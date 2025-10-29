Τι είπε ο Τζόρνταν για το load management στο NBA – Γιατί εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του (vid)

Το load management είναι ένα θέμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στο NBA. Κορυφαίοι παίκτες των ομάδων αποφασίζουν να μην αγωνιστούν σε κάποιο παιχνίδι, χωρίς να αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού για να μην καταπονηθεί περισσότερο το σώμα τους, και αυτό προκαλεί έντονη δυσαρέσκεια σε πολλούς φαν του παιχνιδιού, αλλά και θρύλους, όπως τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο έξι φορές πρωταθλητής με τους Σικάγο Μπουλς επέκρινε την απόφαση μερικών παικτών να χάνουν παιχνίδια χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, ενώ ανέφερε ότι στην εποχή του δεν ήθελε να χάνει παιχνίδι για να μοιράσει θέαμα σε αυτούς που δούλεψαν σκληρά για να βρεθούν στο γήπεδο.

Οι δηλώσεις του Μάικλ Τζόρνταν

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται, πρώτα απ’ όλα. Δεν ήθελα ποτέ να χάσω έναν αγώνα επειδή ήταν μια ευκαιρία να αποδείξω. Ήταν κάτι που ένιωθα ότι οι οπαδοί είναι εκεί και με παρακολουθούν να παίζω. Θέλω να εντυπωσιάσω αυτόν τον τύπο από ψηλά που πιθανότατα δούλεψε σκληρά για να πάρει ένα εισιτήριο ή για να πάρει χρήματα για να το αγοράσει».

Ο Τζόρνταν είχε την ίδια νοοτροπία και όταν έπαιζε σε αντίπαλα γήπεδα με κόσμο που τον έβριζε, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του Ντιτρόιτ, δηλώνοντας ότι ήθελε να… τους κλείσει τα στόματα: «Με βρίζει με κάθε είδους προσβολές. Σίγουρα θέλω να τον κάνω να σωπάσει. Έχεις καθήκον ότι αν θέλουν να σε δουν, και ως διασκεδαστής, θέλω να το δείξω. Σωστά; »

Ο 62χρονος, που στις 12 από τις 15 σεζόν του στο NBA έπαιξε 78+ παιχνίδια και σε 9 από αυτές δεν έχασε ούτε έναν αγώνα ανέφερε επίσης: «Άνθρωποι έρχονται να με δουν να παίζω, δεν θέλω να χάσω αυτή την ευκαιρία. Αν σωματικά δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω, αλλά σωματικά μπορώ να το κάνω και απλά δεν έχω όρεξη να το κάνω, τότε είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση», κατακεραυνώνοντας παίκτες που έχουν απουσιάσει καιρό από τα παρκέ χωρίς κάποιο σοβαρό πρόβλημα.