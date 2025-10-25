Μικρή έκρηξη στο ηφαίστειο Τάαλ στις Φιλιππίνες – Τimelapse δείχνει καπνό και τέφρα να υψώνονται στον ουρανό

Μια μικρής έντασης φρεατομαγματική έκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στον κύριο κρατήρα του ηφαιστείου Taal, στην επαρχία Μπατάνγκας του νησιού Λουζόν, στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με το Φιλιππινέζικο Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας (PHIVOLCS), η έκρηξη έστειλε στήλες καπνού σε ύψος περίπου 1.200 μέτρων πάνω από τον κρατήρα, με το φαινόμενο να διαρκεί λίγα λεπτά. Οι αρχές παρακολουθούν στενά τη δραστηριότητα, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί άμεση απειλή για τους κατοίκους της περιοχής.

Το ηφαίστειο Taal, ένα από τα πιο ενεργά της χώρας, βρίσκεται μέσα σε μια μεγάλη λίμνη — τη λίμνη Taal — δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό γεωλογικό τοπίο, αλλά και ένα επικίνδυνο περιβάλλον για τους γύρω οικισμούς. Στην ιστορία του έχει σημειώσει τουλάχιστον 30 καταγεγραμμένες εκρήξεις τα τελευταία 500 χρόνια. Η πιο πρόσφατη μεγάλη έκρηξη συνέβη τον Ιανουάριο του 2020, προκαλώντας μαζικές εκκενώσεις και επικάλυψη της περιοχής με στάχτη, που έφτασε μέχρι τη Μανίλα.

Το PHIVOLCS συνεχίζει να εκδίδει ενημερώσεις και έχει προειδοποιήσει για πιθανές νέες εκρήξεις, καθώς το ηφαίστειο παραμένει σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής. Οι κάτοικοι και οι τουρίστες έχουν κληθεί να αποφύγουν την είσοδο στο νησί του κρατήρα λόγω πιθανών αιφνίδιων εκρήξεων και εκπομπών τοξικών αερίων.