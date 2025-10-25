Ηρακλής – ΑΕΚ 61-82: Με άνεση και στους ρυθμούς των Λεκαβίτσιους, Μπάρτλεϊ η Ένωση
Χωρίς προβλήματα η ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, όπου νίκησε 82-61 τον Ηρακλή και συνεχίζει το αήττητο σερί της στο πρωτάθλημα μπάσκετ
Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με άνεση κόντρα στον Ηρακλή (82-61) και το σύνολο του Σάκοτα έκανε το 4/4 στη Stoiximan Basket League, καθώς η Ένωση είναι αήττητη στο εγχώριο πρωτάθλημα.
Εξαιρετική εμφάνιση από τον Λεκαβίτσιους που τελείωσε το ματς με 16 πόντους, έχοντας ως άξιο συμπαραστάτη τον Μπάρτλεϊ ο οποίος «έκλεισε» το παιχνίδι με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ. Από την άλλη, η ομάδα του Γηραιού μετά το σημερινό παιχνίδι έπεσε στο 1-3 και κορυφαίος για τον Ηρακλή ήταν ο Γουέρ έχοντας 15 πόντους και 5 ριμπάουντ.
Παρόλο που ο Ηρακλής βρέθηκε μπροστά στο σκορ (11-6) στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η ΑΕΚ ανέτρεψε την αρχική εικόνα του παιχνιδιού και πήρε τον έλεγχο του ματς.
Στην δεύτερη περίοδο η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες «εκτοξεύτηκε» με την ΑΕΚ να ξεφεύγει και να γράφει το το 28-43, δύο λεπτά πριν το ημίχρονο, το οποίο έληξε τελικά στο 32-45.
Με την έναρξη του τρίτου δεκάλεπτου ο Ηρακλής έψαξε την αντίδραση, μειώνοντας προσωρινά με δύο τρίποντο του Ράιτ Φόρμαν, ο οποίος έκανε το 40-51.
Ωστόσο, η ΑΕΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και πήρε τελικά τη νίκη με 61-82.
Τα δεκάλεπτα: 19-24, 32-45, 50-64, 61-82
Οι συνθέσεις:
ΗΡΑΚΛΗΣ (Γιώργος Σιγάλας): Φάντερμπερκ 2, Ντάρκο-Κέλι, Ράιτ-Φόρμαν 11 (3), Φόστερ 12 (3), Σμιθ 12, Τσιακμάς 1, Μωραΐτης 6 (2), Γουέρ 15, Καμπουρίδης, Χρηστίδης 2, Σύλλας .
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 10, Φλιώνης 6, Μπάρτλεϊ 13 (1), Αρμς 7 (1), Σίλβα 8, Σκορδίλης 6, Κατσίβελης 5, Λεκαβίτσιους 16 (3), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 3 Κουζμίνσκας 4, Χαραλαμπόπουλος 4.
