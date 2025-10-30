Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμερα το μεσημέρι, Πέμπτη, για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στο Παλαιό Φάληρο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής με τέσσερα οχήματα. Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι, τους οποίους παρέλαβε προληπτικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες, που προσπαθούν να την θέσουν υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατόν ώστε να μην εξαπλωθεί σε παρακείμενα διαμερίσματα.