27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα - Αλλαγές και στις γραμμές του Τραμ
Σημαντική είδηση:
27.10.2025 | 13:14
Στη φυλακή ενδέκατος κατηγορούμενος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Κόνιτσα: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ΙΧ – Τράπηκε σε φυγή ο οδηγός
Ελλάδα 27 Οκτωβρίου 2025 | 20:01

Κόνιτσα: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ΙΧ – Τράπηκε σε φυγή ο οδηγός

Αστυνομικοί εντόπισαν το ΙΧ στην Κόνιτσα και ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει - Μετά από καταδίωξη το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ο οδηγός χάθηκε στο δάσος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας, προχθές (25-10-2025) αργά το βράδυ σε περιοχή της Κόνιτσας Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενεργούμενων αστυνομικών ελέγχων, οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, αντιλαμβανόμενος την αστυνομική παρουσία και προκειμένου να αποφύγει τον επικείμενο έλεγχο, πραγματοποίησε επιτόπια αναστροφή, αναπτύσσοντας ακολούθως ταχύτητα.

Ακινητοποιήθηκε το ΙΧ εξαφανίστηκε ο οδηγός

Κατά την προσπάθεια διαφυγής του, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να ακινητοποιηθεί, ενώ ο οδηγός στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή πεζός, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι, καθώς και το δασώδες και δύσβατο της περιοχής.

Κατά τον έλεγχο του εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου, το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας αλλοδαπών αρχών, βρέθηκαν σε αυτό και κατασχέθηκαν -125- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -193- κιλών και -212- γραμμαρίων.

Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, για την ανακάλυψη της ταυτότητας του οδηγού, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

Σύνταξη
Μίνα Μουστάκα
Η οργάνωση ANPI απαντά στην πορεία υπέρ του Μουσολίνι με… αντιφασιστικό μουσακά!
Κόσμος 27.10.25

Η οργάνωση ANPI απαντά στην πορεία υπέρ του Μουσολίνι με… αντιφασιστικό μουσακά!

Στην Ιταλία, η φαντασία συνάντησε τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά της οργάνωσης παρτιζάνων ANPI, η οποία θα γιορτάσει την κοινή 28η Οκτωβρίου με μουσακά ως απάντηση σε πορεία νοσταλγών του Μουσολίνι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή
Τίνος είναι; 27.10.25

Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή

Στις 27 Οκτωβρίου του 1970, ο εισαγγελέας δίνει τέλος στη διένεξη μεταξύ Διονύση Σαββόπουλου και καπετάν Παντελή Γκίνη αποφαινόμενος ότι το διαφιλονικούμενο Ντιρλαντά είναι δημοτικό άσμα και διατάσσεται η κατάσχεση του δίσκου που κυκλοφορεί με την εκτέλεση του Σαββόπουλου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το Βέλγιο είναι πραγματικό ναρκοκράτος» – Δικαστής στην Αμβέρσα καταγγέλλει δράση του οργανωμένου εγκλήματος
Οργανωμένη απειλή 27.10.25

«Το Βέλγιο είναι πραγματικό ναρκοκράτος» – Δικαστής στην Αμβέρσα καταγγέλλει δράση του οργανωμένου εγκλήματος

Ανώνυμη ανοιχτή επιστολή έστειλε ανακρίτρια από την Αμβέρσα, η οποία προειδοποιεί για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Βέλγιο. Καταγγέλλει ότι έχουν ριζώσει «δομές τύπου μαφίας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης: Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται για τον Άρη...

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει καταφέρει να βρει ένα σταθερό σύστημα για την ομάδα του και ο Άρης δείχνει να «ψάχνεται», αγνοώντας τη νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ: Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο – Πανικός από αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού αεροπλάνου [βίντεο]
«Δεν είχα χρόνο» 27.10.25

Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο: Πανικός από αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου - «Ήταν σαν να βλέπεις ταινία»

«Καθώς πλησίαζε, πλησίαζε και πλησίαζε, είπα μέσα μου: “Αυτό το αεροπλάνο πάει να πέσει πάνω μου”», Τι ανακοίνωσε η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»
Αγάπη 27.10.25

Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον αποτελούν ένα σταθερό σημείο αναφοράς στη θυελλώδη βιομηχανία του Χόλιγουντ με το ζευγάρι να μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής ζωής

Σύνταξη
«Αυτός ο μισογύνης δεν έχει θέση στη Μπάγερν» – Οι Βαυαροί ανακάλεσαν τη συνεργασία τους με τον Μπόατενγκ
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Αυτός ο μισογύνης δεν έχει θέση στη Μπάγερν» – Οι Βαυαροί ανακάλεσαν τη συνεργασία τους με τον Μπόατενγκ

Η Μπάγερν ξεκαθάρισε ότι ο Ζερόμ Μπόατενγκ δεν θα παρακολουθήσει τελικά μαθήματα προπονητικής μετά τις διαμαρτυρίες των φιλάθλων καθότι έχει συνδεθεί με βιαιοπραγία κατά γυναικών.

