Ποια ήταν η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία

Η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία ήταν η Αρμενία και αυτό συνέβη το 301 μ.Χ.

Πιο συγκεκριμένα, ο βασιλιάς της Αρμενίας Τιριδάτης Γ´ ασπάστηκε τον Χριστιανισμό μετά τη θεραπεία του από τον Άγιο Γρηγόριο τον Φωτιστή.

Αμέσως μετά την αλλαγή πίστης του βασιλιά, ο Χριστιανισμός ανακηρύχθηκε επίσημη κρατική θρησκεία. Αυτή η απόφαση ελήφθη ενώ ο Χριστιανισμός ήταν ακόμα παράνομος στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Αρμενική Αποστολική Εκκλησία

Αναλυτικότερα, η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία αποτελεί την παλαιότερη παγκοσμίως εθνική εκκλησία, καθώς η Αρμενία ήταν το πρώτο έθνος που ασπάστηκε τον Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του.

Είναι τμήμα των Ανατολίτικων Ορθοδόξων Εκκλησιών και αποτελεί μία από τις παλαιότερες χρονολογικά χριστιανικές κοινότητες. Η Αρμενία ήταν η πρώτη χώρα που υιοθέτησε τον Χριστιανισμό ως την επίσημη θρησκεία της στις αρχές του 4ου αιώνα (κατά παράδοση το 301), με την ίδρυση αυτή της Εκκλησίας.

Η Εκκλησία υποστηρίζει ότι οι καταβολές της πηγάζουν από το αποστολικό έργο του Βαρθολομαίου και του Ιούδα Θαδδαίου κατά τον 1ο αιώνα και ότι αποτελεί πρώτο κέντρο του Χριστιανισμού. Προκαθήμενος της εκκλησίας είναι ο Καθολικός Πατριάρχης Απάντων των Αρμενίων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται ως Γρηγοριανή Εκκλησία, ωστόσο η ονομασία αυτή δεν προτιμάται από την ίδια την Εκκλησία, καθώς θεωρεί τους Απόστολους Βαρθολομαίο και Θαδδαίο ως τους ιδρυτές της, ενώ τον Άγιο Γρηγόριο τον Φωτιστή ως τον πρώτο της επίσημο προκαθήμενο.