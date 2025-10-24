Τόμας: «Τζόρνταν, Μάτζικ και Μπερντ ήταν… εύκολοι! – Αυτός με δυσκόλεψε περισσότερο»

Ο Αϊζάια Τόμας αγωνίστηκε τη δεκαετία του ’80, στην οποία κέρδισε δύο σερί πρωταθλήματα με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, καταφέρνοντας να νικήσει δυναστείες όπως αυτές των Λέικερς του Μάτζικ Τζόνσον και των Σέλτικς του Λάρι Μπερντ, αλλά και τους Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν που κυριάρχησαν μετέπειτα στη δεκαετία του ’90.

Ο θρυλικός γκαρντ σε δηλώσεις που έκανε ονομάτισε τον παίκτη που τον δυσκόλεψε περισσότερο στην καριέρα του, προκαλώντας έκπληξη καθώς ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ένας από τους τρεις παραπάνω που πολλοί συμπεριλαμβάνουν στη συζήτηση για τον GOAT.

«Μάτζικ, Μπερντ και Τζόρνταν, αυτοί οι τύποι ήταν εύκολοι!», είπε κυνικά ο Τόμας στην ερώτηση να αναφέρει τον πιο δύσκολο παίκτη του NBA που είχε αντιμετωπίσει ποτέ στην καριέρα του. Ποιος όμως είναι αυτός που… έβγαλε το λάδι στον 64χρονο πλέον Τόμας; Ο Μορίς Τσικς, μέλος του Hall of Fame και των Φιλαδέλφεια 76ερς που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 1983 έχοντας συμπαίκτες τους επίσης σπουδαίους Τζούλιους Έρβινγκ και Μόουζες Μαλόουν.

«Θα μπορούσα να σκοράρω εναντίον όλων των άλλων, αλλά είχα δυσκολίες δύσκολα μαζί του (σ.σ. εννοεί τον Τσικς). Ο Μάτζικ, ο Μπερντ και ο Τζόρνταν, αυτοί οι τύποι ήταν εύκολοι», είπε ο Τόμας στο ESPN όταν ρωτήθηκε ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλός του. «Είμαι πιθανώς ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη που μπορεί να πει ότι τους νίκησε περισσότερο, από ό,τι τον νίκησαν εκείνοι».

Τέσσερις φορές μέλος All-Star και πέντε φορές All-Defensive Team, ο Μορίς Τσικς ήταν ένας πραγματικός «στρατηγός» του παρκέ για τους Σίξερς κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, βοηθώντας τους να κατακτήσουν το πρωτάθλημα του NBA. Γνωστός για το ανιδιοτελές παιχνίδι του και την παροιμιώδη ψυχραιμία του, αποσύρθηκε ως ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών στο πρωτάθλημα σε κλεψίματα και ασίστ.

Συνολικά, ο ύψους 1,85μ. αγωνίστηκε σε 1101 παιχνίδια στον «μαγικό κόσμο», έχοντας 11,1 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 6,7 ασίστ ανά αγώνα. Από τη σεζόν 1993-94 είναι προπονητής και από το 2024 είναι βοηθός προπονητή στους Νιου Γιορκ Νικς.

Όσον αφορά τις μεταξύ τους μονομαχίες, ο Τόμας έχει ρεκόρ νικών 31-23 επί του Τσικς. Επίσης ο πρώην γκαρντ των Πίστον είχε καλύτερους ατομικούς αριθμούς όταν οι δύο ομάδες αντιμετώπισαν η μία την άλλη στα χρόνια τους.

Από την πλευρά του ο Τόμας είχε μέσο όρο 18,6 πόντους έναντι 12,5 του Τσικς. Ωστόσο, οι δύο είχαν παρόμοια νούμερα σε άλλες κατηγορίες. Συγκεκριμένα ο θρύλος των Ντιτρόιτ Πίστονς κατέγραψε 8,9 ασίστ και 3,7 ριμπάουντ, ενώ ο πόιντ γκαρντ των Σίξερς είχε 7,3 ασίστ και 3,0 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Τούτου λεχθέντος, ο Τόμας ξεκαθάρισε ότι πάντα τον περίμενε μια δύσκολη βραδιά κάθε φορά που αντιμετώπιζε τον Τσικς στο γήπεδο, παρόλο που ποτέ δεν ένιωσε ότι ο τελευταίος τον είχε πραγματικά νικήσει.

«Λοιπόν, θα μπορούσε να πει ότι μου με δυσκόλεψε αρκετά… αλλά δεν με «έσβησε» », πρόσθεσε ο Τόμας για τον Τσικς. «Δεν υπήρχε τρόπος να «κλείσει αυτή τη βρύση». (γέλια)».