Μεγάλη ήταν η συγκίνηση που προκάλεσαν οι εικόνες που ήρθαν από την Αιτωλοακαρνανία με έναν τυφλό μαθητή να παρελαύνει ως σημαιοφόρος για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Γιάννης, μαθητής της Γ’ τάξης του Γυμνασίου Γαβαλούς, με ολική απώλεια όρασης.

Συγκίνηση με τον τυφλό σημαιοφόρο στην Γαβαλού

Ο μαθητής της Γ’ Γυμνασίου απέσπασε θερμό χειροκρότημα στην παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.

Δείτε το βίντεο:

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, ο Διευθυντής του Σχολείου, Βασίλειος Δανιάς, συνεχάρη τον εν λόγω μαθητή, τους γονείς του, που είναι πάντα συνοδοιπόροι, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης

«Τα θερμά μου συγχαρητήρια όμως θέλω να τα δώσω και στους μαθητές όλου του σχολείου και ιδιαίτερα στους μαθητές της τάξης του, που στα πλαίσια της συμπερίληψης, τον περιέβαλαν με αγάπη και κατανόηση. Αποδείχθηκε έμπρακτα λοιπόν ότι η συμπερίληψη σαν μια συνεχής διαδικασία εξέλιξης και προσπάθειας, απευθύνεται όχι μόνο στους μαθητές, αλλά σε όλους τους εμπλεκομένους (εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνία, πολιτεία)», είπε ο γυμνασιάρχης του σχολείου.

«Αισθάνθηκα περήφανος»

«Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ και συγκινήθηκα που ήμουν μπροστά με την σημαία και χειροκροτούσαν όλοι», δήλωσε ο Γιάννης στην εκπομπή του ANT1 «Το Πρωινό».

Όταν ρωτήθηκε πώς κατέληξε σημαιοφόρος, εξήγησε: «Έβγαλα τον μεγαλύτερο βαθμό και μπήκα σημαιοφόρος. Όταν μου ανακοίνωσαν ένιωσα μεγάλη χαρά. Έβγαλα 19,7».

Από την πλευρά της η μητέρα του Γιάννη ανέφερε πως κλαίει από συγκίνηση όλη μέρα, βλέποντας τον γιο της ως σημαιοφόρο στην μαθητή παρέλαση. «Νιώθω περήφανη. Είμαι 1,60 “με τα χέρια ψηλά”, που λέει και ο Γιάννης “ένα μέτρο κι ένα μίλκο”, αλλά χθες ένιωσα πιο ψηλή και από τον Αντετοκούνμπο. Χωρίς την βοήθεια από τις δύο μου κόρες και τον άνδρα μου δεν θα τα καταφέρναμε. Όλοι μαζί, αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια».