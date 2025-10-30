Γιατί οι Ολλανδοί δεν πρέπει να γιορτάζουν ακόμα – «Δεν θα απαλλαγείτε από εμένα μέχρι τα 80 μου»

Σίγουρα το να χάσεις μέσα σε μια νύχτα το 1/3 της κοινοβουλευτικής σου δύναμης είναι μεγάλη ήττα. Αυτό συνέβη στον Γκεέρτ Γουίλντερς ηγέτη του ακροδεξιού Κόμματος για την Ελευθερία (PVV) τη νύχτα της 29ης Οκτωβρίου, μετά το άνοιγμα της κάλπης στην Ολλανδία. Αντίθετα, εκτόξευσε τα ποσοστά του ο Ρομπ Γέτεν, ο φιλιλεύθερος αρχηγός του κόμματος Δημοκράτες 66. Οι Ολλανδοί, αλλά και η Ευρωπαίοι, δεν ξεμπέρδεψαν.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους για την προοπτική οι Ολλανδοί να «επιστρέψουν» στις Βρυξέλλες, ύστερα από δύο χρόνια.

«Πολλοί μέσα στη “φούσκα” των Βρυξελλών θα καλωσορίσουν την άνοδο ενός μετριοπαθούς, προσανατολισμένου στη διακυβέρνηση και στις μεταρρυθμίσεις κόμματος», είπε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο Politico. «Οι Ολλανδοί έχουν πολλά να προσφέρουν στην ΕΕ».

Ωστόσο, για το αμερικανικό μέσο, ακόμη κι αν ανακουφίζονται με το τέλος της παρένθεσης Γουίλντερς, οι ψηφοφόροι του κυρίαρχου φιλελεύθερου κεντρώου χώρου της Ευρώπης -δημόσιοι υπάλληλοι, σύμβουλοι και υπουργοί που κινούν τα νήματα στην ΕΕ, δηλαδή η ελίτ, θα ήταν φρόνιμο να μην το γιορτάσουν υπερβολικά.

«Αν τα προηγούμενα χρόνια αποτελούν οδηγό, το τελικό σχήμα της επόμενης κυβέρνησης και τα σχέδια πολιτικής της δεν θα ξεκαθαρίσουν για μήνες. Ποιος ξέρει τι θα έχει συμβεί στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή ή στον εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ με την Κίνα μέχρι τότε;» υπογραμμίζει το Politico.

Ακόμη και όταν ο νέος συνασπισμός ξεκινήσει να κυβερνάει το δημοσίευμα προειδοποιεί ότι αυτές οι εκλογές πρέπει να ανησυχούν τους φιλελεύθερους κεντρώους της Ευρώπης σχεδόν όσο τους χαροποιούν.

Ο Γέτεν και τα αγκάθια μπροστά του

Το κόμμα Δημοκράτες 66 του Γέτεν θεωρείται από τα πιο φιλοευρωπαϊκά. «Θέλουμε να σταματήσουμε να λέμε “όχι” από κεκτημένη ταχύτητα και να αρχίσουμε να λέμε “ναι” στο να κάνουμε περισσότερα μαζί», δήλωσε ο Γέτεν στο Politico. «Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο ζοφερή θα είναι η κατάσταση της Ευρώπης αν δεν προχωρήσουμε σε περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Βέβαια, εάν αναλάβει θα πρέπει να κρατήσει μια αυστηρή μεταστευτική πολιτική. Τι θα κάνει ο Γέτεν όταν θα πρέπει να κυβερνήσει σε ένα αντιμεταναστευτικό κλίμα; Πέραν αυτών, η στέγαση και η μετανάστευση —δύο θέματα που συχνά συνδέουν οι ακροδεξιοί πολιτικοί— ήταν κεντρικά ζητήματα στην ολλανδική εκστρατεία. Και τα δύο θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην ατζέντα της ΕΕ.

Επίσης, ένα πεδίο όπου τα πράγματα μπορεί να μπλέξουν είναι η κλιματική πολιτική. Ο Γέτεν δεσμεύεται για δράση στο κλίμα και ίσως καταλήξει να δώσει το χαρτοφυλάκιο αυτό στο GreenLeft–Labor.

Ωστόσο, δεν είναι τόσο απλό.

Μπορεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να νέρωσε το κλιματικό κρασί της, ωστόσο θέλει να εξασφαλίσει στήριξη για νέους στόχους ώστε να μειωθούν οι ρύποι μέχρι το 2040. Δεδομένου αυτού όμως, το Politico υπογραμμίζει πως «οποιαδήποτε κυβέρνηση με επικεφαλής τον Γέτεν θα ισορροπήσει τη δράση για το κλίμα με τη βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης θα είναι κρίσιμο για τις συζητήσεις πολιτικής στις Βρυξέλλες».

Είναι ο Βίλντερς τελειωμένος;

Οι πιθανότητες να γίνει ο Γέτεν ο νέος πρωθυπουργός της χώρας οφείλονται στο γεγονός ότι τα περισσότερα μεγάλα κόμματα λένε πως δεν θα συνεργαστούν με τον Γουίλντερς σε συνασπισμό. Αλλά ο Γουίλντερς επιμένει ότι δεν είναι καθόλου ξοφλημένος πολιτικά. «Δεν θα απαλλαγείτε από εμένα μέχρι να γίνω 80», είπε στους υποστηρικτές του ο 62χρονος. Σίγουρα, ακόμα και αν έχεις χάσει πολιτική ισχύ, όταν είσαι πρώτο κόμμα, είσαι απλά πρώτο κόμμα.

Εξάλλου, σύμφωνα με το Politico ο Βίλντερς ακόμα και βρεθεί στην αντιπολίτευση θα εξαπολύσει νέα εκστρατεία κατά του Ισλάμ και των μεταναστών. Εξάλλου, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και η Μαρίν Λεπέν και ο Νάιτζελ Φάρατζ είχα θεωρηθεί ξοφλημένοι, αλλά τελικά επέστρεψαν δριμύτεροι να κυβερνήσουν.

«Ελπίζαμε σε διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά σταθήκαμε όρθιοι. Είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ». έγραψε ο Γουίλντερς στην πλατφόρμα Χ.

Η φιλοευρωπαϊκή στάση του Γέτεν μπορεί επίσης να γυρίσει μπούμερανγκ ως την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, υπογραμμίζει το Politico. «Αν δεν καταφέρει να πετύχει «θαύματα» που να στηρίξουν την αισιόδοξη ρητορική του προς τους ψηφοφόρους, οι ευρωσκεπτικιστές αντίπαλοί του θα έχουν ένα έτοιμο επιχείρημα για το τι πήγε στραβά». Εξάλλου, σχεδόν οι 4 στους 10 Ολλανδούς δεν θέλουν να παίρνονται οι αποφάσεις από τις Βρυξέλλες.

Ήδη ο Φρανς Τίμερμανς ηγέτης του GreenLeft–Labor ο πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν –που συνδέθηκε με τη φούσκα της ΕΕ- παραιτήθηκε καθώς το κόμμα του έχασε 5 έδρες. Δεν ήταν μόνο ήττα για το κόμμα, αλλά και, κατά κάποιον τρόπο, για τις Βρυξέλλες, υπογραμμίζει το Politico.