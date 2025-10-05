Γιατί οι επενδυτές πληρώνουν ακριβότερα το ασφάλιστρο κινδύνου

Αυξάνεται το ασφάλιστρο κινδύνου για τα δικαιώματα προαίρεσης σε μετοχές έως χρυσό, ακόμη και αν η υπονοούμενη μεταβλητότητα στους δείκτες αναφοράς παρέμεινε σταθερή ή μειώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg

Αν και αυτό δεν συνάδει με τα χρηματιστηριακά ειωθότα, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι πραγματικές διακυμάνσεις της αγοράς ήταν τόσο αδύναμες. Αυτό αυξάνει το ασφάλιστρο κινδύνου, ή τη διαφορά μεταξύ του πόσο οι επενδυτές αναμένουν να κινηθεί η αγορά και του πόσο έχει κινηθεί.

Τα στενά εύρη και η αύξηση του κόστους κινδύνου μπορούν να αποδοθούν σε διάφορους παράγοντες, ανάλογα με την αγορά. Οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων ωθούν το χρυσό, οι προοπτικές προσφοράς και ζήτησης περιορίζουν το πετρέλαιο, ενώ η αβεβαιότητα γύρω από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, τα εταιρικά κέρδη και οι ροές λιανικής επηρεάζουν τις μετοχές.

Η χρηματιστηριακή αγορά

Στον τομέα των μετοχών, ο όγκος των δικαιωμάτων προαίρεσης έφτασε σε ρεκόρ τον Σεπτέμβριο και οι προσδοκίες για κινήσεις της αγοράς έχουν αυξηθεί κάπως, καθώς οι επενδυτές αρχίζουν να προσθέτουν αντισταθμίσεις κινδύνου προς το τέλος του έτους. Ωστόσο, οι επενδυτές δεν θα πληρώσουν πολύ για τα δικαιώματα προαίρεσης, εάν οι πραγματοποιημένες διακυμάνσεις παραμείνουν.

«Η μεταβλητότητα των σταθερών τιμών έχει αυξηθεί αρκετά τις τελευταίες εβδομάδες και η υπονοούμενη μεταβλητότητα είναι αυξημένη σε σχέση με τους δείκτες της πραγματοποιημένης μεταβλητότητας» εξηγεί ο Robby Knopp, συνδιευθυντής του τμήματος επιλογών S&P στην Optiver στο Σικάγο.

Η χαμηλή συσχέτιση έχει περιορίσει τη μεταβλητότητα του δείκτη S&P 500, καθώς οι μεμονωμένες μετοχές που κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες και σε διαφορετικές κατευθύνσεις αλληλοαναιρούνται. Ως αποτέλεσμα, ο VIX παρέμεινε αμετάβλητος, ακόμη και όταν η μεταβλητότητα των μεμονωμένων μετοχών αυξήθηκε με την προσέγγιση της περιόδου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Η διαφορά μεταξύ του δείκτη μεταβλητότητας VIX Constituent Volatility Index και του δείκτη μεταβλητότητας Cboe Volatility Index την περασμένη εβδομάδα ήταν η μεγαλύτερη από τα τέλη Ιανουαρίου και βρίσκεται κοντά στο ανώτατο όριο του εύρους των τελευταίων δύο ετών.

«Η διαφορά μεταξύ της μεταβλητότητας των μεμονωμένων μετοχών και του δείκτη έχει διευρυνθεί εν μέσω χαμηλής συσχέτισης που υποδηλώνει ο SPX και υψηλής διασποράς», έγραψε σε σημείωμα την περασμένη εβδομάδα ο Tanvir Sandhu, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων παραγώγων στη Bloomberg Intelligence.

Η αγορά πετρελαίου

Το χαρακτηριστικό παράδειγμα περιορισμένης κίνησης είναι ίσως το πετρέλαιο, το οποίο έχει παραμείνει σε ένα εύρος τιμών τους τελευταίους μήνες. Οι προοπτικές για υπερπροσφορά έχουν εξισορροπηθεί από τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και εγκαταστάσεις εξαγωγής, οι οποίες ενδέχεται να περιορίσουν την προσφορά στο εγγύς μέλλον.

Αυτό έχει περιορίσει τόσο τη μεταβλητότητα όσο και τη διακύμανση, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν επιλυθεί γρήγορα, προσφέροντας αν μη τι άλλο ένα κίνητρο για πώληση κατά τη διάρκεια των βραχύβιων αιχμών της μεταβλητότητας των δικαιωμάτων προαίρεσης.

«Καθημερινά, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διακύμανση, αλλά αν κάνετε 10 βήματα πίσω, η διακύμανση είναι σε πολύ στενά όρια», δήλωσε η Samantha Hartke, επικεφαλής της ανάλυσης αγοράς για την Αμερική στη Vortexa. «Δεν υπάρχει πραγματικά κανένα κίνητρο για να δεσμευτεί κανείς σε μια σημαντική θέση στην αγορά του αργού πετρελαίου αυτή τη στιγμή».

Το πόσο από το πετρέλαιο που βρίσκεται σήμερα στα δεξαμενόπλοια «απορροφάται για αποθήκευση σε σχέση με το πόσο καταναλώνεται για άμεση ζήτηση θα μπορούσε να είναι το επόμενο σημείο καμπής», πρόσθεσε.

Ο χρυσός

Ενώ σε ορισμένες άλλες αγορές η πτώση της πραγματοποιημένης μεταβλητότητας υπήρξε ο κινητήριος παράγοντας, ο χρυσός αποτελεί εξαίρεση. Η υπονοούμενη μεταβλητότητα αυξήθηκε τον τελευταίο μήνα, καθώς ο χρυσός σημείωσε ρεκόρ μετά από ρεκόρ, με το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης να προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας για τους επενδυτές. Αυτό ώθησε το ασφάλιστρο κινδύνου των δικαιωμάτων προαίρεσης στο ανώτατο όριο του εύρους των τελευταίων πέντε ετών.

Τα ασφάλιστρα κινδύνου έχουν αυξηθεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ως αποτέλεσμα των νέων ρεκόρ που σημείωσε ο χρυσός, των υψηλότερων χρεώσεων των εμπόρων για να αντισταθμίσουν τα αυξημένα κόστη δέλτα-αντιστάθμισης και της αυξημένης ζήτησης των επενδυτών για bullish tail options μετά τη συνεδρίαση της FOMC, σύμφωνα με τον Aakash Doshi, παγκόσμιο επικεφαλής στρατηγικής χρυσού και μετάλλων στη State Street Investment Management.

«Τα ασφάλιστρα κινδύνου για το χρυσό δεν έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα από τις πρώτες ημέρες του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το 2022», δήλωσε ο Doshi. «Κατά τη διάρκεια των απότομων αυξήσεων των τιμών, τα ασφάλιστρα των δικαιωμάτων προαίρεσης μπορούν να εκτοξευθούν στα ύψη λόγω του FOMO των επενδυτών».

Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει αν η άνοδος φτάσει στο αποκορύφωμά της, με 4.000 δολάρια την ουγγιά να είναι ορατά, και το χρυσό σταθεροποιηθεί όπως και άλλες αγορές.

«Καθώς η αγορά σταθεροποιείται μεταξύ 3.800-4.000 δολαρίων/ουγγιά και η μεταβλητότητα των τιμών φτάνει σε χαμηλά επίπεδα, τα ασφάλιστρα πιθανότατα θα μειωθούν μετά τις βίαιες διακυμάνσεις του Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο Doshi.

Πηγή: ot.gr