Αργύρης Παπαργυρόπουλος: «Στην έξωση από το σπίτι, ευτυχώς που δεν ήταν μέσα τα παιδιά και η σύντροφος μου»

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος βιώνει δύσκολες στιγμές μετά την πρόσφατη έξωση από το σπίτι του. Ο πρώην επιχειρηματίας έχασε σε πλειστηριασμό στη βίλα του στη Γλυφάδα.

Για τα όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα περιέγραψε ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος μιλώντας στον ΑΝΤ1, εκφράζοντας την αγανάκτησή του. Επίσης αναφέρθηκε στους χιλιάδες Έλληνες, που βρίσκονται στην ίδια θέση με εκείνον, χάνοντας την περιουσία τους για χρέη.

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: «Ευτυχώς που δεν ήταν τα παιδιά μου και η σύντροφός μου μέσα»

«Μπήκαν μέσα στο σπίτι και μόλις είδα ότι ορμάνε, ήμουν στον πάνω όροφο και έφτιαχνα φραπέ, τους είπα “πίσω”, πετώντας τον καφέ. Κατεβαίνω στην κυρία είσοδο και τηλεφώνησα εγώ στην Αστυνομία», σημείωσε.

«Άνοιξα την πόρτα με το χέρι μου από πίσω (από την πλάτη μου) σαν να κρατάω όπλο και τους είπα “κάντε πίσω γιατί σας έφαγα”.

Όταν έγινε αυτό, τηλεφώνησαν στην Αστυνομία και είπαν ότι οπλοφορώ και μαζεύτηκε μετά η Αστυνομία. Δεν είχα τίποτα πάνω μου. Ήμουν ψύχραιμος. Φτάνω στην εξώπορτα, βλέπω τι γίνεται και σε κάποια στιγμή ήρθε ο διοικητής και μου λέει “Αργύρη, το όπλο!”.

Τους έδωσα πέντε φάσκελα και τους λέω “πάρτε τα ρε”. Έψαξαν όλο το σπίτι», πρόσθεσε συνεχίζοντας την περιγραφή του.

«Μου τα πήραν άδικα»

«Είμαστε 400 με 500 χιλιάδες πολίτες που πάσχουμε από την ίδια δουλειά. Δεν έχει ασχοληθεί κανείς μαζί τους και μαζί μου. Διεκδικώ πράγματα και θέλω και το μαγαζί μου στο Κολωνάκι πίσω. Μου τα πήραν άδικα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα δικαστήριο. Δεν τους έφταναν αυτά που μου πήραν, ήθελαν κι άλλα να μου πάρουν».