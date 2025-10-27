Αγκάθα Κρίστι: Λύθηκε το μυστήριο του πρώτου της δημοσιευμένου έργου – «Χαμένο στο χρόνο»

Η συγγραφέας Αγκάθα Κρίστι, η βασίλισσα του εγκλήματος, κέρδισε φήμη και χρήμα από τα παγκοσμίως γνωστά της θρίλερ. Ωστόσο, το πρώτο έργο της που είδε το φως της δημοσιότητας δεν ήταν ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, αλλά ένα χιουμοριστικό ποίημα.

Το μυστήριο γύρω από αυτή την πρώτη συγγραφική απόπειρα, που επί δεκαετίες παρέμενε άλυτο λόγω παραπλανητικών στοιχείων, επιλύθηκε τελικά από δύο αφοσιωμένους θαυμαστές αναφέρει η The Telegraph.

Το ποίημα, με τίτλο Ατμός εναντίον Ηλεκτρισμού (Steam v. Electricity), γραμμένο από την Κρίστι σε ηλικία 14 ετών, παρέμενε χαμένο επί δεκαετίες.

Η ίδια η συγγραφέας, που πέθανε το 1976 σε ηλικία 85 ετών, άφησε μάλιστα εσφαλμένα στοιχεία στην αυτοβιογραφία της που δημοσιεύτηκε μετά θάνατον, αποπροσανατολίζοντας τους ερευνητές.

H Kρίστι είχε υπονοήσει ότι το έργο αφορούσε τραμ και όχι τρένα, ενώ ισχυριζόταν ότι το έγραψε στα 11 της χρόνια, αντί για τα 14.

Παρόλα αυτά, ο Τζέιμς Μπέρνθαλ-Χούκερ και ο σύζυγός του, Άλαν, αποφάσισαν να εξετάσουν κάθε στοιχείο σαν πραγματικοί ντετέκτιβ.

Οι δυό τους ακολούθησαν κάθε πιθανό «ενεργό» στοιχείο, μελέτησαν τα δεδομένα και τελικά κατάφεραν να ξεθάψουν το ποίημα σε ένα αρχείο εφημερίδας, όπως αποκάλυψαν οι Times.

Το ποίημα υποβλήθηκε στην εφημερίδα Middlesex County Times and Ealing and Hanwell Post το 1905 και αναφερόταν σε μια τοπική βλάβη τρένου.

Η έφηβη Κρίστι το είχε γράψει κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη βορειοδυτική Λονδίνο μαζί με τη θεία της.

Το ποίημα ξεκινά με τους εξής στίχους:

«Όταν πρωτοξεκίνησαν τα ηλεκτρικά τρένα / σε όλη τους την κόκκινη δόξα / καλά ήταν: μα πριν τελειώσει η μέρα / ήταν μια άλλη ιστορία».

«Υπέροχα παιχνιδιάρικο»

«Ήμουν απολύτως έκπληκτος. Ίσως να ήταν ο πρώτος άνθρωπος που το διάβασε εδώ και 120 χρόνια» είπε ο Τζέιμς Μπέρνθαλ-Χούκερ για την ανακάλυψη του συζύγου του.

Το ποίημα είναι «υπέροχο, εξαιρετικά γλυκό και παιχνιδιάρικο και δείχνει το είδος της διασκεδαστικής ποίησης που διάβαζε ως παιδί» σχολίασε. «Επιπλέον μαρτυράει έναν υγιή κυνισμό που είχε η Κρίστι απέναντι στην πρόοδο της τεχνολογίας, κάτι που είναι προφανές σε όλη την καριέρα της».

Η Κρίστι συνέχισε την πορεία της δημιουργώντας τους εμβληματικούς ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό και Μις Μαρπλ, έγραψε περισσότερα από 60 αστυνομικά μυθιστορήματα και έγινε η ευπώλητη συγγραφέας μυθοπλασίας όλων των εποχών.

Τιμήθηκε ως Ντέιμ το 1971, ενώ τα έργα της έχουν μεταφερθεί δεκάδες φορές στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Στη σκιά της πολιτικής ορθότητας

Ωστόσο, το έργο της, που ανήκει στη «χρυσή εποχή» της αστυνομικής λογοτεχνίας, έχει προκαλέσει ανησυχίες τα τελευταία χρόνια.

Το 2023, η εφημερίδα The Telegraph αποκάλυψε ότι τα μυθιστορήματα της Κρίστι υπέστησαν επεξεργασία προκειμένου να ανταποκριθούν στις ευαισθησίες των σύγχρονων αναγνωστών.

Σε νέες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν από τον εκδοτικό οίκο ΧάρπερΚόλινς, υπήρξαν αλλαγές ή αφαιρέσεις σε αυθεντικά αποσπάσματα των μυστηρίων του Πουαρό και της Μις Μαρπλ.

Για παράδειγμα, διαγράφηκε ο χαρακτήρας μιας Βρετανίδας τουρίστριας που εξέφραζε την ενόχλησή της για μία ομάδα παιδιών, ενώ αφαιρέθηκαν και διάφορες αναφορές σε χαμόγελα, σχόλια για τα δόντια και τη σωματική διάπλαση των χαρακτήρων.

Αν και η ίδια δεν αγαπούσε ιδιαίτερα την τεχνολογία, η Αγκάθα Κρίστι παραδίδει πλέον μαθήματα σε επίδοξους συγγραφείς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.