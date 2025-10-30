Τι είπε ο Γουόρντ για το δύσκολο ματς με τη Χάποελ και το χαμένο σουτ με τη Μονακό
Ο Τάισον Γουόρντ μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ αλλά και το χαμένο του σουτ απέναντι στη Μονακό.
Μετά την ήττα από τη Μονακό, ο Ολυμπιακός στρέφει το βλέμμα του στο παιχνίδι με την πρωτοπόρο της Euroleague, Χάποελ Τελ Αβίβ, στο ΣΕΦ (31/10). Για το παιχνίδι μίλησε στη media day των Πειραιωτών και ο Τάισον Γουόρντ, που ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο ματς.
Ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε για το επόμενο παιχνίδι των «ερυθρολεύκων», τονίζοντας ότι πρέπει να μπουν δυνατά στο παιχνίδι για να πιέσουν τη Χάποελ, στην οποία αγωνίζεται ο πρώην συμπαίκτης του, Κόλιν Μάλκολμ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο χαμένο τρίποντό του απέναντι στη Μονακό, το οποίο θα ισοφάριζε το παιχνίδι, αλλά και την στήριξη του Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά από αυτό.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γουόρντ
Για το ότι η Μονακό ήταν μια ομάδα με επιθετικό ταλέντο και το ίδιο και η Χάποελ που έχει την καλύτερη επίθεση: «Δεν είναι θέμα τακτικής, αλλά physicality και πόσο θα το διατηρήσουμε σε υψηλά επίπεδα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε καλά και θα πρέπει να δούμε πώς θα διατηρήσουμε αυτή την πίεση. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε δυνατά, το πιο σημαντικό είναι η σκληράδα».
Για το χαμένο σουτ του με τη Μονακό για την ισοφάριση και ότι ο Ντόρσεϊ πιστεύει ότι θα βάλει το επόμενο: «Είναι υπέροχο συναίσθημα. Κόντρα στη Μακάμπι το είχα βάλει, τώρα δεν το έβαλα. Σε πονάει όταν δεν το κάνεις, πάντα θες να ευστοχείς. Μου αρέσει ότι πιστεύουν σε μένα».
Για τα στατιστικά στο σουτ της περιφέρειας που δεν είναι καλά και αν το έχουν συζητήσει μεταξύ τους: «Όχι δεν το έχουμε συζητήσει. Έχουμε δει τα ποσοστά, έχουμε παίκτες με αυτοπεποίθηση που μπορούν να πάρουν τα σουτ. Έχουμε παίκτες με αυτοπεποίθηση και πιστεύουμε ότι θα τα πάμε καλύτερα».
Για τον Κόλιν Μάλκολμ που είναι ο πρώτος σκόρερ της Χάποελ: «Ναι παρακολουθώ όλους τους πρώην συμπαίκτες μου και παρακολουθώ και εκείνον. Είμαι περήφανος για εκείνον. Εύχομαι κάθε επιτυχία για όλους εκτός από όταν παίζουν κόντρα στον Ολυμπιακό. Ελπίζω να κάνω λίγο trash talking μαζί του».
