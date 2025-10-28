Δράση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson με την 3η αγωνιστική της League Phase
Πρεμιέρα στην 3η αγωνιστική για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson την Τρίτη (28/10) - Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων
Η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ξεκινά την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, με τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις να ανοίγουν το πρόγραμμα.
Στις 16:00, ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Ηρακλή στο Παγκρήτιο Στάδιο και δύο ώρες αργότερα, στις 18:00, ο Παναιτωλικός υποδέχεται την Ελλάς Σύρου στο Αγρίνιο. Η ημέρα ολοκληρώνεται στις 20:00, με την Κηφισιά να αντιμετωπίζει την Athens Kallithea FC στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Το πρόγραμμα της ημέρας στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson:
16:00: ΟΦΗ – Π.Ο.Τ. Ηρακλής (Παγκρήτιο Στάδιο) / COSMOTE SPORT 1HD
18:00: Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου (Γήπεδο Παναιτωλικού) / COSMOTE SPORT 2HD
20:00: Κηφισιά – Athens Kallithea FC (Δημοτικό Νεάπολης Νίκαιας) / COSMOTE SPORT 1HD
Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, με εννέα ακόμα αναμετρήσεις, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν τα ματς Ολυμπιακός – Βόλος, Ατρόμητος – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet.
