Κόνιτσα: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ΙΧ – Τράπηκε σε φυγή ο οδηγός
Αστυνομικοί εντόπισαν το ΙΧ στην Κόνιτσα και ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει - Μετά από καταδίωξη το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ο οδηγός χάθηκε στο δάσος
Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κόνιτσας, προχθές (25-10-2025) αργά το βράδυ σε περιοχή της Κόνιτσας Ιωαννίνων.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενεργούμενων αστυνομικών ελέγχων, οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, αντιλαμβανόμενος την αστυνομική παρουσία και προκειμένου να αποφύγει τον επικείμενο έλεγχο, πραγματοποίησε επιτόπια αναστροφή, αναπτύσσοντας ακολούθως ταχύτητα.
Ακινητοποιήθηκε το ΙΧ εξαφανίστηκε ο οδηγός
Κατά την προσπάθεια διαφυγής του, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να ακινητοποιηθεί, ενώ ο οδηγός στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή πεζός, εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι, καθώς και το δασώδες και δύσβατο της περιοχής.
Κατά τον έλεγχο του εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου, το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας αλλοδαπών αρχών, βρέθηκαν σε αυτό και κατασχέθηκαν -125- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -193- κιλών και -212- γραμμαρίων.
Το όχημα κατασχέθηκε, ενώ οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, για την ανακάλυψη της ταυτότητας του οδηγού, βρίσκονται σε εξέλιξη.
