Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Χρυσός: Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures – Η απόφαση-ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους
Διεθνής Οικονομία 08 Αυγούστου 2025 | 17:22

Χρυσός: Αντίστροφη πορεία για τιμές spot και futures – Η απόφαση-ανατροπή Τραμπ για τους ράβδους

Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αποφάσισε ότι οι ράβδοι χρυσού θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι θα εξαιρούνταν

Ναταλία Δανδόλου
Η είδηση έσκασε σαν βόμβα, κι αν τελικά εφαρμοστεί αναμένεται να επιφέρει ριζικές αλλαγές στον χρυσό: ήδη πάντως, το σχέδιο Τραμπ για επιβολή δασμών στις εισαγωγές ράβδων του ενός κιλού και των 100 ουγγιών αφήνει το αποτύπωμά του στην αγορά. Ενώ οι τιμές spot υποχωρούν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ έφτασαν σε ιστορικά υψηλά.

Σε μια κίνηση που οι αναλυτές και οι επενδυτές προειδοποίησαν ότι θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο του πολύτιμου μετάλλου, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αποφάσισε ότι οι ράβδοι χρυσού θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι θα εξαιρούνταν.

Η κίνηση αυτή, αναμένεται να πλήξει ιδιαίτερα την Ελβετία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μετάλλου στον κόσμο. Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Βέρνης είχαν ήδη επιδεινωθεί την περασμένη εβδομάδα, αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δασμό 39% στις εισαγωγές από τη χώρα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σε νέο ενδοημερήσιο ρεκόρ των 3.534 δολαρίων ανά ουγγιά την Παρασκευή, ενώ οι τιμές του Λονδίνου παρέμειναν σταθερές.

Το χάσμα των τιμών

Η είδηση ​​ήρθε ως «τεράστια έκπληξη», αναφέρει ο Τζόνι Τιβς, αναλυτής της UBS, προσθέτοντας: «Αυτό ακριβώς φοβόταν η αγορά».

Ενδεικτικό της αναστάτωσης που προκλήθηκε στην αγορά, είναι ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ στο χρηματιστήριο Comex της Νέας Υόρκης απέκλιναν απότομα από τις τιμές spot, καταγράφοντας premium άνω των 100 δολαρίων ανά ουγγιά την Παρασκευή.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο δασμός απειλεί επίσης τον ρόλο της Νέας Υόρκης ως της μεγαλύτερης αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού, επειδή αύξησε την τιμή του μετάλλου στις ΗΠΑ σε σύγκριση με άλλες περιοχές.

«Αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για την παγκόσμια αγορά χρυσού, η οποία χρησιμοποιεί τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού Comex για την αντιστάθμιση θέσεων», εξήγησε στους FT ο Τιβς. «Θέτει το ερώτημα εάν μπορεί να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι διευθέτησης αυτών των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού, όσον αφορά προϊόντα ή τοποθεσίες, ή εάν άλλα κέντρα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία».

Συσσωρεύοντας αποθέματα

Οι traders συγκέντρωσαν ένα ρεκόρ αποθεμάτων του μετάλλου στο Comex νωρίτερα φέτος, καθώς προετοιμάζονταν για τη μικρή πιθανότητα ο χρυσός να παγιδευτεί από τους δασμούς.

«Οι σημερινές κινήσεις των τιμών θα ήταν πολύ πιο βίαιες αν οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν είχαν μεταφέρει τόσο πολύ χρυσό στις ΗΠΑ τους τελευταίους οκτώ μήνες», λέει ο Τζον Ριντ, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού. «Τελικά, η προσοχή αποδείχθηκε η σωστή επιλογή».

Πάντως, κάποιοι παράγοντες της αγορά εκτιμούν ότι η CBP μπορεί να έχει κάνει λάθος και ελπίζουν ότι σύντομα, η τελωνειακή υπηρεσία θα τροποποιήσει την απόφαση.

