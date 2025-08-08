Η είδηση έσκασε σαν βόμβα, κι αν τελικά εφαρμοστεί αναμένεται να επιφέρει ριζικές αλλαγές στον χρυσό: ήδη πάντως, το σχέδιο Τραμπ για επιβολή δασμών στις εισαγωγές ράβδων του ενός κιλού και των 100 ουγγιών αφήνει το αποτύπωμά του στην αγορά. Ενώ οι τιμές spot υποχωρούν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ έφτασαν σε ιστορικά υψηλά.

Σε μια κίνηση που οι αναλυτές και οι επενδυτές προειδοποίησαν ότι θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το παγκόσμιο εμπόριο του πολύτιμου μετάλλου, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ αποφάσισε ότι οι ράβδοι χρυσού θα πρέπει να υπόκεινται σε δασμούς, διαψεύδοντας τις προσδοκίες ότι θα εξαιρούνταν.

Η κίνηση αυτή, αναμένεται να πλήξει ιδιαίτερα την Ελβετία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μετάλλου στον κόσμο. Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Βέρνης είχαν ήδη επιδεινωθεί την περασμένη εβδομάδα, αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δασμό 39% στις εισαγωγές από τη χώρα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σε νέο ενδοημερήσιο ρεκόρ των 3.534 δολαρίων ανά ουγγιά την Παρασκευή, ενώ οι τιμές του Λονδίνου παρέμειναν σταθερές.

Το χάσμα των τιμών

Η είδηση ​​ήρθε ως «τεράστια έκπληξη», αναφέρει ο Τζόνι Τιβς, αναλυτής της UBS, προσθέτοντας: «Αυτό ακριβώς φοβόταν η αγορά».

Ενδεικτικό της αναστάτωσης που προκλήθηκε στην αγορά, είναι ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ στο χρηματιστήριο Comex της Νέας Υόρκης απέκλιναν απότομα από τις τιμές spot, καταγράφοντας premium άνω των 100 δολαρίων ανά ουγγιά την Παρασκευή.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο δασμός απειλεί επίσης τον ρόλο της Νέας Υόρκης ως της μεγαλύτερης αγοράς συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού, επειδή αύξησε την τιμή του μετάλλου στις ΗΠΑ σε σύγκριση με άλλες περιοχές.

«Αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για την παγκόσμια αγορά χρυσού, η οποία χρησιμοποιεί τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού Comex για την αντιστάθμιση θέσεων», εξήγησε στους FT ο Τιβς. «Θέτει το ερώτημα εάν μπορεί να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι διευθέτησης αυτών των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού, όσον αφορά προϊόντα ή τοποθεσίες, ή εάν άλλα κέντρα αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία».

Συσσωρεύοντας αποθέματα

Οι traders συγκέντρωσαν ένα ρεκόρ αποθεμάτων του μετάλλου στο Comex νωρίτερα φέτος, καθώς προετοιμάζονταν για τη μικρή πιθανότητα ο χρυσός να παγιδευτεί από τους δασμούς.

«Οι σημερινές κινήσεις των τιμών θα ήταν πολύ πιο βίαιες αν οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν είχαν μεταφέρει τόσο πολύ χρυσό στις ΗΠΑ τους τελευταίους οκτώ μήνες», λέει ο Τζον Ριντ, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής αγοράς στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού. «Τελικά, η προσοχή αποδείχθηκε η σωστή επιλογή».

Πάντως, κάποιοι παράγοντες της αγορά εκτιμούν ότι η CBP μπορεί να έχει κάνει λάθος και ελπίζουν ότι σύντομα, η τελωνειακή υπηρεσία θα τροποποιήσει την απόφαση.

Το σύνθετο σκηνικό

Πάντως, χρηματιστές και οι αναλυτές προσπαθούν να κατανοήσουν την κατάσταση — εάν οι δασμοί ισχύουν ήδη, εάν ισχύουν για όλες τις χώρες ή ακόμα και πώς θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

«Ο χρυσός μετακινείται πέρα δώθε μεταξύ κεντρικών τραπεζών και αποθεματικών σε όλο τον κόσμο», υπογραμμίσει στο Bloomberg ο Ρόμπερτ Γκότλιμπ, πρώην trader πολύτιμων μετάλλων και διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase & Co., αναφερόμενος στις ράβδους. «Ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα πληγεί από δασμούς».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προκαλέσει πολλά σοκ καθώς δημιουργεί ένα σύνθετο συνονθύλευμα διαφορετικών δασμών εισαγωγής των ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν επιβληθεί για διάφορους λόγους και με διαφορετικούς ρυθμούς. Τον περασμένο μήνα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χαλκού στις ΗΠΑ κατέρρευσαν αφότου ο Λευκός Οίκος απάλλαξε απροσδόκητα το εξευγενισμένο μέταλλο – το πιο ευρέως διαπραγματεύσιμο προϊόν – από έναν φόρο 50%.

Σταματούν τις αποστολές

Οι διευθυντές σε δύο μεγάλα διυλιστήρια χρυσού στην Ασία, οι οποίοι δεν θέλησαν να κατονομαστούν και να συζητήσουν ευαίσθητες πληροφορίες, είπαν στο Bloomberg ότι διακόπτουν τις αποστολές προς τις ΗΠΑ μέχρι να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τους δασμούς.

Οι ράβδοι χρυσού του ενός κιλού είναι η πιο κοινή μορφή που διαπραγματεύεται στο Comex, τη μεγαλύτερη αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στον κόσμο, και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών χρυσού της Ελβετίας προς τις ΗΠΑ.

Δεν είναι σαφές εάν άλλοι τύποι ράβδων χρυσού, όπως οι ράβδοι χρυσού των 400 ουγγιών που είναι οι πιο διαπραγματεύσιμοι στο Λονδίνο, θα υπόκεινται σε δασμούς.

Εάν όχι, αυτοί θα μπορούσαν απλώς να μεταφερθούν στις ΗΠΑ και να αναδιαμορφωθούν σε μπλοκ του ενός κιλού, δήλωσε ένας διευθυντής ενός μεγάλου διυλιστηρίου που αρνήθηκε να κατονομαστεί, καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένος να μιλήσει δημόσια.

Πηγή: ot.gr