Αταμάν: «Κλειδί η αμυντική ισορροπία, στην επίθεση θα βρούμε λύσεις» – Tι είπε για τον Ρογκαβόπουλο
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το επικείμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μονακό, ενώ στάθηκε στην κατάσταση του Νίκου Ρογκαβόπουλου.
Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του τη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ και στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι με τη Μονακό για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Oι Πράσινοι αναχώρησαν για το Πριγκιπάτο, με τον Εργκίν Αταμάν να μιλά για την αναμέτρηση, ενώ στάθηκε στην κατάσταση του Νίκου Ρογκαβόπουλου και αν θα παίξει.
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:
Για το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι κόντρα στη Μονακό: »Η Μονακό είναι μία παρόμοια ομάδα με πέρυσι. Έχει περίπου το ίδιο ρόστερ, με το οποίο έφτασε στον τελικό του Final Four στη Euroleague. Επίσης, είδα το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό.
Είχαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ειδικά ο Μάικ Τζέιμς και ο Άλφα Ντιάλο. Οπότε, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Υπάρχει ισορροπία μεταξύ του δικού μας ρόστερ και του δικού τους.
Έχουμε περίπου την ίδια στρατηγική και μοτίβα. Πρέπει να παίξουμε έξυπνα χωρίς λάθη. Φυσικά θα είναι σημαντική η άμυνά μας, γιατί η Μονακό είναι μία καλή επιθετική ομάδα».
Για το ποιο θα είναι το κλειδί για τη νίκη: «Το κλειδί θα είναι η άμυνα. Γνωρίζουμε ότι κάποιες φορές παίζουμε εξαιρετικά στην άμυνα, αλλά κάποιες άλλες έχουμε πολλά προβλήματα. Πρέπει να κρατήσουμε την ισορροπία στην άμυνα και επίσης στην επίθεση να βρούμε τις λύσεις».
Για το εάν είναι εντάξει ο Ρογκαβόπουλος και εάν θα αγωνιστεί: «Ναι, πιστεύω ότι ο Ρογκαβόπουλος θα προπονηθεί σήμερα στο γήπεδο της Μονακό και θα αποφασίσουμε εάν θα παίξει ή όχι».
