LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Euroleague

Μιλουτίνοφ: «Δύσκολο παιχνίδι με τη Μονακό – Καλό που επιστρέφουν οι τραυματίες»

Οι τραυματίες του Ολυμπιακού σιγά σιγά επιστρέφουν και ενόψει του ματς με τη Μονακό, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα.