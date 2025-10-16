H Microsoft προσθέτει νέες λειτουργίες ΑΙ στα Windows – Απλά πείτε «Hey Copilot»

Μια δεκαετία μετά το λανσάρισμα του ψηφιακού βοηθού Cortana που αποδείχθηκε παταγώδης αποτυχία, η Microsoft επανέρχεται με νέα λειτουργία φωνητικών εντολών στα Windows.

Από την Πέμπτη, η εταιρεία αρχίζει τη διάθεση ενημέρωσης λογισμικού που φέρνει νέες δυνατότητες στο Copilot, τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης που ενσωματώνουν τα Windows 11.

Οι χρήστες θα μπορούν να ενεργοποιούν τον ψηφιακό βοηθό με τη φράση «Hey Copilot» για να ζητούν βοήθεια σχετικά ό,τι εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή στην οθόνη τους. Το Copilot θα μπορεί επίσης να λειτουργεί ως «ΑΙ agent» για να εκτελεί απλές εργασίες στον υπολογιστή όπως να αναζητεί αρχεία.

Η Microsoft ελπίζει ότι οι φωνητικές οδηγίες, μια λειτουργία που ονομάζει Copilot Voice, θα γίνει ο νέος τρόπος επικοινωνίας των χρηστών με τους υπολογιστές.

«Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες από τότε που άλλαξε ο τρόπος αλληλεπίδρασης των PC, που είναι κυρίως το ποντίκι και το πληκτρολόγιο» δήλωσε ο Γιούσεφ Μέντι, επικεφαλής μάρκετινγκ καταναλωτών στη Microsoft:

«Τι θα γινόταν όμως αν μπορούσες να τους μιλήσεις; Κατά την άποψή μας, η φωνή θα γινόταν ο τρίτος τρόπος ελέγχου του PC σας» είπε.

Η εταιρεία τόνισε πάντως οι νέες λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες μόνο εάν ο χρήστης τις ενεργοποιήσει στις ρυθμίσεις του Copilot.

Vision και Actions

H δεύτερη λειτουργία μετά το Voice είναι το Copilot Vision, το οποίο, εφόσον το επιτρέψει ο χρήστης, προσφέρει βοήθεια με βάση το περιεχόμενο της οθόνης.

Το Vision είναι διαθέσιμο εδώ και έναν χρόνο στους υπολογιστές Copilot+, τώρα όμως γίνεται διαθέσιμο για όλους τους υπολογιστές, ακόμα και αν δεν διαθέτουν επεξεργαστή NPU (μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας).

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει για παράδειγμα πώς μπορεί να επεξεργαστεί μια εικόνα ή πού μπορεί να βρει τις ρυθμίσεις που αναζητά στο Photoshop.

To Vision μπορεί να λειτουργεί σε συνδυασμό με το νέο εργαλείο Copilot Actions, το οποίο αναλαμβάνει να εκτελεί εργασίες με βάση τις φωνητικές οδηγίες του χρήστη. Μπορεί έτσι να αλλάζει τις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος ή άλλων προγραμμάτων, να απομονώνει πληροφορίες από PDF και άλλα αρχεία, ή ακόμα να αλλάξει το μέγεθος όλων των φωτογραφιών σε έναν φάκελο.

Μέχρι σήμερα το Actions ήταν διαθέσιμο μόνο στη σουίτα εφαρμογών 365 Copilot, τώρα όμως επεκτείνεται στα Windows 11.

Ακόμα, η Microsoft προσθέτει τη λειτουργία «Ask Copilot» στην γραμμή αναζήτησης της μπάρας εργασιών, περίπου όπως η Apple προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου εφαρμογών μέσω του Spotlight Actions στο macOS Tahoe.

Η παρουσίαση των νέων λειτουργιών έρχεται δύο ημέρες μετά τον τερματισμό της υποστήριξης για τα Windows 10 στις 14 Οκτωβρίου.

Μένει να φανεί αν οι χρήστες θα αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες ΑΙ, οι οποίες απαιτούν την μετάδοση δεδομένων από το PC στους διακομιστές της Microsoft που τρέχουν το Copilot.

Πέρυσι, η εταιρεία δέχτηκε καταιγίδα επικρίσεων για το Recall, μια λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης που αποθηκεύει στιγμιότυπα της οθόνης και θυμάται ό,τι έκανε ποτέ ο χρήστης.

Λόγω των αντιδράσεων, το λανσάρισμα του Recall αναβλήθηκε επ’ αόριστον.