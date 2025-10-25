Ποια ήταν η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία
Αυτή η απόφαση ελήφθη από αυτήν τη χώρα ενώ ο Χριστιανισμός ήταν ακόμα παράνομος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
- Ποια ήταν η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία
- Η Θεσσαλονίκη τίμησε τον πολιούχο της: Κατάνυξη και πλήθος πιστών στη λιτανεία για τον Άγιο Δημήτριο
- Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από ιερείς στην Ιταλία, σύμφωνα με έκθεση
- Μία 12χρονη σκηνοθέτησε την απαγωγή της για να καλύψει καβγά με τον 14χρονο σύντροφό της
Η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία ήταν η Αρμενία και αυτό συνέβη το 301 μ.Χ.
Πιο συγκεκριμένα, ο βασιλιάς της Αρμενίας Τιριδάτης Γ´ ασπάστηκε τον Χριστιανισμό μετά τη θεραπεία του από τον Άγιο Γρηγόριο τον Φωτιστή.
Αμέσως μετά την αλλαγή πίστης του βασιλιά, ο Χριστιανισμός ανακηρύχθηκε επίσημη κρατική θρησκεία. Αυτή η απόφαση ελήφθη ενώ ο Χριστιανισμός ήταν ακόμα παράνομος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Αρμενική Αποστολική Εκκλησία
Αναλυτικότερα, η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία αποτελεί την παλαιότερη παγκοσμίως εθνική εκκλησία, καθώς η Αρμενία ήταν το πρώτο έθνος που ασπάστηκε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του.
Είναι τμήμα των Ανατολίτικων Ορθοδόξων Εκκλησιών και αποτελεί μία από τις παλαιότερες χρονολογικά χριστιανικές κοινότητες. Η Αρμενία ήταν η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τον Χριστιανισμό ως την επίσημη θρησκεία της στις αρχές του 4ου αιώνα (κατά παράδοση το 301), με την ίδρυση αυτή της Εκκλησίας.
Η Εκκλησία υποστηρίζει ότι οι καταβολές της πηγάζουν από το αποστολικό έργο του Βαρθολομαίου και του Ιούδα Θαδδαίου κατά τον 1ο αιώνα και ότι αποτελεί πρώτο κέντρο του Χριστιανισμού. Προκαθήμενος της εκκλησίας είναι ο Καθολικός Πατριάρχης Απάντων των Αρμενίων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται ως Γρηγοριανή Εκκλησία, ωστόσο η ονομασία αυτή δεν προτιμάται από την ίδια την Εκκλησία, καθώς θεωρεί τους Απόστολους Βαρθολομαίο και Θαδδαίο ως τους ιδρυτές της, ενώ τον Άγιο Γρηγόριο τον Φωτιστή ως τον πρώτο της επίσημο προκαθήμενο.
- Σαουδική Αραβία: Το νέο βασίλειο των Masters (vids)
- Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ – Την είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 27χρονη
- To «America First» του Τραμπ οδηγεί τις εξελίξεις, όχι οι Ευρωπαίοι
- Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα
- Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του
- ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις