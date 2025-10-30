newspaper
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Γιατί οι Ολλανδοί δεν πρέπει να γιορτάζουν ακόμα – «Δεν θα απαλλαγείτε από εμένα μέχρι τα 80 μου»
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 21:09

Οι Ολλανδοί το βράδυ της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου δώσανε ένα αμφίσημο μήνυμα στις εκλογές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Σίγουρα το να χάσεις μέσα σε μια νύχτα το 1/3 της κοινοβουλευτικής σου δύναμης είναι μεγάλη ήττα. Αυτό συνέβη στον Γκεέρτ Γουίλντερς ηγέτη του ακροδεξιού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV) τη νύχτα της 29ης Οκτωβρίου, μετά το άνοιγμα της κάλπης στην Ολλανδία. Αντίθετα, εκτόξευσε τα ποσοστά του ο Ρομπ Γέτεν, ο φιλιλεύθερος αρχηγός του κόμματος Δημοκράτες 66. Οι Ολλανδοί, αλλά και η Ευρωπαίοι, δεν ξεμπέρδεψαν.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για την προοπτική οι Ολλανδοί να «επιστρέψουν» στις Βρυξέλλες, ύστερα από δύο χρόνια.

«Πολλοί μέσα στη “φούσκα” των Βρυξελλών θα καλωσορίσουν την άνοδο ενός μετριοπαθούς, προσανατολισμένου στη διακυβέρνηση και στις μεταρρυθμίσεις κόμματος», είπε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο Politico. «Οι Ολλανδοί έχουν πολλά να προσφέρουν στην ΕΕ».

Ωστόσο, για το αμερικανικό μέσο, ακόμη κι αν ανακουφίζονται με το τέλος της παρένθεσης Γουίλντερς, οι ψηφοφόροι του κυρίαρχου φιλελεύθερου κεντρώου χώρου της Ευρώπης -δημόσιοι υπάλληλοι, σύμβουλοι και υπουργοί που κινούν τα νήματα στην ΕΕ, δηλαδή η ελίτ, θα ήταν φρόνιμο να μην το γιορτάσουν υπερβολικά.

«Αν τα προηγούμενα χρόνια αποτελούν οδηγό, το τελικό σχήμα της επόμενης κυβέρνησης και τα σχέδια πολιτικής της δεν θα ξεκαθαρίσουν για μήνες. Ποιος ξέρει τι θα έχει συμβεί στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή ή στον εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ με την Κίνα μέχρι τότε;» υπογραμμίζει το Politico.

Ακόμη και όταν ο νέος συνασπισμός ξεκινήσει να κυβερνάει το δημοσίευμα προειδοποιεί ότι αυτές οι εκλογές πρέπει να ανησυχούν τους φιλελεύθερους κεντρώους της Ευρώπης σχεδόν όσο τους χαροποιούν.

Ο Γέτεν και τα αγκάθια μπροστά του

Το κόμμα Δημοκράτες 66 του Γέτεν θεωρείται από τα πιο φιλοευρωπαϊκά. «Θέλουμε να σταματήσουμε να λέμε “όχι” από κεκτημένη ταχύτητα και να αρχίσουμε να λέμε “ναι” στο να κάνουμε περισσότερα μαζί», δήλωσε ο Γέτεν στο Politico. «Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο ζοφερή θα είναι η κατάσταση της Ευρώπης αν δεν προχωρήσουμε σε περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Ο Γκεέρτ Βίλντερς μιλάει στους δημοσιογράφους το βράδυ των εκλογών της 29ης Οκτωβρίου.

Βέβαια, εάν αναλάβει θα πρέπει να κρατήσει μια αυστηρή μεταστευτική πολιτική. Τι θα κάνει ο Γέτεν όταν θα πρέπει να κυβερνήσει σε ένα αντιμεταναστευτικό κλίμα; Πέραν αυτών, η στέγαση και η μετανάστευση —δύο θέματα που συχνά συνδέουν οι ακροδεξιοί πολιτικοί— ήταν κεντρικά ζητήματα στην ολλανδική εκστρατεία. Και τα δύο θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην ατζέντα της ΕΕ.

Επίσης, ένα πεδίο όπου τα πράγματα μπορεί να μπλέξουν είναι η κλιματική πολιτική. Ο Γέτεν δεσμεύεται για δράση στο κλίμα και ίσως καταλήξει να δώσει το χαρτοφυλάκιο αυτό στο GreenLeft–Labor.

Ωστόσο, δεν είναι τόσο απλό.

Μπορεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να νέρωσε το κλιματικό κρασί της, ωστόσο θέλει να εξασφαλίσει στήριξη για νέους στόχους ώστε να μειωθούν οι ρύποι μέχρι το 2040. Δεδομένου αυτού όμως, το Politico υπογραμμίζει πως «οποιαδήποτε κυβέρνηση με επικεφαλής τον Γέτεν θα ισορροπήσει τη δράση για το κλίμα με τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης θα είναι κρίσιμο για τις συζητήσεις πολιτικής στις Βρυξέλλες».

Είναι ο Βίλντερς τελειωμένος;

Οι πιθανότητες να γίνει ο Γέτεν ο νέος πρωθυπουργός της χώρας οφείλονται στο γεγονός ότι τα περισσότερα μεγάλα κόμματα λένε πως δεν θα συνεργαστούν με τον Γουίλντερς σε συνασπισμό. Αλλά ο Γουίλντερς επιμένει ότι δεν είναι καθόλου ξοφλημένος πολιτικά. «Δεν θα απαλλαγείτε από εμένα μέχρι να γίνω 80», είπε στους υποστηρικτές του ο 62χρονος. Σίγουρα, ακόμα και αν έχεις χάσει πολιτική ισχύ, όταν είσαι πρώτο κόμμα, είσαι απλά πρώτο κόμμα.

Εξάλλου, σύμφωνα με το Politico ο Βίλντερς ακόμα και βρεθεί στην αντιπολίτευση θα εξαπολύσει νέα εκστρατεία κατά του Ισλάμ και των μεταναστών. Εξάλλου, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και η Μαρίν Λεπέν και ο Νάιτζελ Φάρατζ είχα θεωρηθεί ξοφλημένοι, αλλά τελικά επέστρεψαν δριμύτεροι να κυβερνήσουν.

«Ελπίζαμε σε διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά σταθήκαμε όρθιοι. Είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ». έγραψε ο Γουίλντερς στην πλατφόρμα Χ.

Η φιλοευρωπαϊκή στάση του Γέτεν μπορεί επίσης να γυρίσει μπούμερανγκ ως την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, υπογραμμίζει το Politico. «Αν δεν καταφέρει να πετύχει «θαύματα» που να στηρίξουν την αισιόδοξη ρητορική του προς τους ψηφοφόρους, οι ευρωσκεπτικιστές αντίπαλοί του θα έχουν ένα έτοιμο επιχείρημα για το τι πήγε στραβά». Εξάλλου, σχεδόν οι 4 στους 10 Ολλανδούς δεν θέλουν να παίρνονται οι αποφάσεις από τις Βρυξέλλες.

Ήδη ο Φρανς Τίμερμανς ηγέτης του GreenLeft–Labor ο πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν –που συνδέθηκε με τη φούσκα της ΕΕ- παραιτήθηκε καθώς το κόμμα του έχασε 5 έδρες.  Δεν ήταν μόνο ήττα για το κόμμα, αλλά και, κατά κάποιον τρόπο, για τις Βρυξέλλες, υπογραμμίζει το Politico.

Business
HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Τράπεζες
Καραβίας (Eurobank): Μέρισμα έως και το 60% των καθαρών κερδών του 2025

Καραβίας (Eurobank): Μέρισμα έως και το 60% των καθαρών κερδών του 2025

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ
Κόσμος 30.10.25

Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ

Σέρβοι φοιτητές ξεκίνησαν πεζοπορία προς το Νόβι Σαντ από όλη τη χώρα, για να τιμήσουν τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας από την κατάρρευση στεγάστρου

Σύνταξη
Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά
Κόσμος 30.10.25

Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά

Η ηλικιωμένη σχεδίαζε να κάνει πεζοπορία με άλλους επιβάτες σε ένα ορεινό παρατηρητήριο. Ωστόσο, το πλοίο απέπλευσε από το νησί χωρίς τη γυναίκα ενώ πέρασαν 5 ώρες πριν αναφέρει την αγνοούμενη.

