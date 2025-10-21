newspaper
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Γιατί οι νέοι αγρότες εγκαταλείπουν τη γη – Το στοίχημα της ανανέωσης των γενεών
21 Οκτωβρίου 2025 | 18:23

Γιατί οι νέοι αγρότες εγκαταλείπουν τη γη – Το στοίχημα της ανανέωσης των γενεών

Ποιο είναι το σχέδιο της ΕΕ για να μείνουν οι νέοι αγρότες στη γεωργία

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Αναβλητικότητα: Γιατί σε «πιάνει» και πώς θα την ξεπεράσεις

Αναβλητικότητα: Γιατί σε «πιάνει» και πώς θα την ξεπεράσεις

Spotlight

Αντιμέτωπη με μια «σιωπηλή» κρίση βρίσκεται η ΕΕ, καθώς ένα κρίσιμο κομμάτι του αγροτικού κόσμου, οι νέοι αγρότες, παρά τις πολιτικές που προωθούνται, αποθαρρύνονται, εγκαταλείπουν ή ακόμα δεν τολμούν να εισέλθουν στο επάγγελμα.

Αν και οι Βρυξέλλες θέλουν να εφαρμόσουν νέες στρατηγικές και πολιτικές προκειμένου να αντιστρέψουν το πρόβλημα της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού στην Ευρώπη, φαίνεται όμως πως το νέο σχέδιό τους μπορεί να μην διαθέτει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για να το υλοποιήσει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τα κράτη μέλη να δαπανήσουν το 6% των χρημάτων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τους για την ανανέωση των γενεών — διπλάσιο από το τρέχον επίπεδο

Οι προκλήσεις για την ανανέωση των γενεών στον πρωτογενή τομέα είναι μεγάλες και οι αντιφάσεις ακόμα πιο βαθιές. Κάθε χρόνο, χιλιάδες αγρότες συνταξιοδοτούνται και λιγότεροι παίρνουν τη θέση τους. Το αποτέλεσμα είναι λιγότεροι άνθρωποι να καλλιεργούν, περισσότερες εισαγωγές να γεμίζουν τα ράφια των σούπερ μάρκετ και ένα επάγγελμα να οδεύει προς την παρακμή.

Η κρίση

Αυτή την κρίση πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι Βρυξέλλες, όταν ο Επίτροπος Γεωργίας Κριστόφ Χάνσεν θα παρουσιάσει τη Στρατηγική της ΕΕ για την Ανανέωση των Γενεών στη Γεωργία — ένα σχέδιο για να αποτρέψει την επόμενη γενιά παραγωγών τροφίμων από το να τα παρατήσει πριν καν ξεκινήσει.

Οι νέοι αγρότες, ζητούν από τους νομοθέτες να αναλάβουν δράση εδώ και πάνω από μια δεκαετία, δήλωσε στο Politico ο Πίτερ Μίντεντορπ, ο 25χρονος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Αγροτών (CEJA).

Ενόψει της δημοσίευσης της στρατηγικής, ο Μίντερντορπ, δηλώνει επιφυλακτικός επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Σε ποιο βαθμό μπορούμε να κάνουμε όλες τις ωραίες συστάσεις πραγματικότητα επί τόπου εάν δεν υπάρχει χρηματοδότηση;»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τα κράτη μέλη να δαπανήσουν το 6% των χρημάτων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τους για την ανανέωση των γενεών — διπλάσιο από το τρέχον επίπεδο. Αν τα κράτη τηρήσουν αυτόν τον στόχο, η CEJA θα μπορούσε να επωφεληθεί από περισσότερα από 17 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2028–2034, μια σημαντική δημοσιονομική ενίσχυση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Το ερώτημα είναι αν το σχέδιο μπορεί πράγματι να αποτρέψει την εξαφάνιση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της Ευρώπης.

Τα προβλήματα

Πάνω από το ένα τρίτο των διαχειριστών αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη είναι άνω των 65 ετών, ενώ λιγότεροι από ένας στους οκτώ είναι κάτω των 40 ετών.

«Δεν είναι ότι οι νέοι δεν θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία — είναι ότι είναι σχεδόν αδύνατο να ξεκινήσει κανείς», δήλωσε η Σάρα Τιλ, η 21χρονη αντιπρόεδρος της ομάδας νέων αγροτών LLJ του Λουξεμβούργου.

Οι νέοι αγρότες δυσκολεύονται να βρουν διαθέσιμη και οικονομικά προσιτή γη για να ξεκινήσουν να εργάζονται. Ένα εκτάριο καλλιεργήσιμης γης στην ΕΕ κοστίζει σχεδόν 12.000 ευρώ. Η τιμή αυτή αυξάνεται σε πάνω από 90.000 ευρώ κατά μέσο όρο στην Ολλανδία,  από 56.000 ευρώ πριν από μια δεκαετία.

«Όταν ξεκινάς, οι τράπεζες ζητούν εγγυήσεις που οι γονείς σου δεν μπορούν να σου δώσουν — είναι ένας φαύλος κύκλος», δήλωσε ο Φλοριάν Πονσελέ, ένας 29χρονος κτηνοτρόφος βοείου κρέατος, επικεφαλής της βελγικής περιφερειακής ένωσης νέων αγροτών FJA.

Ο Ρόι Μάιερ, πρόεδρος της ολλανδικής ομάδας νέων αγροτών NAJK, το έθεσε ευθέως: «Οι τράπεζες βλέπουν τους νέους αγρότες ως κίνδυνο. Αν είσαι 25 ετών και θέλεις να αγοράσεις γη, ξέχασέ το».

Σε όλη την Ευρώπη, οι νέοι αγρότες βλέπουν τη γεωργία όχι ως μια παράδοση που πρέπει να προστατευθεί, αλλά ως μια επιχείρηση που πρέπει να επανεφευρεθεί.

«Οι νέοι αγρότες δεν περιμένουν επιδοτήσεις», είπε ο Μέιτζερ, αντιδρώντας στην ιδέα ότι περιμένουν εύκολο χρήμα από τις Βρυξέλλες. Αυτό που θέλουν, υποστήριξε, είναι η κανόνες που δεν αλλάζουν με κάθε νέα μεταρρύθμιση και η αναγνώριση ότι είναι επιχειρηματίες όπως όλοι οι άλλοι.

«Οι άνθρωποι στην ηλικία μου δεν φοβούνται την καινοτομία», πρόσθεσε. «Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε drones, δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά για να επενδύσουμε, χρειαζόμαστε σαφείς, μακροπρόθεσμους κανόνες. Δεν μπορείς να χτίσεις μια επιχείρηση σε μεταβαλλόμενο έδαφος».

Το «στοίχημα»

Οι Βρυξέλλες προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να προσελκύσουν νέους αγρότες μέσω της ΚΑΠ τους, με ανάμεικτα αποτελέσματα. Τα κράτη μέλη αφιερώνουν επί του παρόντος το 3% των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ αγροτικών ενισχύσεων σε προγράμματα νέων αγροτών — περίπου 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2023 και 2027.

Τώρα ο Χάνσεν θέλει να ανεβάσει τον πήχη. Ένα πρόσφατο προσχέδιο της στρατηγικής, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του POLITICO, θέτει ως στόχο τον διπλασιασμό του μεριδίου των αγροτών της ΕΕ κάτω των 40 ετών σε σχεδόν το ένα τέταρτο έως το 2040.

Για να επιτευχθεί αυτό, η Επιτροπή θέλει οι χώρες να δαπανήσουν το 6% των προϋπολογισμών τους για την ΚΑΠ σε νέους αγρότες, να περιορίσουν τις πληρωμές προς τους συνταξιούχους και να προσφέρουν δάνεια έως και 300.000 ευρώ για τους νεοεισερχόμενους. Προτρέπει επίσης τις πρωτεύουσες να χρησιμοποιήσουν τη φορολογική μεταρρύθμιση και τις πολιτικές χρήσης γης ως εργαλεία για να κάνουν τη γεωργία πιο ελκυστική, ενώ παράλληλα διατυμπανίζει τα σχέδια της ίδιας της Επιτροπής να δημοσιεύσει μια στρατηγική για τη βιοοικονομία τον επόμενο μήνα.

Οι ομάδες νέων αγροτών ανησυχούν ότι η φιλοδοξία μπορεί να ξεπεράσει τα μέσα. Σε αντίθεση με τον τρέχοντα αγροτικό προϋπολογισμό, ο οποίος επιβάλλει το ελάχιστο 3%, ο στόχος του 6% είναι μόνο φιλόδοξος . Αυτό έχει κάνει την CEJA να ανησυχεί ότι ορισμένες κυβερνήσεις θα μπορούσαν να δαπανήσουν ακόμη λιγότερα.

Οι νέοι αγρότες φοβούνται ότι η ανανέωση των γενεών θα δυσκολευτεί να ανταγωνιστεί άλλες προτεραιότητες χρηματοδότησης και ότι η τύχη της νέας στρατηγικής μπορεί να εξαρτάται λιγότερο από τις καλές προθέσεις και περισσότερο από την ίδια την επόμενη ΚΑΠ – μια μεταρρύθμιση που ήδη δέχεται πυρά τόσο από τα αγροτικά λόμπι όσο και από τους νομοθέτες.

Πηγή: ΟΤ

Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια
Παρασκήνιο 21.10.25

Πώς αντιδρά το Μαξίμου στη διαφοροποίηση Δένδια

Κυβερνητικές πηγές, μετά τα ηχηρά μηνύματα του Νίκου Δένδια, ο οποίος κινήθηκε σε άλλη γραμμή από το Μαξίμου, υποστήριζαν ότι τα 7 συναρμόδια υπουργεία έδειξαν εμπράκτως την στάση τους, υπογράφοντας την τροπολογία.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά
Ελλάδα 21.10.25

Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά

Σταθερή είναι η πτώση του νερού στη Μικρή Πρέσπα από πέρσι, λόγω της κλιματικής αλλαγής με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να συρρικνωθεί ή να μετατραπεί σε στενό ποτάμι με ανυπολόγιστες συνέπειες στη βιοποικιλότητα.

Σύνταξη
Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία
Νιφάδες χιονιού 21.10.25

Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία

Το Winter Egg του οίκου Fabergé δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά από τον Christie's στη Γενεύη το 1994 για 7.263.500 ελβετικά φράγκα (περίπου 7.860.000 ευρώ), καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επαναφέρει το αίτημα για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο
Ελλάδα 21.10.25

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης επαναφέρει το αίτημα για έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης υπογράμμισε με επιστολή του στους Κυριάκο Πιερρακάκη και Νίκη Κεραμέως την εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών με 172.000 φορολογούμενους να μπαίνουν στη λίστα οφειλετών

Σύνταξη
Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του
Ελλάδα 21.10.25

Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του

Το Live News αποκάλυψε μία συνομιλία που είχε ο δολοφονημένος επιχειρηματίας με τον φίλο του - Σε αυτή τη συζήτηση αναφέρεται στην επίθεση που είχε δεχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα: 

Σύνταξη
Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»
The Good Life 21.10.25

Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης (Festa del Cinema di Roma) υποκλίθηκε στην αύρα της Αντζελίνα Τζολί, αλλά η άφιξη της Αμερικανίδας σταρ στο κόκκινο χαλί δεν ήταν απλώς μια λαμπερή εμφάνιση, αλλά ένα πολιτικό και προσωπικό μανιφέστο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη
«Δεν υπάρχουν σχέδια» 21.10.25

Ακυρώνεται η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ-Πούτιν. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας τόνισε ότι η Ρωσία επιμένει στη δική της φόρμουλα για λήξη του πολέμου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: Περισσότεροι από 3.500 οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι στο Μονζουίκ (pics+vid)
Ποδόσφαιρο 21.10.25

Ολυμπιακός: Περισσότεροι από 3.500 οι «ερυθρόλευκοι» φίλαθλοι στο Μονζουίκ (pics+vid)

Βροντερό «παρών» δίνουν πάνω από 3.500 οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο Μονζουίκ για να στηρίξουν τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται
Μάχη μέχρι εσχάτων 21.10.25

Οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθέτησαν ακροδεξιά ρητορική και τώρα τρέχουν να σώσουν ό,τι σώζεται

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει στην ατζέντα του θέματα που αν δεν αντιμετωπιστούν θα ενισχύσουν περαιτέρω την ακροδεξιά στην ΕΕ. Ωστόσο οι κυρίαρχες δυνάμεις συνέβαλαν στο φαινόμενο της ανόδου της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών
Μια υπέροχη ζωή 21.10.25

Επτά μυστικά μακροζωίας – Τι λέει ένας άνδρας 101 ετών

Ο Σι Λίμπερμαν μοιράστηκε με την Washington Post τα «μυστικά» που του επέτρεψαν να φτάσει αισίως την ηλικία των 101 ετών. Ήρθε πολλές φορές κοντά στον θάνατο, αλλά θεωρεί ότι υπήρξε και πολύ τυχερός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση
Δείτε το βίντεο 21.10.25 Upd: 20:25

Η πρώτη αντίδραση Δένδια για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη μετά την ηχηρή διαφοροποίηση

Λίγα λεπτά μετά το «καρφί» για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη η συνέχεια δόθηκε έξω από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια». Τι απάντησε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»
Κόσμος 21.10.25

ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προειδοποίησαν πως οι επιθέσεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα οδηγούν σε πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση, ενώ παραβιάζουν την κυριαρχία του Καράκας.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ – Πάφος
Ποδόσφαιρο 21.10.25

LIVE: Καϊράτ – Πάφος

LIVE: Καϊράτ – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καϊράτ – Πάφος για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
