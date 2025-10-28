Η παρέλαση στα Γρεβενά έγινε παρουσία αγροτών και κτηνοτρόφων που διαμαρτύρονται για τις επιδοτήσεις που δεν έχουν καταβληθεί, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με την ευλογιά των προβάτων και το μεγάλο κόστος παραγωγής, με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αγρότες έστησαν το πανό τους απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, όπου βρισκόταν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, και αφού τελείωσε η παρέλαση έκαναν πορεία προς την πλατεία της πόλης.

Η απόφαση για την κινητοποίηση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, λήφθηκε σε συνεδρίαση του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, στην οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία, όπως τόνισαν, τους οδηγούν εκτός παραγωγής.

Αιτήματα

Συγκεκριμένα τέθηκαν: η καταβολή των επιδοτήσεων που τους οφείλονται, το μεγάλο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές των προϊόντων, η υποβολή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) που, όπως υποστήριξαν, πρέπει να καταργηθεί ώστε να ολοκληρωθούν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, τα πρόστιμα της ΕΕ που δεν πρέπει, σύμφωνα με τους ίδιους, να τα πληρώσουν οι αγρότες, οι αποζημιώσεις και η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η προστασία των κτηνοτρόφων από τις ζωονόσους.

Τη συμπαράστασή του στον αγώνα των αγροτών, ενόψει των κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών, σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίασή του, στην οποία επικύρωσε την απόφαση της διοίκησης του αγροτικού συλλόγου και την υιοθέτησε ως ψήφισμα. Μάλιστα, κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας και εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Γρεβενών να καταθέσει το ψήφισμα – απόφαση προς κάθε αρμόδιο όργανο.