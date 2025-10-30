newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη

«Θερμός» αναμένεται ο Νοέμβριος στο πεδίο των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της ευλογιάς

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

«Θα βγούμε στους δρόμους για μπλόκα, είναι αποφασισμένο – Στις 23 Νοεμβρίου είναι η εκκίνηση των κινητοποιήσεων»

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν περιέλθει σε δεινή θέση και ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους τον Νοέμβριο και να στήσουν μπλόκα παντού. Ήδη σε πολλές περιοχές διενεργούνται συνελεύσεις προκειμένου εκπρόσωποί τους να συμμετάσχουν στις 23 Νοεμβρίου στην πανελλαδική σύσκεψη που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Νίκαιας της Λάρισας.

«Έως τώρα έχει δοθεί ένα ποσό για ζωοτροφές που είναι de minimis και ένα ποσό για τα φερτά υλικά για τη Θεσσαλία που είναι από την κακοκαιρία Daniel του 2023, δηλαδή με 26 μήνες καθυστέρηση για κάποια χωράφια που δεν είχαν καλλιεργηθεί. Είναι περίπου 50 εκατ. ευρώ από τα 660 εκατ. ευρώ που χρωστούν στην περιοχή της Θεσσαλίας», λέει στο thestival.gr ο επικεφαλής της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Σε πολλούς νομούς της Βόρειας Ελλάδας οι συσκέψεις καταγράφουν συσσωρευμένα προβλήματα και αδιέξοδο ως προς την επιβίωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Υπό αυτό το πρίσμα εκπρόσωποί τους θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, με την σχεδόν ειλημμένη απόφαση της εξόδου τους στα μπλόκα.

«Έχουν μαζευτεί πολλά αιτήματα γι’ αυτό κι εμείς προετοιμαζόμαστε και κάνουμε παντού συσκέψεις σε όλη την χώρα. Θα βγούμε στους δρόμους για μπλόκα. Είναι αποφασισμένο. Θα κάνουμε τη σύσκεψη και θα εξαγγείλουμε την ημερομηνία εξόδου μας σε όλη την Ελλάδα με τα τρακτέρ. Στις 23 Νοεμβρίου είναι η εκκίνηση των κινητοποιήσεων», τόνισε ο κ. Μαρούδας.

«Άλλο κάθαρση και άλλο ‘μη επιλέξιμα στρέμματα’ χωρίς λόγο»

Στον Έβρο, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, αγρότες που καλλιεργούν βαμβάκι (αλλά και άλλα είδη) ειδοποιήθηκαν ότι ο δορυφόρος (monitoring) απέκλεισε τις καλλιέργειες τους οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως μη επιλέξιμες, δηλαδή ότι δεν θα λάβουν την ανάλογη ενίσχυση.

Ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής, δήλωσε υπέρ των ελέγχων, της διαφάνειας, και της κάθαρσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των δηλωμένων εκτάσεων. Ωστόσο, όπως είπε, «άλλο αυτό κι άλλο ξαφνικά να βγάζουν χιλιάδες στρέμματα ως μη επιλέξιμα με την αιτιολογία ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστοί κανόνες καλής πρακτικής, χωρίς να υπάρχει πραγματικά λόγος και αιτία. Αυτό δίνει μια εικόνα αναξιοπιστίας προς τον Οργανισμό και τον Φορέα που διαχειρίζεται το σύστημα της παρακολούθησης του monitoring», πρόσθεσε.

Επί της ουσίας, συνέχισε ο ίδιος, χωράφια που έχουν μια παραγωγή πάνω από τον μέσο όρο εντοπίστηκαν να έχουν βγει από την κατηγορία των επιλέξιμων από το σύστημα του monitoring. Ο κ. Αλεξανδρής χαρακτήρισε παραλογισμό την εν λόγω απόφαση, η οποία αφορά «χιλιάδες στρέμματα με βαμβάκι αλλά και άλλες καλλιέργειες σε ολόκληρη την Θράκη».

Ο κ. Αλεξανδρής ανέφερε επίσης ότι ο αγροτικός κόσμος δεν έχει πληρωθεί, ότι «υπάρχει χάος τόσο στο κομμάτι του υπουργείου όσο και του ΟΠΕΚΕΠΕ κι αυτό επιδεινώνει την κατάσταση τουλάχιστον όσον αφορά τους έντιμους αγρότες». Γι’ αυτό, σε συντονισμό με τους συναδέλφους τους στη Ροδόπη ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις έξω από το γραφείο του Οργανισμού στην Κομοτηνή.

Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγροκτηνοτρόφοι - Μένουν όλη τη νύχτα στον ΒΟΑΚ

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Κρήτη 29.10.25

«Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου στα Χανιά που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο, αποφάσισε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

Σύνταξη
Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στο Σύνταγμα στις 11 Νοεμβρίου
Agro-in 26.10.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Σύνταγμα - Συλλαλητήριο αγροκτηνοτρόφων στις 11 Νοεμβρίου

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αποφασισμένοι να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις αφού η οικονομική ασφυξία και τα αδιέξοδα έχουν ξεχειλίσει το ποτήρι. Βγαίνουν στους δρόμους καθώς η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα έχει γίνει αφόρητη.

Σύνταξη
Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
«Ασφαλές και αποτελεσματικό» 24.10.25

Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

Σύνταξη
Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις
Στα «κόκκινα» 13.10.25

Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Με τον κίνδυνο να «χαθεί» και ο Οκτώβριος για τις πληρωμές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, προγραμματίζουν εν μέσω σποράς κινητοποιήσεις, βάζοντας στο τραπέζι των συζητήσεων κάθε μορφή αντίδρασης

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ευλογιά προβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Καταγγελίες 11.10.25

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της έξαρσης ευλογιάς των προβάτων

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από την ευλογιά που έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια αιγοπροβάτων - Σε αναβρασμό ο αγροτικός κόσμος λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λέει ο υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας

Σύνταξη
Εκχερσωμένες εκτάσεις: Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα – Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες
Εκχερσωμένες εκτάσεις 10.10.25

Αναζητείται λύση για 2 εκατ. στρέμματα - Γιατί απειλούνται 1 εκατ. ιδιοκτήτες

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους - 10 ερωταπαντήσεις με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα και τις αλλαγές που έρχονται για τις εκχερσωμένες εκτάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Ανακοινώνονται τα μέτρα για τη λειψυδρία – Δείτε live
Επενδύσεις 2,5 δισ. 30.10.25

Ανακοινώνονται τα μέτρα για τη λειψυδρία – Δείτε live

Οι ανακοινώσεις αναμένεται να αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, δηλαδή η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Παράλληλα θα γνωστοποιηθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων

Σύνταξη
Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ – Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων
Οδική Ασφάλεια 30.10.25

Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε όλη την ΕΕ - Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας με το οποίο η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο «Vision Zero» για μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία μέχρι το 2050

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Σπουδαίες ευρωπαϊκές «μάχες» σε άνδρες και γυναίκες – Πού θα δείτε τα παιχνίδια
Βόλεϊ 30.10.25

Ώρα... Ευρώπης για τον Ολυμπιακό - Πού θα δείτε τις σπουδαίες ευρωπαϊκές «μάχες» σε άνδρες και γυναίκες

Οι ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών του Ολυμπιακού ρίχνονται ξανά στη «μάχη» του CEV Champions League και τις ρεβάνς των προκριματικών γύρων, όπου έχουν προβάδισμα πρόκρισης.

Σύνταξη
Λίβανος: Ένας νεκρός μετά από επιδρομή στρατευμάτων του Ισραήλ στα νότια της χώρας εν μέσω εκεχειρίας
Νέα παραβίαση 30.10.25

Ένας νεκρός στον Λίβανο μετά από επιδρομή ισραηλινών στρατευμάτων στα νότια της χώρας εν μέσω εκεχειρίας

Ο νεκρός στον Λίβανο ήταν ένας δημοτικός υπάλληλος που κοιμόταν στο τοπικό δημαρχείο - Τι υποστηρίζουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ για την επίθεση, την οποία επιβεβαίωσαν

Σύνταξη
«Κρυμμένο» αντιβιοτικό 100 φορές ισχυρότερο ενάντια στα υπερβακτήρια
Νέο όπλο 30.10.25

Πανίσχυρο αντιβιοτικό κρυβόταν για δεκαετίες κάτω από τη μύτη των επιστημόνων

Το νέο αντιβιοτικό παράγεται από ένα κοινό βακτήριο και φαίνεται να πολεμά αποτελεσματικά το ΜRSA αλλά και τον ανθεκτικό εντερόκοκκο (VRE) δίνοντας ελπίδα στη μάχη με τα ανθεκτικά βακτήρια.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν
Euroleague 30.10.25

Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν

Ο 32χρονος Ουκρανός σέντερ αναμένεται να αντικαταστήσει τον Μπρούνο Φερνάντο και να πλαισιώσει τον Ταβάρες στη φροντ λάιν της Ρεάλ Μαδρίτης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Περισσότερα εκατομμύρια για την UEFA
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Περισσότερα εκατομμύρια για την UEFA

Η νέα εμπορική στρατηγική της UC3 ανοίγει τον δρόμο για συμφωνίες-μαμούθ σε τηλεοπτικά και χορηγικά δικαιώματα για την περίοδο 2027-2033 για την UEFA

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αυστραλία: Μηνύματα στρατιωτών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι, βρέθηκαν σε παραλία 109 χρόνια μετά
Μετά από 109 χρόνια 30.10.25

Βρέθηκαν μηνύματα στρατιωτών του Α' Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι - Η αντίδραση των οικογενειών τους

Μηνύματα μέσα σε μπουκάλι, γραμμένα από δύο Αυστραλούς στρατιώτες το 1916, βρέθηκαν περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα στη νοτιοδυτική ακτή της Αυστραλίας

Σύνταξη
Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ
Τέχνη & πολυτέλεια 30.10.25

Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Το Swirling Sea Necklace, ένα κολιέ που είχε σχεδιάσει ο Σαλβαδόρ Νταλί το το 1954, βγήκε στο «σφυρί» από τον οίκο Sotheby's και η τιμή του ξεπέρασε τα 850.000 δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καύσωνες: Συνδέονται με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας
Νέα έρευνα 30.10.25

Με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας συνδέονται οι καύσωνες

Οι καύσωνες επηρεάζουν πολλούς τομείς της ζωή μας - Ο κίνδυνος εμφάνισης μέτριας έως σοβαρής αποφρακτικής υπνικής άπνοιας αυξάνεται κατά 13% στην κορύφωση ενός καύσωνα, σύμφωνα με μελέτη

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό

Πανεθνικό διάλογο με τον αγροτικό κόσμο σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα. Η «στροφή» στην καθημερινότητα με στόχο την αντιστροφή του κλίματος εσωστρέφειας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τραμπ – Σι: Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση – Πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ μετά από 33 χρόνια
Τι λένε αναλυτές 30.10.25

Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση Τραμπ και Σι - Πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ μετά από 33 χρόνια

Ο Τραμπ βαθμολόγησε τη συνάντηση με τον Σι με 12 με άριστα το 10 στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές - Αναλυτές μιλούν για «τακτική παύση» στην κόντρα των δύο μεγάλων δυνάμεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]
Ανάμεσά τους 6 παιδιά 30.10.25

Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν 13 ακόμη (ανάμεσά τους 6 παιδιά) στην Ζαπορίζια στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια
Πολιτική 30.10.25

Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια

Μητσοτάκης και Δένδιας δίπλα - δίπλα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πλήθος υπουργών να παρακολουθούν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες
«Υπαίθριο νεκροτομείο» 30.10.25

Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες

Υπό το αδιάφορο βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ο εμφύλιος στο Σουδάν μαίνεται εδώ και δυόμισι χρόνια, εν μέσω εκστρατείας εθνοκάθαρσης και τεράστιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Έρευνα: Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών – Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών - Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων

Αρκετοί φόβοι που σχετίζονται με τα χρήματα εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα και με νέα έρευνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
