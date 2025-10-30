Παλαιό Φάληρο: Φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι
Στο σημείο έχουν σπεύσει τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα με 12 άνδρες προκειμένου να θέσουν τη φωτιά γρήγορα υπό έλεγχο
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμερα το μεσημέρι, Πέμπτη, για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στο Παλαιό Φάληρο.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής με τέσσερα οχήματα. Από το διαμέρισμα απεγκλωβίστηκαν δύο ηλικιωμένοι, τους οποίους παρέλαβε προληπτικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 12 πυροσβέστες, που προσπαθούν να την θέσουν υπό έλεγχο το συντομότερο δυνατόν ώστε να μην εξαπλωθεί σε παρακείμενα διαμερίσματα.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 30, 2025
