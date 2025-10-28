Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο για τους ορεξάτους Αγρινιώτες (vid)

Αεράτος και ορεξάτος ο Παναιτωλικός που νίκησε 4-1 την Ελλάδα Σύρου. Είναι το πρώτο του τρίποντο στο Κύπελλο Betsson, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase.

Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε 2-1 στο ημίχρονο και με το ξεκίνημα της επανάληψης, όπου ήταν καλύτερος, έπαιξε για «καθαρίσει» το ματς. Δυο γκολ για τους γηπεδούχους πέτυχε ο Αγκίρε και από ένα οι Τσούρα, Ματσάν. Η Ελλάς Σύρου ισοφάρισε προσωρινά με πέναλτι του Γιάκου και δεν κλείστηκε, παρά κοίταξε στα μάτια τον αντίπαλο. Από ένα δοκάρι οι δυο ομάδες που έχουν από τρεις βαθμούς.

Το σκορ άνοιξε για τον Παναιτωλικό ο Τσούρα στο 3’ με σουτ έξω από την περιοχή. Η Ελλάς Σύρου ισοφάρισε στο 6’ με πέναλτι του Γιάκου, το οποίο ο Ματσούκας καταλόγισε σε τράβηγμα της φανέλας του Γώγου. Ο Παναιτωλικός συνέχισε το ματς με πίεση ψηλά και την ομάδα της Σύρου να στέκεται καλά στο γήπεδο.

Το ματς είχε ρυθμό, όμως, η διαφορά δυναμικότητας των ομάδων έπαιξε τον ρόλο της και ο Παναιτωλικός προηγήθηκε (2-1) ξανά στο 13’ με καταπληκτικό σουτ του Ματσάν, ο οποίος μετά από μπαλιά του Σμυρλή μετακινήθηκε από αριστερά προς τον άξονα για να βρει τον στόχο. Η Ελλάς Σύρου όχι μόνο δεν πτοήθηκε αλλά προσπαθούσε να απειλήσει, χάνοντας ευκαιρία στο 20’, όταν ο Ζίβκοβιτς απέκρουσε σουτ του Μουντρίχα.

Στη συνέχεια του αγώνα η μια ομάδα πίεζε την άλλη, είχαν καλές στιγμές, όμως χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία. Στα αξιοσημείωτα και οι δυο αναγκαστικές αλλαγές του Παναιτωλικού.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναιτωλικός φάνηκε ότι ήθελε το γκολ για να σιγουρέψει τη νίκη. Το πέτυχε στο 61’ με τον Αγκίρε με σουτ (3-1). Κι εδώ την πάσα (δεύτερη καθοριστική στον αγώνα) έδωσε ο Σμυρλής, μετά από εξαιρετική ενέργεια.

Η Ελλάς Σύρου και πάλι δεν κλείστηκε. Ο Παναιτωλικός θα μπορούσε να σκοράρει και στο 64’, όμως το σουτ του Μανρίκε βρήκε στο δοκάρι, αφού πρώτα ο Κοντογιάννης είπε «όχι» στον Αγαπάκη. Η ομάδα του Αγρινίου είχε κι άλλες ευκαιρίες, ενώ απείλησε και η φιλοξενούμενη ομάδα που είχε και δοκάρι με τον Νάτσο στο 77’.

Το 4-1 πέτυχε ο Αγκίρε, με κεφαλιά στο 86’, μετά από σέντρα του Μπουχαλάκη. Η Ελλάς Σύρου απείλησε το 87’ με τον Κόλα και ο Παναιτωλικός στο 89’ με τον Λουίς. Στο 93’ είχαμε την τρομερή επέμβαση του Ζίβκοβιτς σε σουτ του Τσιαντούλα.

Ο διαιτητής Ματσούκας (Εύβοιας) έδειξε κίτρινη στους Τσούρα, Στάγιτς, Γώγο, Μανρίκε, Λουίς.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Ζίβκοβιτς, Αγαπάκης, Κόγιτς (46’ Μπουχαλάκης), Στάγιτς, Αποστολόπουλος (31’ λόγω τραυματισμού Μανρίκε), Νικολάου (41’ λόγω τραυματισμού Λουίς), Μπελεβώνης, Ματσάν (78΄Ουνάι), Τσούρα (46’ Ενκολολό), Σμυρλής, Αγκίρε.

ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ: Κοντογιάννης, Ζαφείρης (46’ Προβιδάκης), Γκέζος (75’ Βερνάρδος), Γώγος, Χνάρης, Τσιαντούλας, Τριμμάτης (46’ Νάτσος), Μπάμπης, Μουντρίχας (59’ Καλός), Ντέιβιντ Σίλβα (46’ Κόλα), Γιάκος.