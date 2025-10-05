Γουόρντ: «Ανυπομονώ να παίξω για πρώτη φορά στο ΣΕΦ»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με κατοστάρα του Αμαρουσίου εκτός έδρας (100-81) και ξεκίνησε με το… δεξί την πορεία του στη φετινή Stoiximan GBL.

Μετά τη νίκη των πρωταθλητών Ελλάδας ο Τάισον Γουόρντ τόνισε πως έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας, ανέφερε πως σημαίνει πολλά για εκείνον να φοράει το σήμα του Ολυμπιακού, ενώ δήλωσε την ανυπομονησία του να παίξει πρώτη φορά μπροστά στο κοινό του ΣΕΦ.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Γουόρντ:

«Είμαι ενθουσιασμένος, σημαίνει πολλά για μένα να φορώ το σήμα του Ολυμπιακού στο στήθος μου. Αυτή η νίκη βοηθά στην αυτοπεποίθησή μας, είμαι ικανοποιημένος και ανυπομονώ για τη συνέχεια», τόνισε.

Για το ντεμπούτο του Φρανκ Νιλικίνα είπε: «Είναι ένας πολύ έξυπνος παίκτης. Το γεγονός ότι έπαιζα στη Γαλλία και εκείνος είναι από εκεί αποτελεί έναν σύνδεσμο για να αποκτήσουμε χημεία».

Αναφορικά με τη νέα ώρα διεξαγωγής του αγώνα, που άρχισε στις 13:00, υπογράμμισε: «Δεν έχω παίξει τόσο νωρίς, αλλά είναι κάτι που μου αρέσει. Μπορείς να απολαύσεις το υπόλοιπο της ημέρας και να κάνεις την αποκατάστασή σου πιο νωρίς εν όψει των επόμενων αγώνων».

Τέλος για το παιχνίδι της Παρασκευής με την Ντουμπάι BC στο ΣΕΦ είπε: «Ανυπομονώ να παίξω για πρώτη φορά στο ΣΕΦ. Η Ντουμπάι BC είναι μια καλή ομάδα, δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε ακόμη από αυτούς γιατί είναι νέοι στη διοργάνωση, αλλά είναι μια ακόμη ευκαιρία να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε μπροστά στο κοινό μας».