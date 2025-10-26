newspaper
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 26 Οκτωβρίου 2025 | 15:30

ΣΥΡΙΖΑ: Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά ο Μητσοτάκης

«Αντί ο πρωθυπουργός να απολογηθεί για το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων στον ΟΠΕΚΕΠΕ (...) επιχαίρει για επιτυχίες στο πεδίο της εξάρθρωσης του κυκλώματος. Επιτέλους, λίγη ντροπή», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
A
A
«Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού. 

«Δεν είναι «ευθύνη» να ζητάς συνεχώς υπομονή από ανθρώπους που χάνουν το βιός τους. Είναι κυνισμός και ανικανότητα»

Όπως τονίζει η Κουμουνδούροου: «Αντί ο πρωθυπουργός να απολογηθεί για το σκάνδαλο των γαλάζιων ακρίδων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα 2,5 εκατ. ευρώ του «Φραπέ», την Jaguar και όλα τα άλλα, επιχαίρει σήμερα για επιτυχίες στο πεδίο της εξάρθρωσης του κυκλώματος. Επιτέλους, λίγη ντροπή. Ας διαβάσει τις καταθέσεις των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή για να «θυμηθεί» μπροστά σε ποια -και σε ποιων – αίσχη στέκεται μάρτυρας ο ελληνικός λαός.

Αντί να απολογηθεί ο κ. Μητσοτάκης στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο για το χάος που έχει προκαλέσει, επέλεξε την Κυριακή του Αγίου Δημητρίου να αναρτήσει άλλο ένα μήνυμα αυτοθαυμασμού, ζητώντας και πάλι «υπομονή». Μιλά για «πατριωτισμό της ευθύνης», όταν οι κτηνοτρόφοι βλέπουν τα κοπάδια τους να ξεκληρίζονται από την ευλογιά, μένουν μήνες σε καραντίνα χωρίς στήριξη και αποζημιώσεις, και οι αγρότες περιμένουν ακόμη τις ενισχύσεις που έχει μπλοκάρει το «γαλάζιο» σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με τη ΝΔ να έχει μετατρέψει τις κοινοτικές επιδοτήσεις σε λάφυρο για ημέτερους, αφήνοντας την ύπαιθρο να καταρρέει. Δεν είναι «ευθύνη» να ζητάς συνεχώς υπομονή από ανθρώπους που χάνουν το βιός τους. Είναι κυνισμός και ανικανότητα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ «απαιτεί άμεση και πλήρη αποζημίωση για τα ζώα που θανατώθηκαν από την ευλογιά με κάλυψη της παραγωγικής απώλειας, επιδότηση ζωοτροφών και λειτουργικών εξόδων, προκαταβολές ρευστότητας στους παραγωγούς, ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, καθώς και πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία στον ΟΠΕΚΕΠΕ με εκκαθάριση όλων των καθυστερημένων πληρωμών και σαφές χρονοδιάγραμμα».

«Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά»

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, «πάει πολύ όμως να μιλά για ενεργειακή αυτονομία ο πρωθυπουργός που ναρκοθέτησε την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας δεσμεύοντας το ενεργειακό μείγμα στο εισαγόμενο φυσικό αέριο, ο πρωθυπουργός των ενεργειακών υπερκερδών που επί των ημερών, όπως και στη τρέχουσα περίοδο, είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη στην ακρίβεια της χονδρεμπορικης τιμής ρεύματος.

Και αν θεωρεί τώρα ότι οι εξορύξεις συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτονομία, και όχι η πράσινη συμφωνία όπως έλεγε μέχρι τώρα, ας μας πει γιατί δεν έχει κάνει τίποτα για τις αδειοδοτημένες περιοχές ερευνών υδρογονανθράκων εδώ και 6 χρόνια!».

«Ψεύτης και επικίνδυνος ακόμα μια φορά», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον κ. Μητσοτάκη.

«Του θυμίζουμε επιπλέον ότι τα θέματα κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας απαιτούν αποτελεσματική και ενεργητική εξωτερική πολιτική που δεν έχει η κυβέρνησή του. Και δεν μπορούν να εξαρτώνται από τα επιχειρηματικά συμφέροντα ενεργειακών κολοσσών. Η μόνη βάση εξασφάλισης των συμφερόντων της χώρας πρέπει να είναι η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Θάλασσας και όχι τα συμφέροντα εταιρειών που μπορούν να αλλάξουν στρατόπεδο ανά πάσα στιγμή με βάση τους κανόνες του κέρδους ή του πιο ισχυρού.

Όσο για το ΕΣΥ, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για «ενίσχυση», ενώ η δική του πολιτική έχει οδηγήσει σε κλειστά τμήματα, ελλείψεις προσωπικού και ασθενοφόρα χωρίς πληρώματα. Αυτό δεν είναι ενίσχυση, είναι διάλυση και μεθοδευμένη απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Το ΕΣΥ χρειάζεται μόνιμες προσλήψεις, αξιοπρεπείς αμοιβές, ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και ουσιαστική στήριξη».

Η κοινωνία έχει χορτάσει από γαλάζια σκάνδαλα και διαφθορά

Συνεχίζοντας ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Και επειδή του αρέσει του πρωθυπουργού να αναφέρεται σε ρεκόρ στην οικονομία, ορίστε ένα ακόμη που έγινε με δική του ευθύνη και μπορεί να «καμαρώσει» γι’ αυτό. Το 66,8% των Ελλήνων θεωρούν τους εαυτούς τους φτωχούς, ποσοστό ρεκόρ στην Ευρώπη, αναφέρει η Eurostat. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Και μια επίσκεψη στο Super Market αρκεί για να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση. Γιατί είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη να στηρίζει τα καρτέλ και την αισχροκέρδεια στην αγορά, εις βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.

Η κοινωνία έχει χορτάσει από ψεύτικες υποσχέσεις κι επικοινωνιακές φιέστες. Έχει χορτάσει από γαλάζια σκάνδαλα και διαφθορά. Οι πολίτες δεν μπορούν να κάνουν άλλη «υπομονή». Ζητούν άμεσες λύσεις, και αυτές μπορούν να δοθούν μόνο με πολιτική αλλαγή και μια Προοδευτική Ελλάδα που βάζει στο επίκεντρο το δημόσιο συμφέρον».

Τουρισμός
Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

inWellness
inTown
inTickets 24.10.25

Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου στο θέατρο Γκλόρια

Μια σουρεαλιστική, ξεκαρδιστική κωμωδία γύρω από το γύρισμα ενός διαφημιστικού σποτ για την Ελλάδα, μέσα σε ένα θέατρο όπου όλοι – ακόμα και το κοινό – παίζουν ρόλο!

Σύνταξη
Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη, υιοθετώντας τον συλλογισμό ότι οι κουκουλοφόροι διαφωνούν πολιτικά με τον πρώην υπουργό

Σύνταξη
Τσουκαλάς – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»
ΠΑΣΟΚ 26.10.25

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»

Ο κ. Τσουκαλάς, εγκαλεί τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί «να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησής του στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ» - «Η κάθαρση θα έρθει με την αποχώρησή του»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση – Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε αναλυτικά 26.10.25

Κουβέντα για τον Άγνωστο Στρατιώτη στην κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη - Τι λέει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του οποίου κατηγορείται για συγκάλυψη σχετικά με τη συμμετοχή μελών της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται στις συλλήψεις που έκανε το λεγόμενο ελληνικό FBI

Σύνταξη
Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ
Πολιτική 26.10.25

Το ιστορικό των διαφοροποιήσεων Δένδια από τη γραμμή του Μαξίμου και η μετωπική σύγκρουση αντιλήψεων στη ΝΔ

Οι διαφοροποιήσεις και οι αποστάσεις του Νίκου Δένδια από τη γραμμή του μεγάρου Μαξίμου, όλα αυτά τα χρόνια, σε πεδία όπως ελληνοτουρκικά, Τέμπη, υποκλοπές, υπόθεση Μπογδάνου, αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Ο διακριτός εσωκομματικός πόλος Δένδια απέναντι σε Μητσοτάκη και η σύγκρουση αντιλήψεων στο εσωτερικό της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»

Για «ακροαριστερή βία» που «έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε» κάνει λόγο ο Μάκης Βορίδης προδικάζοντας ποιοι ήταν οι κουκουλοφόροι, στην αντίδρασή του για την καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση επίθεση που δέχθηκε. Καταδικάζει και ο Παύλος Μαρινάκης.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο και καθολικό δικαίωμα», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη
Γιώργος Παπαβασιλείου 25.10.25

Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου παραιτήθηκε μετά από μόλις 30 ώρες από διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη - Οι αναρτήσεις υπέρ Μητσοτάκη, Δημητριάδη, Ομάδας Αλήθειας που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας
Ερώτηση στη Βουλή 25.10.25

ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας

Παύλος Γερουλάνος και Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας, τονίζοντας πως «δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση»

Σύνταξη
Κουτσούμπας από Κέρκυρα: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης
Επίσκεψη στην Κέρκυρα 25.10.25

Κουτσούμπας: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ακόμη ότι «ο τουρισμός σημαίνει και επιπτώσεις και ότι το όφελος είναι κυρίως για αυτούς που έχουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά και τουριστικά συγκροτήματα»

Σύνταξη
Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του
ΚΚΕ 25.10.25

Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του

«Η κυβέρνηση έπαιξε ένα πολιτικό παιχνίδι θέλοντας να διχάσει, να αποπροσανατολίσει και να απευθυνθεί και σε κάποια ακροατήρια», επισήμανε το στέλεχος του ΚΚΕ, Νίκος Σοφιανός, για την αντιπαράθεση σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία

«Τα μέχρι στιγμής κυβερνητικά προληπτικά προγράμματα αποτυπώνουν τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής», επισημαίνει το ΚΚΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού

Σύνταξη
Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 25.10.25

Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Βολές του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια κατά της «μικροπολιτικής» σε σχέση με τη συζήτηση γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη - Η αναφορά στην ακρίβεια που ταλανίζει τους πολίτες

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου
Σφοδρά πυρά 25.10.25

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει για την κυβέρνηση πως «ήταν και είναι τέτοια η εξοικείωσή τους με τις λογικές και τις πρακτικές του υπόκοσμου, που κάποιος εύκολα θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τους μοιάζουν»

Σύνταξη
Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι
Απάντηση σε Κουρέτα 25.10.25

Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι

Για τον λόγο που η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τον εμβολιασμό για την ευλογιά των προβάτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης - Τι απάντησε για την πρόταση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
Δύσκολα τα πράγματα 26.10.25

Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI - Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί

«Ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην» λέει ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ και προτρέπει τους νέους να ξεχάσουν την «εύκολη επιτυχία» αν θέλουν να επιβιώσουν στον κόσμο της AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Λεβαδειακός – Άρης
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Άρης για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε δηλώσεις στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, εκφράζοντας το πλάνο και τη πίστη του για τη δουλειά που μπορεί να κάνει στην ομάδα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ
Bundesliga 26.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ

LIVE: Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ για την 8η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ
Ελλάδα 26.10.25

Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ

Συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε 2 γυναίκες σε περιοχές του Κιλκίς προσποιούμενος τον γιατρό ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί, ζητώντας χρήματα για να υποβληθούν σε επέμβαση

Σύνταξη
Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο
Still Life with Guitar 26.10.25

Τελικά, όχι μόνο τον ξέχασαν, τον πήρε και η γειτόνισσα σπίτι της – Τα τριάντα κύματα του πίνακα του Πικάσο

Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο «Νεκρή φύση με κιθάρα», που είχε θεωρηθεί κλεμμένος από τη Μαδρίτη, βρέθηκε τελικά και στα χέρια μιας γυναίκας που τον πήρε σπίτι της κατά λάθος, νομίζοντας ότι ήταν δέμα

Σύνταξη
Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή
Social Europe 26.10.25

Πώς περάσαμε στον Matrix καπιταλισμό – Το μπλε χάπι και η μετάβαση από την επιτήρηση στην καταστολή

Ο διαδικτυακός καπιταλισμός έχει αλλάξει μορφή. Οι κάθε λογής πλατφόρμες συλλέγουν τα δεδομένα μας και μας παγιδεύουν. Μας προσφέρουν κάτι σαν το μπλε χάπι της ταινίας Matrix για να μας παγιδεύσουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 26.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι
Premier League 26.10.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Premier League 26.10.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 9η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας με την Κίνα για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Σκοτ Μπέσεντ
Νέα εξέλιξη 26.10.25

Επιτεύχθηκε πλαίσιο συμφωνίας ΗΠΑ - Κίνας για τις σπάνιες γαίες και τους δασμούς, λέει ο Μπέσεντ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπεσεντ παρουσιάστηκε αισιόδοξος σε συνέντευξή του - Τους τελικούς όρους της συμφωνίας θα αποφασίσουν Τραμπ και Σι

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας
Μπάσκετ 26.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας. Παρακολουθήστε live στις 15:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Προμηθέας Πάτρας για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;
Νέα εποχή 26.10.25

Δονείται η ρωσική ελίτ: ‘Ηρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα στο εμπόλεμο Κρεμλίνο;

Ενώ η ρωσική ελίτ ζεί μέσα στην παράνοια, σύμφωνα με τον Economist, με έναν ολοένα και πιο απρόσιτο Βλαντιμίρ Πούτιν, παράλληλα βλέπει να απειλείται από νέες ισχυρές προσωπικότητες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»
Μπάσκετ 26.10.25

Μύκονος Betsson – Ολυμπιακός 65-91: «Καθάρισε» σε ένα δεκάλεπτο και φουλάρει για τη «διαβολοβδομάδα»

Ο Ολυμπιακός… πάτησε γκάζι στην τρίτη περίοδο και έφτασε σε μία εύκολη νίκη επί της Μυκόνου Betsson (91-65) σε ένα ιστορικό ματς και έκανε το 4/4 στη Stoiximan GBL πριν τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Σύνταξη
Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;
Αμπού Ντάμπι; 26.10.25

Πρίγκιπας Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Προς «έξοδο» από τη Βρετανία μετά το σκάνδαλο Έπσταϊν;

Υπό το βάρος νέων αποκαλύψεων για τη σχέση τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον φέρονται να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, καθώς το παλάτι εντείνει τις πιέσεις για την εγκατάλειψη της πολυτελούς έπαυλης Royal Lodge

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις – Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς
Ιδιότυπο μπρά ντε φερ 26.10.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει τις κυβερνοεπιθέσεις - Ποιες εταιρείες είναι οι «αγαπημένες» των χάκερς

Πώς θα επιδιώξουν οι αμυνόμενοι σε κυβερνοεπιθέσεις από χάκερς να επωφεληθούν αυτοί από την πρόοδο σε τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις
Σε εξέλιξη η ανάκριση 26.10.25

Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες - Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη» φέρονται να ισχυρίστηκαν τα δύο αδέλφια που προστέθηκαν στους υπόλοιπους έξι προφυλακισμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 26.10.25

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Μαρκό – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ για την 7η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων
Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Συντάσσονται με Βορίδη, Ν. Παπανδρέου και Γερουλάνος – Προσδίδουν πολιτική χροιά στην επίθεση των κουκουλοφόρων

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου και Παύλος Γερουλάνος καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη, υιοθετώντας τον συλλογισμό ότι οι κουκουλοφόροι διαφωνούν πολιτικά με τον πρώην υπουργό

Σύνταξη