Το σύνθετο σκηνικό

Πάντως, χρηματιστές και οι αναλυτές προσπαθούν να κατανοήσουν την κατάσταση — εάν οι δασμοί ισχύουν ήδη, εάν ισχύουν για όλες τις χώρες ή ακόμα και πώς θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

«Ο χρυσός μετακινείται πέρα δώθε μεταξύ κεντρικών τραπεζών και αποθεματικών σε όλο τον κόσμο», υπογραμμίσει στο Bloomberg ο Ρόμπερτ Γκότλιμπ, πρώην trader πολύτιμων μετάλλων και διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase & Co., αναφερόμενος στις ράβδους. «Ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα πληγεί από δασμούς».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προκαλέσει πολλά σοκ καθώς δημιουργεί ένα σύνθετο συνονθύλευμα διαφορετικών δασμών εισαγωγής των ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν επιβληθεί για διάφορους λόγους και με διαφορετικούς ρυθμούς. Τον περασμένο μήνα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαλκού στις ΗΠΑ κατέρρευσαν αφότου ο Λευκός Οίκος απάλλαξε απροσδόκητα το εξευγενισμένο μέταλλο – το πιο ευρέως διαπραγματεύσιμο προϊόν – από έναν φόρο 50%.

Σταματούν τις αποστολές

Οι διευθυντές σε δύο μεγάλα διυλιστήρια χρυσού στην Ασία, οι οποίοι δεν θέλησαν να κατονομαστούν και να συζητήσουν ευαίσθητες πληροφορίες, είπαν στο Bloomberg ότι διακόπτουν τις αποστολές προς τις ΗΠΑ μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τους δασμούς.

Οι ράβδοι χρυσού του ενός κιλού είναι η πιο κοινή μορφή που διαπραγματεύεται στο Comex, τη μεγαλύτερη αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στον κόσμο, και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών χρυσού της Ελβετίας προς τις ΗΠΑ.

Δεν είναι σαφές εάν άλλοι τύποι ράβδων χρυσού, όπως οι ράβδοι χρυσού των 400 ουγγιών που είναι οι πιο διαπραγματεύσιμοι στο Λονδίνο, θα υπόκεινται σε δασμούς.

Εάν όχι, αυτοί θα μπορούσαν απλώς να μεταφερθούν στις ΗΠΑ και να αναδιαμορφωθούν σε μπλοκ του ενός κιλού, δήλωσε ένας διευθυντής ενός μεγάλου διυλιστηρίου που αρνήθηκε να κατονομαστεί, καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένος να μιλήσει δημόσια.

Πηγή: ot.gr

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε το profit taking – Στο 5,6% τα κέρδη της εβδομάδας

EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

EXAE: Συνεχίζονται οι κινήσεις των funds στη μετοχή – Τα ποσοστά που απέκτησαν UBS, Qube

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Λόγω περικοπών 07.08.25

Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ

Οι περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού είχαν παρεμποδίσει την ικανότητα της Υπηρεσίας Δεδομένων Εργασίας να συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας αναφορές - Και πριν από τον Τραμπ

Σύνταξη
Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας
Μοιράζομαι σημαίνει νοιάζομαι 07.08.25

Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας

Πολλοί είναι οι φίλοι που μοιράζονται μεταξύ τους λογαριασμούς για πλατφόρμες μουσικής και ταινιών, δημιουργώντας κάτι που θα μπορούσε να βαπτιστεί ως «φιλικός σοσιαλισμός»

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;
Από G7 σε D7 07.08.25

Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;

Επτά από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο έχουν χρέος μεγαλύτερο από το 100% του ΑΕΠ. Τι χωρίζει την παγκόσμια οικονομία από ένα νέο ντόμινο χρεωκοπίας;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία
Από το Κονγκό 08.08.25

Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία

Η νέα αποκάλυψη του τένις, Βικτόρια Μπόκο, είναι κόρη προσφύγων και νίκησε τέσσερις πρωταθλήτριες Grand Slam.