Σύνταξη
Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Στη Μελβούρνη 30.10.25

Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ - Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό

Το παιδί έκανε προπόνηση σε γήπεδο στη Μελβούρνη με χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης - Φορούσε κράνος αλλά όχι το προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα της μπάλας

Σύνταξη
Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Προηγείται το D66 30.10.25

Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν

Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται με πάνω από 15.000 ψήφους λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Σφαγή αμάχων: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
Βραζιλία: Στο «κόκκινο» μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς – Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη
Τι ακολουθεί 30.10.25

Στο «κόκκινο» η Βραζιλία μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς - Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη

Οι αστυνομικές επιδρομές είχαν ως στόχο τη συμμορία Comando Vermelho (Κόκκινη Διοίκηση), η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ελέγχει το εμπόριο ναρκωτικών σε αρκετές από τις φαβέλες στη Βραζιλία

Σύνταξη
Τραμπ: Ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές – Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει
Φόβος για κλιμάκωση 30.10.25

Ο Τραμπ ανατρέπει την αμερικάνικη πολιτική δεκαετιών για τις πυρηνικές δοκιμές - Τι γνωρίζουμε, τι θα σημάνει

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανακοίνωση Τραμπ για τις πυρηνικές δοκιμές - Επιστήμονες προειδοποιούσαν με άρθρο τους από τον περασμένο Φεβρουάριο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ – Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων
Οδική Ασφάλεια 30.10.25

Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε όλη την ΕΕ - Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας με το οποίο η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο «Vision Zero» για μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία μέχρι το 2050

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία του 49χρονου στην Κύπρο – Τι έγραφαν ρωσικά ΜΜΕ για τον επιχειρηματία
Ελλάδα 30.10.25

Συμβόλαιο θανάτου πίσω από τη δολοφονία του 49χρονου στην Κύπρο – Τι έγραφαν ρωσικά ΜΜΕ για τον επιχειρηματία

Οι ελληνικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η δολοφονία του επιχειρηματία να σχετίζεται με μέλη της ρωσικής μαφίας, που δρουν και στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων
Παράνομο νεκροταφείο 30.10.25

Νεκρά ζώα εντοπίστηκαν στον Ίασμο Ροδόπης – Φόβος για την πιθανότητα ζωονόσων

Μετά από καταγγελία φιλοζωικού συλλόγου της Ξάνθης, στην περιοχή του Ιάσμου εντοπίστηκαν νεκρά ζώα, παραγωγικά και ζώα συντροφιάς, με τον φόβο των ζωονόσων να είναι μεγάλος

Σύνταξη
Γιώργο Καπουτζίδη, ο Σπύρος ήταν γκέι; Ο δημιουργός του Παρά Πέντε απαντάει – «Το μίσος είναι επιλογή»
«Δεν είχα το θάρρος...» 30.10.25

Γιώργο Καπουτζίδη, ο Σπύρος ήταν γκέι; Ο δημιουργός του Παρά Πέντε απαντάει – «Το μίσος είναι επιλογή»

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε για το Παρά Πέντε, τις Σέρρες, τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, τα ταμπού, το μίσος στη διαφορετικότητα και την επετειακή επιστροφή της σειράς στο MEGA

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μέσι συνεχίζει το ποδόσφαιρο, αλλά ήδη σκέφτεται ως επιχειρηματίας και… ιδιοκτήτης ομάδας!
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο Μέσι συνεχίζει το ποδόσφαιρο, αλλά ήδη σκέφτεται ως επιχειρηματίας και… ιδιοκτήτης ομάδας!

Ο Λιονέλ Μέσι... προκάλεσε το MLS να αλλάξει τους οικονομικούς όρους του πρωταθλήματος, ζήτησε να καταργηθεί ή να... χαλαρώσει το Salary Cup και δείχνει έμπρακτα πως προετοιμάζει την επόμενη ημέρα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)

Οι φίλαθλοι της ομάδας γιόρτασαν τη μέρα που ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα συμπλήρωνε τα 65 έτη, μεταφέροντας άγαλμά του στους δρόμους της πόλης που αγάπησε και τον αγάπησε

Σύνταξη
Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ
Κόσμος 30.10.25

Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στο Νόβι Σαντ

Σέρβοι φοιτητές ξεκίνησαν πεζοπορία προς το Νόβι Σαντ από όλη τη χώρα, για να τιμήσουν τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας από την κατάρρευση στεγάστρου

Σύνταξη
Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)

Η Γιουβέντους ανακοίνωσε και επίσημα ότι ο Λουτσιάνο Σπαλέτι αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μέχρι το τέλος της σεζόν. Το ντεμπούτο του θα γίνει ανήμερα των 128ων γενεθλίων της Γιούβε

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ 3-0: Νέα σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League
Βόλεϊ 30.10.25

Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ 3-0: Νέα σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League

Θριαμβευτικά προκρίθηκε στον 2ο προκριματικό γύρο του CEV Champions League ο Ολυμπιακός, επικρατώντας εύκολα με 3-0 σετ της Νάπρεντακ Ότζακ στο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύνταξη
LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 30.10.25

LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός

LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μπέβερεν – Ολυμπιακός για το δεύτερο ματς του δεύτερου προκριματικού γύρου του CEV Champions League Γυναικών. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7HD.

