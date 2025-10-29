sports betsson
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: «Καίγεται» για τρίποντο ο ΠΑΟΚ, εκτός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 29 Οκτωβρίου 2025 | 09:11

Με τα Ηλιούπολη – ΑΕΚ, Ατρόμητος – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – ΑΕΛ ολοκληρώνεται η 3η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Η 3η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson ολοκληρώνεται την Τετάρτη (29/10) με 6 αναμετρήσεις. Στις 15:30, η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Ηλιούπολη και θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, κάνοντας το 3/3 στη διοργάνωση.

Από την άλλη, οι γηπεδούχοι έχουν δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια του Κυπέλλου, ενώ συνολικά έχει ηττηθεί στα οχτώ τελευταία παιχνίδια της, με τελευταίο το 0-2 από τα Χανιά που οδήγησε στην παραίτηση του Απόστολου Χαραλαμπίδη από τον πάγκο της ομάδας.

Στο Περιστέρι, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο (19:30), στο πρώτο παιχνίδι του Ράφα Μπενίτεθ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Στο ντεμπούτο του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας, οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης και θέλουν να συνεχίσουν τα θετικά αποτελέσματα, κερδίζοντας το δεύτερο παιχνίδι τους στη διοργάνωση μετά το 1-0 επί της Athens Kallithea. Ο Ατρόμητος πήρε ένα σημαντικό «διπλό» με 3-1 απέναντι στον ΟΦΗ και επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, ενώ στο Κύπελλο έχει μία νίκη και μία ισοπαλία.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet (21:30) και αναζητεί την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα αυτή την περίοδο, ωστόσο στην πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson δέχτηκε την βαριά ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό, κάτι που μετατρέπει το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Λάρισας σε «must-win». Παρόμοια το αντιμετωπίζουν και οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν μία ήττα και μία ισοπαλία στη διοργάνωση. Στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος ωστόσο επικράτησαν του Πανσερραϊκού με 2-0 και πήρε την πρώτη νίκη της στη σεζόν, κάτι που της δίνει ψυχολογία για τη συνέχεια.

Το σημερινό πρόγραμμα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

15:00 Αιγάλεω – Άρης (COSMOTE SPORT 3HD)

15:30 Ηλιούπολη – ΑΕΚ (COSMOTE SPORT 2HD)

17:30 Ολυμπιακός – Βόλος (COSMOTE SPORT 1HD)

18:30 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (COSMOTE SPORT 3HD)

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (COSMOTE SPORT 2HD)

21:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet (COSMOTE SPORT 1HD)

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Ποδόσφαιρο 29.10.25

Οι γυναίκες του Αφγανιστάν ξαναφορούν τα ποδοσφαιρικά τους παπούτσια

Τέσσερα χρόνια μετά την απαγόρευση κάθε γυναικείου αθλητισμού στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν, η ομάδα Afghan Women United –αποτελούμενη από πρόσφυγες– αγωνίστηκε για πρώτη φορά ξανά σε διεθνές επίπεδο στο Μαρόκο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μπάσκετ 29.10.25

To NBA σε διαδικασία αυτοκάθαρσης μετά τις συλλήψεις του Ροζιέρ και του Μπίλαπς

Το NBA αναθεωρεί τις πολιτικές του για τους τραυματίες, την εκπαίδευση του προσωπικού και την εποπτεία των στοιχημάτων, καθώς οι υποθέσεις των δύο αστέρων προκαλούν νέο σοκ στο αμερικανικό μπάσκετ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Λειψυδρία: Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου – Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη
Λειψυδρία 29.10.25

Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)

«Λογικό να υπάρχει ανησυχία, ειδικά αν ο φετινός χειμώνας έχει λίγα χιόνια και λίγες βροχές» λέει ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, για τον κίνδυνο από τη λειψυδρία

Σύνταξη
Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 29.10.25

Τι ενδέχεται να λύσει το τετ-α-τετ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ – Τα κρίσιμα ζητήματα

Συνάντηση θα έχουν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, όπου θα συζητήσουν για φλέγοντα ζητήματα που φέρεται να ταλανίζουν αμφότερες πλευρές εδώ και αρκετό καιρό

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ολλανδία: Στις κάλπες για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια – Ποια είναι τα προγνωστικά
Κλίμα πόλωσης 29.10.25

Στις κάλπες οι Ολλανδοί για τρίτη φορά μέσα σε πέντε χρόνια - Ποια είναι τα προγνωστικά

Η πολιτική κρίση στην Ολλανδία συνεχίζεται καθώς οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα πολωμένο κλίμα - Μικρές πιθανότητες για τον ακροδεξιό Βίλντερς να γίνει πρωθυπουργός

Σύνταξη
Άγνωστος Στρατιώτης: Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση – Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»
Πολιτική αντιπαράθεση 29.10.25

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» - Αποδίδουν «υποκρισία» και «επικοινωνιακή πολιτική»

Ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης για το ζήτημα της τροπολογίας του Αγνώστου Στρατιώτη

Σύνταξη
Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ
Ωραίος 29.10.25

Από αστέρι του Game of Thrones, παθιασμένος με τις επιστήμες: O Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ είπε όχι στα εκατομμύρια του Χόλιγουντ

Ο Άιζακ Χέμπστεντ-Ράιτ, ο ηθοποιός που έμελλε να γίνει Βασιλιάς του Γουέστερος στο αμφιλεγόμενο φινάλε του Game of Thrones, γύρισε την πλάτη του στο Χόλιγουντ προκειμένου να ασχοληθεί με την νευροεπιστήμη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χανιά: «Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στη Γιορτή Κάστανου
Αλλάζει στάση 29.10.25

«Το όπλο το είχα για μπαλωθιές» λέει τώρα ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του στα Χανιά

Υιοθετώντας τη γραμμή της απουσίας προμελέτης για το φονικό στα Χανιά, ο 23χρονος λέει ότι σκοπός του ήταν να ρίξει μπαλωθιές - «Σε ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα» λέει ο Λύτρας

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)
Language 29.10.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)

Η έντονη έλξη που ένιωθαν για την Αθήνα οι απλοί πολίτες άλλων ελληνικών πόλεων ήταν απόρροια του γεγονότος ότι το δημοκρατικό της πολίτευμα ήταν συνυφασμένο με την έννοια της ελευθερίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Γάζα: Το λουτρό αίματος δεν ανησυχεί τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά
Δεν ανησυχούν οι ΗΠΑ 29.10.25 Upd: 10:54

Λουτρό αίματος: Το Ισραήλ σκότωσε 100 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους 35 παιδιά και... επανήλθε στην εκεχειρία

Εικόνα από το παρελθόν - αλλά και από το μέλλον - στη Γάζα με το Ισραήλ να προχωρά σε μαζικούς βομβαρδισμούς εν μέσω εκεχειρίας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Editorial 29.10.25

Κατασκευάζοντας την ατζέντα

Η ατζέντα της δημόσιας συζήτησης σήμερα σε μεγάλο βαθμό χειραγωγείται και κατασκευάζεται. Κάποιος πρέπει να τη γειώσει ξανά στην πραγματικότητα και στα κρίσιμα θέματα.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη
Ο άλλος δρόμος 29.10.25

Δημόσιες επενδύσεις: Μια άλλη πρόταση όταν η λιτότητα είναι η στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη

Πώς μπορεί η Ευρώπη να τονώσει ανάπτυξη και απασχόληση, χωρίς να απειλήσει τη βιωσιμότητα του χρέους; Μέσα από δημόσιες επενδύσεις, σύμφωνα με έρευνα στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σπουδών Βιέννης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους
Κόσμος 29.10.25

Πώς ταξιδεύουν οι Ευρωπαίοι; Πού ξοδεύουν, τι τρώνε και ποιοι μένουν «πιστοί» στη χώρα τους

Νέα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν εντυπωσιακές διαφορές στις ταξιδιωτικές συνήθειες που έχουν οι Ευρωπαίοι, από το πόσα ξοδεύουν μέχρι το πόσο πρόθυμοι είναι να δοκιμάσουν την τοπική κουζίνα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις
«Με κούρασα» 29.10.25

«Έχασα τον έλεγχο της δουλειάς μου»: Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει γιατί έβαλε φρένο στις συνεντεύξεις

Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει ότι αποφεύγει πλέον τον Τύπο, καθώς η υπερπροβολή και τα online σχόλια γύρω από την περσόνα της την οδήγησαν σε διετή παύση από το Χόλιγουντ

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός
Ανασφάλεια 29.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη «κουρεύει» τις δουλειές γραφείου – Χιλιάδες θέσεις εργασίας γίνονται καπνός

Αυξημένες είναι οι απολύσεις σε θέσεις γραφείου, με την τεχνητή νοημοσύνη να καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο, κτίζοντας ένα αβέβαιο αύριο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γλυφάδα: Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στην 70χρονη – Ο δράστης την χτυπούσε ενώ ήταν λιπόθυμη
Χαροπαλεύει 29.10.25

Σοκάρουν τα στοιχεία της επίθεσης στη Γλυφάδα - Ο δράστης χτυπούσε την 70χρονη ενώ ήταν λιπόθυμη

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ - Δέχτηκε επίθεση από 38χρονο άστεγο την ώρα που τάιζε αδέσποτες γάτες στη Γλυφάδα - Ο άνδρας έχει αποδράσει 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα

Σύνταξη
