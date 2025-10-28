Δράση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson με την 3η αγωνιστική της League Phase

Η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ξεκινά την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, με τρεις ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις να ανοίγουν το πρόγραμμα.

Στις 16:00, ο ΟΦΗ φιλοξενεί τον Ηρακλή στο Παγκρήτιο Στάδιο και δύο ώρες αργότερα, στις 18:00, ο Παναιτωλικός υποδέχεται την Ελλάς Σύρου στο Αγρίνιο. Η ημέρα ολοκληρώνεται στις 20:00, με την Κηφισιά να αντιμετωπίζει την Athens Kallithea FC στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Το πρόγραμμα της ημέρας στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson:

16:00: ΟΦΗ – Π.Ο.Τ. Ηρακλής (Παγκρήτιο Στάδιο) / COSMOTE SPORT 1HD

18:00: Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου (Γήπεδο Παναιτωλικού) / COSMOTE SPORT 2HD

20:00: Κηφισιά – Athens Kallithea FC (Δημοτικό Νεάπολης Νίκαιας) / COSMOTE SPORT 1HD

Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, με εννέα ακόμα αναμετρήσεις, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν τα ματς Ολυμπιακός – Βόλος, Ατρόμητος – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet.