομόλογα με μεγάλα premium.
Περίπου εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια χρέους, το οποίο αναμένεται να εκδοθεί μετά την προτεινόμενη αναδιάρθρωση της εταιρείας Ardagh, η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο και κατασκευάζει γυάλινα και μεταλλικά δοχεία ποτών, έχουν αλλάξει χέρια τους τελευταίους μήνες, με τιμές να φτάνουν ακόμη και το 110 σεντς ανά δολάριο, σύμφωνα με πηγές των FT.
Η διαπραγμάτευση του χρέους της Ardagh με βάση το «όταν εκδοθούν» γίνεται μετά από μήνες, κατά τους οποίους νέα χρέη της Altice France, του ευρωπαϊκού παραρτήματος της υπερχρεωμένης αυτοκρατορίας τηλεπικοινωνιών του Patrick Drahi, πουλήθηκαν σε επενδυτές προτού εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης.
Η αναπτυσσόμενη αγορά χρέους τύπου «όταν εκδοθούν» αποτελεί ένδειξη των επιθετικών τακτικών που εφαρμόζουν οι πιστωτές μεγάλων ομίλων που δημιουργήθηκαν στην εποχή του φθηνού χρήματος. Καθώς οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να αναδιαρθρώσουν τα χρέη τους λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, οι πιστωτές συνεργάζονται σε συμφωνίες συνεργασίας για να εξασφαλίσουν ευνοϊκούς όρους.
Αυτοί οι όροι περιλαμβάνουν όχι μόνο την μείωση του χρέους σε αντάλλαγμα για μετοχές, αλλά και την παροχή νέου και ακριβού χρέους σε επιχειρήσεις αφού ολοκληρωθεί η αναδιάρθρωσή τους. Ορισμένοι πιστωτές επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδη νωρίτερα, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο, πωλώντας τα δικαιώματά τους για τα νέα ομόλογα προτού αυτά εκδοθούν.

Η τιμολόγηση του χρέους

«Σε μία αναδιάρθρωση, προφανώς η εταιρεία δεν βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση, πράγμα που σημαίνει ότι οι δανειστές, των οποίων η συγκατάθεση μπορεί να είναι απαραίτητη, μπορούν να πιέσουν πιο σκληρά… Συνήθως υπάρχει μόνο περιορισμένη δυνατότητα για την εταιρεία να επηρεάσει την τιμολόγηση του νέου χρέους», δήλωσε ο Richard Tett, συνεργάτης αναδιάρθρωσης στη νομική εταιρεία Freshfields. «Αυτό γίνεται σίγουρα όλο και πιο συχνό».

Το επιτόκιο του νέου χρέους καθορίζεται σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας πριν την αναδιάρθρωση, αλλά εκδίδεται με μία «νέα, μετά την αναδιάρθρωση κεφαλαιακή δομή» και συνήθως έχει προνομιακή θέση, καθιστώντας το αξιόλογο να πληρωθεί μία προμήθεια, πρόσθεσε ο Tett.

Η Ardagh ανακοίνωσε τη συμφωνία αναδιάρθρωσης τον Ιούλιο, έπειτα από περισσότερο από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων με πιστωτές που απαιτούσαν πάνω από 10 δισ. δολάρια. Η συμφωνία δεν έχει ακόμη εγκριθεί, αλλά υποστηρίζεται από την τεράστια πλειοψηφία των πιστωτών.

Ο ιδρυτής Paul Coulson, ο οποίος έχτισε την Ardagh από ένα μικρό εργοστάσιο εμφιάλωσης στο Δουβλίνο μέσω δύο δεκαετιών εξαγορών που χρηματοδοτήθηκαν από δάνεια, θα παραχωρήσει τον έλεγχο της εταιρείας στους κατόχους ομολόγων, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης. Οι μέτοχοι θα λάβουν 300 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων λίγο πάνω από 100 εκατ. δολάρια θα πάνε στον Coulson.

Ο κίνδυνος

Τα πιο επικίνδυνα ομόλογα των 1,7 δισ. δολαρίων της εταιρείας, τα λεγόμενα payment-in-kind bonds, θα διαγραφούν πλήρως σε αντάλλαγμα για το 7,5% της επιχείρησης. Το υπόλοιπο κεφάλαιο θα περάσει στους εξασφαλισμένους ομολογιούχους της Ardagh, μεταξύ των οποίων η Arini Capital Management του Λονδίνου – που ιδρύθηκε από τον πρώην trader της Credit Suisse, Hamza Lemssouguer – και η Canyon Partners στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο ενός swap χρέους για μετοχές.

Οι υπάρχοντες ομολογιούχοι θα παρέχουν επίσης 1,5 δισ. δολάρια νέας χρηματοδότησης στην εταιρεία, ενώ ένα δάνειο που παρείχε η Apollo Global Management πέρυσι θα αποπληρωθεί πλήρως.

Μόχλευση

Οι πιστωτές αυτοί έχουν ήδη μπορέσει να πωλήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τα ομόλογα που δεν έχουν εκδοθεί ακόμα σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα, καθώς το επιτόκιο ανέρχεται στο 9,5% για χρέος που θα εκδοθεί από μία εταιρεία με πολύ μικρότερη μόχλευση από πριν την αναδιάρθρωση.

Αν και οι επενδυτές χρέους έχουν αγοράσει μεγάλα ποσά χρέους της Ardagh με την προϋπόθεση ότι η αναδιάρθρωση θα προχωρήσει, οι πιστωτές Deutsche Bank και το hedge fund Carronade Capital αντιτίθενται στη συμφωνία. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η συναλλαγή δεν προχωρήσει, οι πωλήσεις θα πρέπει να ακυρωθούν.

Πηγή: OT.gr