Γιώργος Μαζιάς
Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα
Τραγωδία 08.08.25

Νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα

Ιδιαίτερα δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η φωτιά στην Κερατέα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανακοινώνει πως εντόπισε έναν νεκρό

Σύνταξη
Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους
«Φαβέλα» 08.08.25

Πομπηία: Οι επιζώντες της έκρηξης του Βεζούβιου επέστρεψαν στην κατεστραμμένη πόλη, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους

Παρά την τεράστια καταστροφή που υπέστη η Πομπηία πιστεύεται ότι επιζώντες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού επέστρεψαν για να ζήσουν στην κατεστραμμένη περιοχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας
Καταστολή 08.08.25

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Σκληρές ρυθμίσεις στα όρια της νομιμότητας

Επιβεβαιώθηκε ο σκληρός δρόμος της καταστολής αντί της δικαιοσύνης και της ποινικοποίησης αντί της ένταξης που επέλεξε η κυβέρνηση για τη μετανάστευση

Σύνταξη
Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα
ΔΥΠΑ 08.08.25

Νέο φιάσκο με τα επιδόματα ανεργίας: «Κουτσουρεμένα ποσά» και καθυστερήσεις στην προπληρωμένη κάρτα

Η «προπληρωμένη κάρτα δεν πληρώνει» καταγγέλλουν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Νέο φιάσκο με ελλιπείς καταβολές ποσών καταγγέλλουν και οι εργαζόμενοι ΟΑΕΔ- νυν ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 08.08.25

Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή

«Θα σπάσουμε το μοτίβο της ατιμωρησίας, της διαφθοράς και της μεθόδευσης», ανέφερε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα προκειμένου να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Ινίγο Μαρτίνεθ ζήτησε αιφνιδίως να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα, καθώς έχει δεχθεί «ηγεμονική» πρόταση από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ
ΣΥΡΙΖΑ 08.08.25

Μαμουλάκης: Όσο ο πολίτης κυνηγιέται για 500 ευρώ στην εφορία, η ΝΔ χρωστάει 541 εκατ. ευρώ

«τα χρέη της εκτοξεύτηκαν στα 541 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 531 εκατ. είναι στις τράπεζες», αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία ο τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»
«90 χρονών» 08.08.25

Έντι Μέρφι: «Θα κερδίσω Όσκαρ όταν θα είμαι γέρος και δεν θα έχω δόντια»

«Η ανταπόκριση του κόσμου και το γεγονός ότι η ταινία έχει μακροβιότητα, αυτό είναι το βραβείο» υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Έντι Μέρφι, αναφερόμενος στο γεγονός ότι δεν έχει βραβευτεί ποτέ με Όσκαρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός
Φιλικό παιχνίδι 08.08.25

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός

LIVE: Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ του Ολυμπιακού και της Αλ Τααβόν. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 1.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο
Έρευνα Levy Institute 08.08.25

Τσουκαλάς: Το νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης είναι αδιέξοδο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει πως «αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Ο κόσμος της εργασίας αξίζει πολλά περισσότερα»

Σύνταξη
Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού
Στη Βουλή 08.08.25

Στους Παξούς ο Φάμελλος – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ερωτήσεις για τις ανάγκες του νησιού

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεσμεύθηκε πως η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και θα καταθέσει δύο σχετικές ερωτήσεις στους αρμόδιους υπουργούς

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League
Μπάσκετ 08.08.25

Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε οκτώ άτομα για απειλές σε διαιτητές μετά τους τελικούς της Basket League

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα για απειλές διαιτητών μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»
Ελλάδα 08.08.25

Αποκάλυψη in: «Έτσι οδηγήθηκε στον θάνατο ο Βασίλης Καλογήρου» – Όλη η εισαγγελική διάταξη για το «θρίλερ του Τυρνάβου»

Η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα για την δραματική υπόθεση. Αναφορές σοκ από τον εισαγγελέα για «κατασκευασμένα» και «πλαστά» στοιχεία με υποτιθέμενες δορυφορικές καταγραφές που έδειχναν «δολοφονία» του Βασίλη Καλογήρου.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τα superfoods από την κουζίνα της γιαγιάς
Πατάτες και φακές 08.08.25

Τα superfoods από την κουζίνα της γιαγιάς

Μαζί με όλες τις άλλες μόδες που κυριαρχούν είναι και αυτή των superfoods. Ωστόσο, διατροφολόγοι εξηγούν ότι τέτοιες τροφές, συχνά πολύ φθηνές, υπάρχουν στις κουζίνες μας, ki ίσως να μην το ξέρουμε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο