Το νέο ανθρωποκεντρικό Copilot της Microsoft

Από τη φρενίτιδα της τεχνολογικής ανάπτυξης στη νέα εποχή της προσωπικής ενδυνάμωσης, η Microsoft παρουσίασε τη νέα έκδοση «Fall Release» του Copilot, με 12 νέες δυνατότητες που μετατρέπουν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε έναν κοινωνικό, προνοητικό και βαθιά προσωπικό σύντροφο. Τέλος στην AI που ζητά προσοχή, καλώς ήλθατε στην AI που επιστρέφει χρόνο, δηλώνει η εταιρεία.

Σε μια περίοδο όπου ο διάλογος για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) κυριαρχείται από «θόρυβο, υπερβολή και φόβο», η Microsoft προχώρησε στην ανακοίνωση της Fall Release του Copilot, σηματοδοτώντας μια φιλοσοφική στροφή προς αυτό που η ίδια χαρακτηρίζει το «Ανθρωποκεντρικό AI».

Όπως δήλωσε ο Μουστάφα Σουλεϊμάν, διευθύνων σύμβουλος της Microsoft AI, το Copilot δεν είναι απλώς ένα προϊόν, αλλά «μια υπόσχεση». Η κεντρική ιδέα που διέπει τη νέα έκδοση είναι σαφής: «Η τεχνολογία πρέπει να λειτουργεί στην υπηρεσία των ανθρώπων. Ποτέ το αντίθετο».

Αντί να δημιουργεί τεχνολογία που απαιτεί περισσότερη προσοχή, η Microsoft στοχεύει σε ένα AI που επιστρέφει στους χρήστες τον χρόνο τους για όσα έχουν πραγματικά σημασία. Αντί να αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση, φιλοδοξεί να την ενδυναμώνει, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων, τη δημιουργικότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Η AI γίνεται κοινωνική και συνεργατική

Η Fall Release του Copilot ενσωματώνει 12 νέες δυνατότητες, με έμφαση στη σύνδεση των ανθρώπων. Η βασική καινοτομία είναι η λειτουργία Groups, η οποία μετατρέπει το Copilot σε μια κοινή εμπειρία. Οι χρήστες μπορούν να καλέσουν έως και 32 άτομα για να συνεργαστούν σε πραγματικό χρόνο, είτε για ομαδικό brainstorming, είτε για σύνταξη κειμένων και οργάνωση. Το Copilot διατηρεί την ομάδα συντονισμένη, συνοψίζοντας τις συζητήσεις, προτείνοντας επιλογές και μοιράζοντας εργασίες.

Παράλληλα, με το Imagine, η δημιουργικότητα γίνεται συνεργατική. Πρόκειται για έναν χώρο όπου οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν, να προσαρμόσουν και να αναδιαμορφώσουν ιδέες που παράγονται από την AI, δημιουργώντας ένα δυναμικό οικοσύστημα δημιουργικότητας.

Προσωπικός σύντροφος με μνήμη και… πρόσωπο

Στο επίπεδο της εξατομίκευσης, το Copilot γίνεται πιο προσαρμόσιμο στις ανάγκες και το στιλ του κάθε χρήστη, εισάγοντας ακόμα και μια οπτική παρουσία με τον χαρακτήρα Mico. Πρόκειται για μια προαιρετική, εκφραστική φιγούρα που αντιδρά και αλλάζει χρώματα ανάλογα με την αλληλεπίδραση, κάνοντας τις φωνητικές συνομιλίες πιο φυσικές.

Η πιο σημαντική εξέλιξη είναι η Μακροπρόθεσμη Μνήμη και Εξατομίκευση. Το Copilot μπορεί πλέον να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που του έχει ζητήσει ο χρήστης —όπως ένας μαραθώνιος για τον οποίο προπονείται ή μια επέτειος— και να τις ανακαλεί σε μελλοντικές αλληλεπιδράσεις, λειτουργώντας ως ένας «δεύτερος εγκέφαλος».

Επιπλέον, με τη λειτουργία Connectors, το Copilot επεκτείνει τις δυνατότητές του σε προσωπικά δεδομένα πέρα από το οικοσύστημα της Microsoft. Με ρητή συγκατάθεση, μπορεί να συνδεθεί με υπηρεσίες όπως το Gmail, το Google Drive και το Google Calendar, επιτρέποντας στους χρήστες να αναζητούν έγγραφα, email και συμβάντα ημερολογίου χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα, με την ιδιωτικότητα να παραμένει στον απόλυτο έλεγχο του χρήστη.

Ενδυνάμωση σε υγεία και εκπαίδευση

Δύο τομείς όπου η Microsoft βλέπει τεράστια ευκαιρία για προστιθέμενη αξία είναι η υγεία και η εκπαίδευση.

Copilot for health: Αντιμετωπίζει μία από τις πιο συχνές ανάγκες των χρηστών. Βελτιώνει την αξιοπιστία των απαντήσεων βασιζόμενο σε έγκυρες πηγές όπως το Harvard Health και βοηθά στην γρήγορη εύρεση ιατρών με βάση ειδικότητα, τοποθεσία και γλώσσα.

Αντιμετωπίζει μία από τις πιο συχνές ανάγκες των χρηστών. Βελτιώνει την αξιοπιστία των απαντήσεων βασιζόμενο σε έγκυρες πηγές όπως το Harvard Health και βοηθά στην γρήγορη εύρεση ιατρών με βάση ειδικότητα, τοποθεσία και γλώσσα. Learn Live: Μετατρέπει το Copilot σε έναν Σωκρατικό δάσκαλο με δυνατότητα φωνής. Αντί να δίνει απλώς απαντήσεις, καθοδηγεί τον χρήστη στη μάθηση μέσω ερωτήσεων, οπτικών ενδείξεων και διαδραστικών εργαλείων.

Ο Browser και τα Windows γίνονται AI

Η αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή αλλάζει ριζικά. Το Copilot Mode στο Edge εξελίσσεται σε έναν «AI browser» που μπορεί να αντιληφθεί και να επεξεργαστεί τις ανοιχτές καρτέλες, να συνοψίσει πληροφορίες, ακόμα και να αναλάβει Actions (όπως την κράτηση ξενοδοχείου). Εισάγει επίσης τη λειτουργία Journeys που οργανώνει την παρελθούσα περιήγηση σε «ιστορίες» για εύκολη επανάληψη εργασιών.

Παράλληλα, το Copilot στα Windows μετατρέπει κάθε υπολογιστή Windows 11 σε «AI PC». Με τη νέα φωνητική εντολή αφύπνισης «Hey Copilot», ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει μια συνομιλία ανά πάσα στιγμή, ενώ το Copilot μπορεί να ανοίξει και να συνοψίσει αρχεία, ή να καθοδηγήσει σε εργασίες σε πραγματικό χρόνο.

Η Fall Release του Copilot έχει ήδη ξεκινήσει να διατίθεται στις ΗΠΑ και αναμένεται να επεκταθεί ταχύτατα σε άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Όπως καταλήγει ο Σουλεϊμάν: «Πρέπει να κρίνουμε ένα AI από το πόσο αναβαθμίζει τις ανθρώπινες δυνατότητες, όχι μόνο από τη δική του εξυπνάδα. Η ανθρωποκεντρική ΤΝ ξεκινά με την ανθρώπινη ανατροφοδότηση».

Πηγή: ΟΤ