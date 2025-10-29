Κύπελλο Ελλάδας Betsson: «Καίγεται» για τρίποντο ο ΠΑΟΚ, εκτός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό

Η 3η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson ολοκληρώνεται την Τετάρτη (29/10) με 6 αναμετρήσεις. Στις 15:30, η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Ηλιούπολη και θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, κάνοντας το 3/3 στη διοργάνωση.

Από την άλλη, οι γηπεδούχοι έχουν δύο ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια του Κυπέλλου, ενώ συνολικά έχει ηττηθεί στα οχτώ τελευταία παιχνίδια της, με τελευταίο το 0-2 από τα Χανιά που οδήγησε στην παραίτηση του Απόστολου Χαραλαμπίδη από τον πάγκο της ομάδας.

Στο Περιστέρι, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο (19:30), στο πρώτο παιχνίδι του Ράφα Μπενίτεθ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Στο ντεμπούτο του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας, οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης και θέλουν να συνεχίσουν τα θετικά αποτελέσματα, κερδίζοντας το δεύτερο παιχνίδι τους στη διοργάνωση μετά το 1-0 επί της Athens Kallithea. Ο Ατρόμητος πήρε ένα σημαντικό «διπλό» με 3-1 απέναντι στον ΟΦΗ και επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, ενώ στο Κύπελλο έχει μία νίκη και μία ισοπαλία.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΛ Novibet (21:30) και αναζητεί την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα αυτή την περίοδο, ωστόσο στην πρώτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson δέχτηκε την βαριά ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό, κάτι που μετατρέπει το παιχνίδι απέναντι στην ομάδα της Λάρισας σε «must-win». Παρόμοια το αντιμετωπίζουν και οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν μία ήττα και μία ισοπαλία στη διοργάνωση. Στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος ωστόσο επικράτησαν του Πανσερραϊκού με 2-0 και πήρε την πρώτη νίκη της στη σεζόν, κάτι που της δίνει ψυχολογία για τη συνέχεια.

Το σημερινό πρόγραμμα στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

15:00 Αιγάλεω – Άρης (COSMOTE SPORT 3HD)

15:30 Ηλιούπολη – ΑΕΚ (COSMOTE SPORT 2HD)

17:30 Ολυμπιακός – Βόλος (COSMOTE SPORT 1HD)

18:30 Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (COSMOTE SPORT 3HD)

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (COSMOTE SPORT 2HD)

21:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet (COSMOTE SPORT 1HD)