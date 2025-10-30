Έκτος προπονητής για την Ηλιούπολη μέσα σε δύο μήνες
Ο Θωμάς Γράφας είναι ο νέος προπονητής για την Ηλιούπολη, ο έκτος κατά σειρά που κάθεται στον πάγκο της από το ξεκίνημα της σεζόν.
Η Ηλιούπολη ανακοίνωσε τον Θωμά Γράφα ως νέο προπονητή της. Ο 55χρονος τεχνικός που άφησε την Καβάλα, θα αποτελέσει τον έκτο φετινό τεχνικό του αθηναϊκού συλλόγου μετά τους Στεφανίδη, Γκουτσίδη, Μπαδήμα, Χαραλαμπίδη και Κουδούνη, με τον τελευταίο να κάθεται στον πάγκο ως υπηρεσιακός και κόντρα στην ΑΕΚ.
Ο Γράφας επιστρέφει για τη δεύτερη θητεία του στην ομάδα της Ηλιούπολης, με στόχο να ανατρέψει την κακή εικόνα του συλλόγου, καθώς βρίσκεται ουραγός στο νότιο όμιλο της Super League 2, με έναν βαθμό σε επτά αγωνιστικές.
Η ανακοίνωση της Ηλιούπολης:
«Η ΠΑΕ Ηλιούπολη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Θωμά Γράφα.
Ο νέος μας τεχνικός επιστρέφει στην Ηλιούπολη για τη δεύτερη θητεία του, με στόχο να φέρει ισορροπία και να οδηγήσει την ομάδα στη μάχη της παραμονής.
Καλωσορίζουμε τον Θωμά Γράφα στην οικογένεια της Ηλιούπολης και του ευχόμαστε καλή επιτυχία».