Σύνταξη
ΕΘΑΑΕ: Πιστοποίηση σε οκτώ ακόμη προγράμματα σπουδών στα μη κρατικά πανεπιστήμια – Σε εκκρεμότητα οι τρεις νομικές σχολές
Ιδιωτικά πανεπιστήμια 30.10.25

Έλαβαν πιστοποίηση οκτώ ακόμη προγράμματα σπουδών - Σε εκκρεμότητα οι τρεις νομικές σχολές

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) ενέκρινε 24 από τα 28 συνολικά προγράμματα σπουδών που είχαν κατατεθεί από τα τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τέσσερα προγράμματα παραμένουν σε εκκρεμότητα μεταξύ αυτών τρεις νομικές σχολές.

Σύνταξη
Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος
Agony Of Eros 30.10.25

Ο Έρωτας, η σκέψη και τα πιάνα του σκανδάλου: Ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν για τη ζωή του ως σύγχρονος φιλόσοφος

«Δεν γίνεσαι πλούσιος από τη φιλοσοφία. Τα βιβλία μου γίνονται αντικείμενο πειρατείας πανεύκολα», είπε μεταξύ άλλων ο Μπιουνγκ-Τσουλ Χαν σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Προπονητής Μπράιτον: «Ο Κωστούλας έπαιξε πολύ καλά, τρέχει πολύ»
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Προπονητής Μπράιτον: «Ο Κωστούλας έπαιξε πολύ καλά, τρέχει πολύ»

Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χίρτσελερ, στάζει μέλι για τον Μπάμπη Κωστούλα, εξήγησε τον λόγο που τον έκανε αλλαγή στον αγώνα με την Αρσεναλ και ανέλυσε το πλάνο ένταξής του στην ομάδα

Σύνταξη
Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις
Πετράλωνα 30.10.25

Έλεγε ότι είναι μέλος μυστικιστικής οργάνωσης και βίαζε 14χρονη – Κατέγραφε με το κινητό του τις ασελγείς πράξεις

Ο 63χρονος γνωρίζοντας ότι διώκεται, κρυβόταν σε σπίτι στα Πετράλωνα προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη - Σε βάρος του εκκρεμούσε σε ποινή κάθειρξης 7 ετών για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Κλείνουν 204 καταστήματα για τον… «εξορθολογισμό του δικτύου» – Έντονη αντίδραση των εργαζομένων
Ανησυχία και δυσαρέσκεια 30.10.25

Κλείνουν 204 καταστήματα ΕΛΤΑ για τον… «εξορθολογισμό του δικτύου» - Έντονη αντίδραση των εργαζομένων

«Κλειστόν» στην ταμπέλα θα δείχνει λίαν συντόμως σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Πώς δικαιολογεί η εταιρεία τα «λουκέτα». Έντονη αντίδραση των εργαζομένων και αναστάτωση από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Σύνταξη
Αόρατη η πραγματική αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα
Παραοικονομία 30.10.25

Αόρατη η πραγματική αγορά των ακινήτων στην Ελλάδα

Από το 2012 έχουν σταματήσει να υπάρχουν επίσημα στατιστικά για τις τιμές των ακινήτων - Στην ΕΕ δηλώνουμε μείωση (!) των ενοικίων - Για «αδιαφάνεια» μιλούν οι ειδικοί της αγοράς.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Σχολεία: Επιμένει στις συγχωνεύσεις το υπ. Παιδείας – Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις η εκπαιδευτική κοινότητα
Mπαλάκι ευθυνών 30.10.25

Σχολεία: Επιμένει στις συγχωνεύσεις το υπ. Παιδείας – Κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις η εκπαιδευτική κοινότητα

Σε πανεκπαιδευτική κινητοποίηση καλεί στις 6 Νοεμβρίου η Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, με αίτημα να ακυρωθούν οι συγχωνεύσεις τμημάτων στα σχολεία. Μιλάνε στο in γονείς και εκπαιδευτικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

