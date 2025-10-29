Τι είπε ο Τζόρνταν για το load management στο NBA – Γιατί εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του (vid)
Ο Μάικλ Τζόρνταν μίλησε για το load management που κάνουν μερικοί αστέρες του NBA, και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για αυτό.
- Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
- Ναύπλιο: Βίντεο-ντοκουμέντο από δολοφονικό ξυλοδαρμό άνδρα έξω από νυχτερινό κέντρο
- Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση
- Μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο Μητσοτάκης - Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις
Το load management είναι ένα θέμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στο NBA. Κορυφαίοι παίκτες των ομάδων αποφασίζουν να μην αγωνιστούν σε κάποιο παιχνίδι, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού για να μην καταπονηθεί περισσότερο το σώμα τους, και αυτό προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια σε πολλούς φαν του παιχνιδιού, αλλά και θρύλους, όπως τον Μάικλ Τζόρνταν.
Ο έξι φορές πρωταθλητής με τους Σικάγο Μπουλς επέκρινε την απόφαση μερικών παικτών να χάνουν παιχνίδια χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, ενώ ανέφερε ότι στην εποχή του δεν ήθελε να χάνει παιχνίδι για να μοιράσει θέαμα σε αυτούς που δούλεψαν σκληρά για να βρεθούν στο γήπεδο.
Οι δηλώσεις του Μάικλ Τζόρνταν
Συγκεκριμένα δήλωσε: «Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται, πρώτα απ’ όλα. Δεν ήθελα ποτέ να χάσω έναν αγώνα επειδή ήταν μια ευκαιρία να αποδείξω. Ήταν κάτι που ένιωθα ότι οι οπαδοί είναι εκεί και με παρακολουθούν να παίζω. Θέλω να εντυπωσιάσω αυτόν τον τύπο από ψηλά που πιθανότατα δούλεψε σκληρά για να πάρει ένα εισιτήριο ή για να πάρει χρήματα για να το αγοράσει».
Ο Τζόρνταν είχε την ίδια νοοτροπία και όταν έπαιζε σε αντίπαλα γήπεδα με κόσμο που τον έβριζε, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του Ντιτρόιτ, δηλώνοντας ότι ήθελε να… τους κλείσει τα στόματα: «Με βρίζει με κάθε είδους προσβολές. Σίγουρα θέλω να τον κάνω να σωπάσει. Έχεις καθήκον ότι αν θέλουν να σε δουν, και ως διασκεδαστής, θέλω να το δείξω. Σωστά; »
Ο 62χρονος, που στις 12 από τις 15 σεζόν του στο NBA έπαιξε 78+ παιχνίδια και σε 9 από αυτές δεν έχασε ούτε έναν αγώνα ανέφερε επίσης: «Άνθρωποι έρχονται να με δουν να παίζω, δεν θέλω να χάσω αυτή την ευκαιρία. Αν σωματικά δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω, αλλά σωματικά μπορώ να το κάνω και απλά δεν έχω όρεξη να το κάνω, τότε είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση», κατακεραυνώνοντας παίκτες που έχουν απουσιάσει καιρό από τα παρκέ χωρίς κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
Michael Jordan shares his thoughts on load management on the second installment of MJ: Insights to Excellence.
“I never wanted to miss a game because it was an opportunity to prove…the fans are there to watch me play.» pic.twitter.com/h7g6krplDQ
— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) October 29, 2025
- Ολυμπιακός – Βόλος 5-0: Περίπατος των «ερυθρόλευκων» με πολλά γκολ και θέαμα
- LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
- Ενοχλήσεις ο Γιόβιτς, σε αναμμένα κάρβουνα η ΑΕΚ
- Παναθηναϊκός: Οι εκλεκτοί του Μπενίτεθ για το ματς Κυπέλλου Betsson με τον Ατρόμητο
- Ολυμπιακός: Η δυναμική επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, 167 μέρες μετά… (vids)
- «Δυναμίτης» ο Ολυμπιακός και 4-0 στο ημίχρονο, κόντρα στον Βόλο (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις