Συνελήφθη η γυναίκα που προσήχθη στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Ελλάδα 27 Οκτωβρίου 2025 | 01:33

Συνελήφθη η γυναίκα που προσήχθη στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Η προσαγωγή της γυναίκας που διαμαρτυρήθηκε στο Κενοτάφιο του Άγνωστου Στρατιώτη μετατράπηκε σε σύλληψη και αύριο θα παρουσιαστεί στον εισαγγελέα.

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Όνειρα: Τι κάνει ο εγκέφαλός μας όταν ονειρευόμαστε;

Spotlight

Το απόγευμα της Πέμπτης οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή μιας γυναίκας από το χώρο του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Η γυναίκα κατάφερε να περάσει τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας και να φτάσει ακριβώς μπροστά από τον χώρο που βρίσκεται το κενοτάφιο των πεσόντων.

Οι αστυνομικές αρχές ζήτησαν από τη γυναίκα να απομακρυνθεί όπως και το έπραξε, όμως στη συνέχεια, επέστρεψε. Αργότερα άρχισαν να βγαίνουν οι πρώτες πληροφορίες πως η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη.

Η είδηση πλέον έχει επιβεβαιωθεί και η εν λόγω πολίτης που βρέθηκε στο σημείο για να διαμαρτυρηθεί, παραπέμπεται για να δικαστεί στο αυτόφωρο. Πρόκειται για την πρώτη σύλληψη με βάσει τον νέο νόμο 5240/2025.

Η συλληφθείσα αντιμετωπίζει φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή, με την αιτιολογία πως δεν συμμορφώθη με τις απαγορεύσεις.

Το παράρτημα εντός του ΦΕΚ χαρτογραφεί ως χώρο του Μνημείου μια πολύ μεγάλη

Ουσιαστικά ολόκληρος ο χώρος μπροστά από τη Βουλή απαγορεύτηκε

Ο νόμος ορίζει πως στον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας έναντι της Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, ως χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και εθνικής σημασίας, και για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της κατά προορισμό χρήσης του Μνημείου, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ τα εξής:

α) Η χρήση ή κατάληψη της επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του Μνημείου και της ανάδειξης της σημασίας του,
β) η οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου,
γ) η πραγματοποίηση της οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης υπό την έννοια της περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4703/2020 (Α’ 131), συμπεριλαμβανομένων και της αυθόρμητης και της έκτακτης υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης υπό την έννοια των περ. 4 και 5 του ανωτέρω άρθρου 2.

 Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

Η συγκεκριμένη γυναίκα βρέθηκε στο Σύνταγμα μετά από κάλεσμα του Πάνου Ρούτσι σε όλους όσους τον στήριξαν στον αγώνα του, να βρεθούν και πάλι στο Σύνταγμα ώστε να μη σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων από το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του άτυχου Ντένις, που βρήκε τραγικό θάνατο στο δυστύχημα των τρένων στα Τέμπη και ο οποίος έκανε 23 ημέρες απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, τόνισε ότι θα επιστρέψει το βράδυ της Κυριακής στο σημείο.

Wall Street
Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Wall Street: Μια πολυάσχολη εβδομάδα – Αποτελέσματα Megacap, Fed και συνάντηση Τραμπ – Σι

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
Γκάζι: Ερωτήματα για τον ιδιοκτήτη του μπαρ – Έχει 25 επιχειρήσεις αλλά μόνο ένα… μηχανάκι στο όνομά του
Ελλάδα 26.10.25

Γκάζι: Ερωτήματα για τον ιδιοκτήτη του μπαρ – Έχει 25 επιχειρήσεις αλλά μόνο ένα… μηχανάκι στο όνομά του

Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων κοινοποίησε στον Δήμο τις ενέργειες που έγιναν ποινικά και ο Δήμος προχώρησε αμέσως στο κλείσιμο του καταστήματος.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «φάντασμα» της Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου – Προ των πυλών νέα δικογραφία
Εμπλοκή πρώην και νυν υπουργών 26.10.25

Το «φάντασμα» της Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου - Προ των πυλών νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας διαβιβάζει νέα δικογραφία στη Βουλή με διψήφιο αριθμό εμπλεκομένων. Υπουργοί και βουλευτές στο νέο φάκελο.

Σύνταξη
Ανατριχιαστική εξομολόγηση κακοποιημένης γυναίκας: «Τα παιδιά μου, δεν θα προλάβω να ξαναδώ τα παιδιά μου»
Ελλάδα 26.10.25

Ανατριχιαστική εξομολόγηση κακοποιημένης γυναίκας: «Τα παιδιά μου, δεν θα προλάβω να ξαναδώ τα παιδιά μου»

Η 31χρονη λέει επίσης στην εκπομπή πως είχε απευθυνθεί πολλές φορές στις αρχές και μάλιστα είχε ενεργοποιήσει και το panic button. Ωστόσο ο πρώην σύζυγός της δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύνταξη
Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για το διπλό φονικό – «Ο “εγκέφαλος” σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα»
Ελλάδα 26.10.25

Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για το διπλό φονικό – «Ο “εγκέφαλος” σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα»

Όπως αναφέρει συγγενικό περιβάλλον του φερόμενου ως συνεργού στο έγκλημα στη Φοινικούντα, το πιο πιθανό είναι ο 22χρονος να φοβάται εκείνον που κρύβεται πίσω από την οργάνωση της διπλής δολοφονίας.

Σύνταξη
Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό
Ελλάδα 26.10.25

Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό

Την ώρα που η κοινωνία δεν μπορεί να ξεχάσει τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», φαίνεται ότι τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας κάνουν για όλες τις δουλειες.

Σύνταξη
Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 26.10.25

Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»

Η οικογένεια της 16χρονης, που είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στο Γκάζι και στη συνέχεια άφησε την τελευταία της πνοή, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα ΜΜΕ να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο ως «πρόκληση» για το «ξέσπασμα πολέμου»
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 27.10.25

Ασκήσεις - «πρόκληση» των ΗΠΑ για το «ξέσπασμα πολέμου» κατά της Βενεζουέλας

Στρατιωτικές ασκήσεις προγραμματίζουν οι ΗΠΑ στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο, τις οποίες η Βενεζουέλα καταγγέλλει ως πρόκληση για το ξέσπασμα πολέμου εναντίον της.

Σύνταξη
Ουκρανία: 1 νεκρός και 13 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στη Σούμι
Ουκρανικές πηγές 27.10.25

Φονική ρωσική επίθεση στη Σούμι

Ρωσική επίθεση στη Σούμι της Ουκρανίας είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 13, ανάμεσά τους δύο παιδιά, 8 και 15 ετών, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές.

Σύνταξη
Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ταρέμι: «Η συνεργασία με τον Ελ Κααμπί πάει καλά – Χαρούμενος για τη νίκη»

Ο Μέχντι Ταρέμι βοήθησε τον Ολυμπιακό να φτάσει σε μια ακόμη νίκη επί της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και μετά το ματς μίλησε για την επιτυχημένη του συνεργασία με τον Ελ Κααμπί.

Σύνταξη
Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα
Στροφή στις καραμέλες 27.10.25

Halloween: Η τιμή του κακάο επηρεάζει το έθιμο – Τα κεράσματα στα παιδιά θα έχουν λιγότερη σοκολάτα

Οι παγκόσμιες τιμές του κακάο υπερτετραπλασιάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου 2023 και Ιανουαρίου 2025. Και αντίστοιχα εκτοξεύθηκαν και οι τιμές της σοκολάτας, που έχει την τιμητικής στο Halloween.

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός – Δεν παίξαμε καλά στο αμυντικό κομμάτι»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Νίκολιτς: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός – Δεν παίξαμε καλά στο αμυντικό κομμάτι»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στους «ερυθρόλευκους» και στάθηκε στην αδυναμία της ομάδας του στο τελείωμα των φάσεων.

Σύνταξη
Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Η τρομερή παράδοση του Μεντιλίμπαρ κόντρα στην ΑΕΚ με 7 νίκες και 18 γκολ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τα... πάρτι κόντρα στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να φτάνει τις 6 σερί νίκες στο πρωτάθλημα επί της Ένωσης και συνολικά τις 7 σε 9 ματς, με γκολ 18-4.

Σύνταξη
Η ΑΕΚ συνέχισε το αρνητικό σερί στα ντέρμπι – Σε πόσα συνεχόμενα δεν έχει καταφέρει να νικήσει
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Η ΑΕΚ συνέχισε το αρνητικό σερί στα ντέρμπι – Σε πόσα συνεχόμενα δεν έχει καταφέρει να νικήσει

Η ΑΕΚ αγνοεί τη χαρά της νίκης σε ντέρμπι της Super League για 10ο σερί παιχνίδι, μετά την ήττα της με 2-0 από τον Ολυμπιακό το βράδυ της Κυριακής (26/10) στο «Καραϊσκάκης».

Σύνταξη
Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»
Δημιουργός 26.10.25

Κόλαση, Παράδεισος, και το καλτ ντοκιμαντέρ της άθεης Νταϊάν Κίτον για τη μεταθανάτια ζωή επιστρέφει – «Ανόητο»

Η αείμνηστη Νταϊάν Κίτον ήταν κάτι περισσότερο από την ευφυή σταρ του Άνι Χολ ή μια επενδύτρια ακινήτων. Το μόνο ντοκιμαντέρ που υπέγραψε ποτέ είναι η μόνη απόδειξη που χρειάζεται κανείς για να πειστεί για το αίνιγμα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ΑΕΚ φοβήθηκε ξανά τον Ολυμπιακό και οι αριθμοί το αποδεικνύουν
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Η ΑΕΚ φοβήθηκε ξανά τον Ολυμπιακό και οι αριθμοί το αποδεικνύουν

Φοβισμένη και άτολμη σε όλο το ματς η ΑΕΚ, εμφανίστηκε στο Καραϊσκάκη χωρίς να διεκδικήσει το παραμικρό από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κάνοντας την πρώτη καθαρή της φάση στις καθυστερήσεις...

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή παράδοση του Ελ Κααμπί με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ολυμπιακός: Η εντυπωσιακή παράδοση του Ελ Κααμπί με την ΑΕΚ

O Aγιούμπ Ελ Κααμπί έχει καταφέρει να χτίσει μια εντυπωσιακή παράδοση στο σκοράρισμά επί της ΑΕΚ. Ο Μαροκινός με το τέρμα που σημείωσε στο 2-0 της 8ης αγωνιστικής έφτασε τα 7 με αντίπαλο την Ένωση!

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη»

Την απόλυτη ικανοποίησή του για τη νίκη και την εμφάνιση της ομάδας του μετά το Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0 εξέφρασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ - Τι είπε ο Βάσκος για τον Ταρέμι.

Σύνταξη
Εκλεκτός του ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Εκλεκτός του ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης

Ο τέως τεχνικός του Παναθηναϊκού Χρήστος Κόντης «προκρίθηκε» και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του ΟΦΗ αντί του Μίλαν Ράσταβατς

Σύνταξη
Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών
Κόσμος 26.10.25

Διακοπή πτήσων σε ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου λόγω έλλειψης ελεγκτών

Οι πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες και σε άλλα αεροδρόμια διακόπηκαν την Κυριακή, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, εξαιτίας του shutdown

Σύνταξη
«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της
Άβολο 26.10.25

«Αμήχανος»: Η Ντέμι Μουρ αποκαλύπτει ότι ο Τομ Κρουζ «ντρεπόταν» με την εγκυμοσύνη της

Η Ντέμι Μουρ μίλησε για τα παρασκήνια της ταινίας Ζήτημα τιμής (A Few Good Men) και περιγράφει μια άγνωστη και ακραία άβολη στιγμή με τον συμπρωταγωνιστή της, Τομ Κρουζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

