Διονύσης Σαββόπουλος: Ο γιος του Ρωμανός ευχαριστεί όσους στήριξαν την οικογένεια του με συγκινητικό video

Ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου, Ρωμανός Σαββόπουλος, θέλησε να μοιραστεί με τον κόσμο τις τελευταίες στιγμές του πατέρα του με ένα μήνυμα στο Facebook, ένα video και λόγια του μεγάλου τραγουδοποιού.

Διονύσης Σαββόπουλος: «Πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια»

«To τελευταίο διάστημα ήταν ευχαριστημένος και πλήρης. Γενναιόδωρος, συναισθηματικός, γεμάτος αγάπη και ευγνωμοσύνη, για εμάς, για τους φίλους του και για τη ζωή που έζησε», γράφει ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου, Ρωμανός, ποστάροντας ένα συγκινητικό βίντεο από τις πρόβες για το Ηallelujah του Leonard Cohen και από την τελευταία συναυλία τού πατέρα του στο Rockwave Festival τον περασμένο Ιούνιο.

«Και εάν έκανα το παν, και εάν πάλι ήταν λειψό, ακόμη και εάν αμφέβαλα κι αν θέλησα να αγγίξω, πάντως δεν σας ξεγέλασα, σας είπα την αλήθεια, και αν όλα λάθος πήγανε, εγώ θέλω να σταθώ εδώ στου τραγουδιού το ιερό μη έχοντας άλλο τη φωνή μου, από το αλληλούια», εξομολογείται ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Ο συγκινητικός επικήδειος του γιου και του εγγονού του Διονύση Σαββόπουλου

Ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου, Κορνήλιος, απηύθυνε επικήδειο λόγο στην κηδεία του πατέρα του, ευχαριστώντας όλους όσοι τίμησαν τη μνήμη του Σαββόπουλου με την παρουσία τους.

«Εμένα ξηλώθηκε να μου πληρώσει την εκπαίδευσή μου όταν σπούδασα στην Αμερική κι από την άλλη είχε μια πνευματικότητα και αναχωρούσε και πήγαινε στο Πήλιο για εννιά μήνες…

Το μήνυμα που πήγε να μας περάσει είναι ότι το άυλο και το υλικό ήταν ταυτόχρονα».

«Από την αγάπη σου κατάφερες να μου μάθεις τι είναι να είσαι άνθρωπος, τα καλά και τα κακά». Θυμήθηκε πως όταν ήταν μικρό παιδί ένιωθε κόμπο στον λαιμό από τη συγκίνηση κάθε φορά που βρισκόταν κοντά του. «Αυτή η συγκίνηση ερχόταν από την αγάπη που λάμβανα. Η ψυχή σου μένει μαζί μας, σε αγαπώ πολύ», είπε ο εγγονός του.