Τα τελευταία χρόνια ο Σκότι Πίπεν προκαλεί ποικίλα σχόλια με τις δηλώσεις του, έχοντας καταφερθεί ακόμη και κατά των Μάικλ Τζόρνταν και Φιλ Τζάκσον με τους οποίους έγραψε «χρυσή» ιστορία στο NBA όταν από κοινού κυριαρχούν τη δεκαετία του ’90 με τους Σικάγο Μπουλς.

Αυτή τη φορά στο «στόχαστρο» του «Ινδιάνου»μπήκαν παίκτες του σήμερα όπως οι Στεφ Κάρι, Λούκα Ντόντσιτς και Νίκολα Γιόκιτς, καθώς εξέφρασε την άποψη οτι δύσκολα στην εποχή του θα μπορούσαν να κάνουν όση διαφορά κάνουν τώρα. Επίσης για τον Σλοβένο γκαρντ υποστήριξε οτι παρά το γεγονός οτι παίζει σε μια κορυφαία ομάδα όπως οι Λέικερς, είναι πιθανό να μην καταφέρει να παίξει ξανά στους τελικούς του NBA!

Ο Πίπεν που βρίσκεται στην Ισπανία ως πρεσβευτής του Ιδρύματος Sanitas, που προωθεί ενεργά τον αθλητισμό για όλους, υποστηρίζοντας πρωταθλήματα σχολικής ηλικίας τα οποία ενσωματώνουν αθλητές με και χωρίς αναπηρίες σε κοινές δράσεις.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Ιβηρική μίλησε στη Marca ρωτήθηκε μεταξύ άλλων αν οι Ντόντσιτς και Γιόκιτς θα μπορούσαν να κυριαρχήσουν στην εποχή του για να πει: «Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να κυριαρχήσουν. Στα 80s και 90s παίζαμε πίεση σε όλο το γήπεδο. Θα μπορούσε ο Γιόκιτς να κατεβάσει την μπάλα κάτω από τέτοια πίεση; Δεν ξέρω. Σίγουρα «βλέπει» το γήπεδο και πασάρει εξαιρετικά. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα αισθανόταν άνετα να κατεβάσει την μπάλα από το πίσω γήπεδο με τέτοια πίεση».

Επιπλέον, όταν ρωτήθηκε για το αν πιστεύει ότι ο Ντόντσιτς μπορεί να οδηγήσει τους Λέικερς σε ένα πρωτάθλημα, απάντησε πως «…δεν ξέρω. Το στυλ παιχνιδιού του τον έφτασε μέχρι τους τελικούς. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θα τον ξαναπάει εκεί. Ήταν ένα μοναδικό κατόρθωμα, αλλά όταν έφτασαν στους τελικούς, δεν είχαν και πολλά να δείξουν».

Όσο για τον Στεφ Κάρι, o 65χρονος πλέον Πίπεν τόνισε ότι με τους κανονισμούς που υπήρχαν τότε, ούτε εκείνος θα ήταν ο ίδιος παίκτης που είναι σήμερα, καθώς θα υπήρχαν αμυντικοί που θα μπορούσαν να τον περιορίσουν.

«Με τους κανόνες των 90s όμως, ο Κάρι δεν θα ήταν ο ίδιος. Αν παίζαμε στη δική του εποχή, θα ήταν σαν να παίζαμε ελεύθερα: κανείς δεν σε κρατάει, κανείς δεν σε σταματάει. Δεν ξέρω ποιος θα κέρδιζε. Δεν είχαμε «χτιστεί» για να σουτάρουμε 25-50 τρίποντα σε κάθε ματς. Πιθανότατα θα μας κέρδιζαν με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχουν δύο από τους καλύτερους σουτέρ, τον Στεφ και τον Κλέι. Εμείς όμως παίζαμε σκληρά, με φυσική επαφή, με άμυνα. Κρατούσαμε τις ομάδες στους 75-80 πόντους. Σήμερα, αυτό είναι σχεδόν αδύνατο».

Αναφορικά με τη σχέση που είχε τόσο με τον Μάικλ Τζόρνταν όσο και με τον Φιλ Τζάκσον, διευκρίνισε ότι δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη προσωπική σχέση μαζί τους, πέρα από την εξαιρετική χημεία που έβλεπε όλος ο κόσμος στο παρκέ: «Δεν ήταν ποτέ μια πολύ στενή σχέση. Αλλά όταν παίζαμε, είχαμε εξαιρετική χημεία. Έτσι είναι αυτή η δουλειά. Το ίδιο και με τον Φιλ Τζάκσον. Δεν είμαστε πια στενοί φίλοι. Αυτή είναι η ζωή, τα πράγματα αλλάζουν».