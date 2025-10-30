Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

«Θα βγούμε στους δρόμους για μπλόκα, είναι αποφασισμένο – Στις 23 Νοεμβρίου είναι η εκκίνηση των κινητοποιήσεων»

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν περιέλθει σε δεινή θέση και ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους τον Νοέμβριο και να στήσουν μπλόκα παντού. Ήδη σε πολλές περιοχές διενεργούνται συνελεύσεις προκειμένου εκπρόσωποί τους να συμμετάσχουν στις 23 Νοεμβρίου στην πανελλαδική σύσκεψη που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Νίκαιας της Λάρισας.

«Έως τώρα έχει δοθεί ένα ποσό για ζωοτροφές που είναι de minimis και ένα ποσό για τα φερτά υλικά για τη Θεσσαλία που είναι από την κακοκαιρία Daniel του 2023, δηλαδή με 26 μήνες καθυστέρηση για κάποια χωράφια που δεν είχαν καλλιεργηθεί. Είναι περίπου 50 εκατ. ευρώ από τα 660 εκατ. ευρώ που χρωστούν στην περιοχή της Θεσσαλίας», λέει στο thestival.gr ο επικεφαλής της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Σε πολλούς νομούς της Βόρειας Ελλάδας οι συσκέψεις καταγράφουν συσσωρευμένα προβλήματα και αδιέξοδο ως προς την επιβίωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Υπό αυτό το πρίσμα εκπρόσωποί τους θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, με την σχεδόν ειλημμένη απόφαση της εξόδου τους στα μπλόκα.

«Έχουν μαζευτεί πολλά αιτήματα γι’ αυτό κι εμείς προετοιμαζόμαστε και κάνουμε παντού συσκέψεις σε όλη την χώρα. Θα βγούμε στους δρόμους για μπλόκα. Είναι αποφασισμένο. Θα κάνουμε τη σύσκεψη και θα εξαγγείλουμε την ημερομηνία εξόδου μας σε όλη την Ελλάδα με τα τρακτέρ. Στις 23 Νοεμβρίου είναι η εκκίνηση των κινητοποιήσεων», τόνισε ο κ. Μαρούδας.

«Άλλο κάθαρση και άλλο ‘μη επιλέξιμα στρέμματα’ χωρίς λόγο»

Στον Έβρο, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, αγρότες που καλλιεργούν βαμβάκι (αλλά και άλλα είδη) ειδοποιήθηκαν ότι ο δορυφόρος (monitoring) απέκλεισε τις καλλιέργειες τους οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως μη επιλέξιμες, δηλαδή ότι δεν θα λάβουν την ανάλογη ενίσχυση.

Ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Αλεξανδρής, δήλωσε υπέρ των ελέγχων, της διαφάνειας, και της κάθαρσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των δηλωμένων εκτάσεων. Ωστόσο, όπως είπε, «άλλο αυτό κι άλλο ξαφνικά να βγάζουν χιλιάδες στρέμματα ως μη επιλέξιμα με την αιτιολογία ότι δεν τηρήθηκαν οι σωστοί κανόνες καλής πρακτικής, χωρίς να υπάρχει πραγματικά λόγος και αιτία. Αυτό δίνει μια εικόνα αναξιοπιστίας προς τον Οργανισμό και τον Φορέα που διαχειρίζεται το σύστημα της παρακολούθησης του monitoring», πρόσθεσε.

Επί της ουσίας, συνέχισε ο ίδιος, χωράφια που έχουν μια παραγωγή πάνω από τον μέσο όρο εντοπίστηκαν να έχουν βγει από την κατηγορία των επιλέξιμων από το σύστημα του monitoring. Ο κ. Αλεξανδρής χαρακτήρισε παραλογισμό την εν λόγω απόφαση, η οποία αφορά «χιλιάδες στρέμματα με βαμβάκι αλλά και άλλες καλλιέργειες σε ολόκληρη την Θράκη».

Ο κ. Αλεξανδρής ανέφερε επίσης ότι ο αγροτικός κόσμος δεν έχει πληρωθεί, ότι «υπάρχει χάος τόσο στο κομμάτι του υπουργείου όσο και του ΟΠΕΚΕΠΕ κι αυτό επιδεινώνει την κατάσταση τουλάχιστον όσον αφορά τους έντιμους αγρότες». Γι’ αυτό, σε συντονισμό με τους συναδέλφους τους στη Ροδόπη ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις έξω από το γραφείο του Οργανισμού στην Κομοτηνή.