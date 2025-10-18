Ηρακλής – Μύκονος Betsson 73-80: Μεγάλη νίκη για τους «νεοφώτιστους» με σούπερ Ρέι (vid)

Υπερέχοντας από τα μισά της πρώτης περιόδου και μετά, έχοντας «βαρύ» πυροβολικό την αποτελεσματικότητά της από τα 6.75, η Μύκονος Betsson πέρασε νικηφόρα σήμερα, για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League, από το Ιβανώφειο, απέναντι στον Ηρακλή. Επικράτησε με 80-73 και «έγραψε» την πρώτη επιτυχία της στο πρωτάθλημα.

Οι νησιώτες είχαν 41% ποσοστό από το τρίποντο (13/31) και τον Κέντρικ Ρέι κορυφαίο τους στο παρκέ (22 πόντοι, με 5/8 τρίποντα). Το έργο του στήριξαν οι Ταϊρί Άπλμπι (15 πόντοι, με 3/8 τρίποντα, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ντέβιν Κάναντι (14 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).

Στοίχισαν στον «Γηραιό» τα 12 λάθη, για τον οποίο πάλεψαν περισσότερο οι Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Κάιλ Φόστερ (15 πόντοι).

Στο δίλεπτο της αναμέτρησης, με τους Σμιθ, Λάμπρεχτ να βρίσκουν στόχο, ο Ηρακλής προηγήθηκε με 6-2. Υπεροχή που διατήρησε για δύο λεπτά ακόμη (4’ 10-9), όταν η Μύκονος, εκμεταλλευόμενη λάθη των «κυανόλευκων» και υπερέχοντας στη ρακέτα -κερδίζοντας δεύτερες ευκαιρίες με επιθετικά ριμπάουντ- με κινητήριους μοχλούς τους Ρέι, Κάναντι, Σκουλίδα, ‘έγραψε’ επιμέρους 8-13 και πήρε τα ηνία στο σκορ με +4 (9’ 18-22). Απόσταση που στο 15’ έστειλε στο +9 (25-34).

Ο «Γηραιός» μείωσε πρόσκαιρα στο τρίποντο (17’ 31-34), με διαδοχικές «βόμβες» από τα 6.75, από τους Ρέι, Σκουλίδα, όμως, οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν εκ νέου «αέρα» 9 πόντων (31-40).

Με τον Ρέι να συνεχίζει το… βιολί του (1/1 τρίποντο) και να δίνει, στην πορεία, τη… σκυτάλη από τα 6.75 στους Άπλμπι (3/3 τρίποντα, 1/1 βολή), Κάναντι (1/1 τρίποντο), η Μύκονος ξέφυγε στο 24’ με +17 (41-58).

Ο Ηρακλής δεν… έριξε λευκή πετσέτα. Με βασικό επιθετικό εκφραστή τον Φόστερ ‘έτρεξε’ επιμέρους 14-4, πλησίασε στο 31’ στους 7 πόντους (55-62) και στο 36’ -με τη συμβολή των Ντάρκο-Κέλι, Ράιτ-Φόρμαν- στους 2 πόντους (68-70).

Με 2/2 βολές από τον Άπλμπι και ένα τρίποντο από τον Ρέι, η Μύκονος πήγε στο 38’ στο +7 (68-75) και τελείωσε με το ματς.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 35-40, 50-62, 73-80

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Μπακάλης, Χατζηβαλίδης

Ηρακλής (Σιγάλας): Ράιτ-Φόρμαν 17 (2/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 10/10 βολές, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Σμιθ 12 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Μωραΐτης 5 (1/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Σίλας 2, Λάμπρεχτ 4 (1 ριμπάουντ), Ντάρκο-Κέλι 8 (2/5 τρίποντα), Φόστερ 15 (3/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 6/6 βολές), Τσιακμάς (2 ριμπάουντ), Πουλιανίτης, Γουέρ 6 (2 ριμπάουντ), Καμπουρίδης, Χρηστίδης 2 (2 κλεψίματα).

Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Άπλμπι 15 (1/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μουρ 6 (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρέι 22 (3/4 δίποντα, 5/8 τρίποντα), Σιδηροηλίας 3 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Έβανς 8 (5 ριμπάουντ), Καββαδάς, Σκουλίδας 6 (2/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Μάντζαρης (2 ασίστ), Χέσον 6 (7 ριμπάουντ), Κάναντι 14 (3/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα).