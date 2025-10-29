Ο Σπανούλης επέστρεψε στο ΣΕΦ με αγκαλιές και… γαλλικά (vid)
Στην επιστροφή του στο ΣΕΦ, ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε με γνώριμα πρόσωπα του επιτελείου και παίκτες του Ολυμπιακού και αντάλλαξαν κουβέντες.
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τετάρτης (29/10, 21:15) τη Μονακό και ο Βασίλης Σπανούλης επιστρέφει για άλλη μία φορά στο «σπίτι» του.
Ο Έλληνας τεχνικός θα βρεθεί στο ΣΕΦ, όπου θα ανταμώσει με γνωστά πρόσωπα από το επιτελείο των «ερυθρολεύκων» αλλά και παίκτες με τους οποίους μοιράστηκε το παρκέ.
Σε βίντεο που δημοσίευσε η Μονακό, ο Σπανούλης συναντήθηκε με τον Μουσταφά Φαλ, με τον οποίο τα είπανε στα γαλλικά, μέλη της ομάδας αλλά και τον Σάσα Βεζένκοφ, δημιουργώντας ένα πολύ όμορφο κλίμα στο γήπεδο του Πειραιά.
Δείτε το βίντεο που ανέβασε η Μονακό και μιλάει… γαλλικά ο Σπανούλης
Coach came back to Piraeus speaking French 😅#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/Mi850GD1Ly
— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) October 29, 2025