Σύνταξη
Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ιμπραήμ Χασιομάνογλου, περισσότερο από 300 διαιτητές στη χώρα έχουν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα
«Αλυσίδα αποτυχιών» 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί άλλο να πορεύεται με κυβερνήσεις που «παραδίδουν καμένες εκτάσεις και ακυρωμένα έργα». Χρειάζεται ριζική αλλαγή, με σχέδιο, ευθύνη και σοβαρότητα.

Σύνταξη
Χιούστον: Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει την αμύθητη περιουσία του – Τι αφήνουν στους απογόνους τους
Χιούστον 27.10.25

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων δωρίζει την αμύθητη περιουσία του - Τι αφήνουν στους απογόνους τους

Είναι από τους πλουσιότερους κατοίκους του Χιούστον και από τους πρώτους που υπέγραψαν την Υπόσχεση Δωρεάς, μια φιλανθρωπική εκστρατεία που ξεκίνησε το 2010 από τους Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα Φρεντς Γκέιτς και Γουόρεν Μπάφετ.

Σύνταξη
Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον – Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα
Πίσω στα 80s 27.10.25

Τα μυστικά της Γουίτνεϊ Χιούστον - Ένα coming out και δύο ρομαντικές σχέσεις ταυτόχρονα

Το «Saving All My Love for You» χάρισε στη Γουίτνεϊ Χιούστον διεθνή φήμη το 1985, αλλά πίσω από αυτή την τρυφερή μπαλάντα κρυβόταν μια μυστική ιστορία που θα διαμόρφωνε την καριέρα και τη μοίρα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»
«Έτσι είναι» 27.10.25

Η Μόσχα απαντά στις προειδοποιήσεις Τραμπ για τον πύραυλο Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον»

Η Νορβηγία επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία δοκίμασε τον πυρηνοκίνητο πύραυλο Burevestnik. Ο Αμερικανός σχολίασε το γεγονός με μια έμμεση απειλή, αλλά το Κρεμλίνο δεν φοβάται «πλήγμα στις διμερείς σχέσεις».

Σύνταξη
Πούτιν: Οι σχέσεις Μόσχας – Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν»
Βαθαίνει η συνεργασία 27.10.25

Οι σχέσεις Μόσχας - Πιονγκγιάνγκ εξελίσσονται «όπως αναμενόταν», λέει ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας, Τσόε Σον Χούι, ενώ θυμήθηκε την πρόσφατη συνάντηση που είχε τον Σεπτέμβριο στην Κίνα με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά
Επικαιρότητα 27.10.25

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Καϊμακάμη: Το επιτελικό κράτος των αρίστων του Μητσοτάκη, παράγει μόνο διαφθορά

Άλλη μια απόδειξη ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί υπερ όλων των πολτών αλλά ως κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός βλέπει το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση Καϊμακάμη. Τον διόρισαν γιατί ήταν δικός τους, τον έβαλαν να παραιτηθεί στα κρυφά και όλα «τακτοποιήθηκαν»

Σύνταξη
Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;
«Είναι δυνατόν;» 27.10.25

Μανιάτης: Ευρωπαϊκά όπλα στην Τουρκία που απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και κατέχει το 37% της Κύπρου;

Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε καν συζήτηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας, τόσο στο πρόγραμμα rearmEU και SAFE όσο και στη νέα Αρχιτεκτονική Ασφαλείας της Ένωσης, τονίζει ο Γιάννης Μανιάτης.

Σύνταξη
Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»
Υπερδύναμη 27.10.25

Μίκι κάνε πέρα! Πώς η σκυλίτσα από την Αυστραλία Bluey έγινε παγκόσμιο φαινόμενο 2 δισ. – «Όπως MrBeast»

Το Bluey ξεκίνησε ως μια σειρά κινουμένων σχεδίων για παιδιά. Σήμερα το καρτούν με καταγωγή από την Αυστραλία  είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και μια εμπορική δύναμη που υπολογίζεται πως αγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
