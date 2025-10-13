Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη – Δύο λύσεις για να μην μείνετε εκτεθειμένοι σε κινδύνους

Μια μεγάλη αλλαγή έρχεται για τους χρήστες Windows από την Τρίτη 14 Οκτωβρίου.

Από την ημέρα αυτή η Microsoft τερματίζει την τεχνική υποστήριξη και τις ενημερώσεις λογισμικού για τα Windows 10, κάτι που σημαίνει ότι οι υπολογιστές που τρέχουν την παλιά βερσιόν μένουν εκτεθειμένοι σε ιούς και άλλους κινδύνους κυβερνοασφάλειας.

Η νέα έκδοση Windows 11 παραμένει δωρεάν διαθέσιμη για όσους υπολογιστές πληρούν τις απαιτητικές τεχνικές διαγραφές του λογισμικού –κάτι που σημαίνει ότι εκατομμύρια υπολογιστές μένουν θεωρητικά παγιδευμένοι στην έκδοση 10.

Πολλοί θα επιλέξουν να πετάξουν τον παλιό υπολογιστή και να αγοράσουν νέο. «Ο τερματισμός της υποστήριξης για τα Windows 10 φαίνεται πως θα είναι καταστροφή τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το περιβάλλον» δήλωσε στο BBC ο Νέιθαν Πρόκτορ της αμερικανικής οργάνωσης καταναλωτή PIRG.

«Ο κόσμος έχει κουραστεί να ζει σε έναν κόσμο γεμάτο με βραχύβιες συσκευές που δεν μπορούν να επιδιορθωθούν, ή χάνουν την υποστήριξη λογισμικού ή καταλήγουν με άλλο τρόμο στα σκουπίδια. Δικαιούμαστε τεχνολογία που διαρκεί» σχολίασε ο Πρόκτορ, υπέρμαχος του λεγόμενου «δικαιώματος στην επισκευή».

Τα Windows παραμένουν το δημοφιλέστερο λειτουργικό σύστημα για PC και τρέχουν σήμερα σε περισσότερες από 1,4 δισεκατομμύρια συστήματα, σύμφωνα με τη Microsoft.

Από αυτούς, περίπου το 43% χρησιμοποιούσε Windows 10 τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με δεδομένα της Statcounter.

Δύο επιλογές

Εφόσον ο υπολογιστής πληροί ορισμένες τεχνικές προϋποθέσεις κάτι που οι χρήστες μπορούν να εξετάσουν με το λογισμικό ελέγχου συμβατότητας της Microsoft, η αναβάθμιση στα Windows 11 μπορεί να γίνει δωρεάν.

Στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν πάντως προγράμματα που παρακάμπτουν τον έλεγχο συμβατότητας και επιτρέπουν την εγκατάσταση των Windows 11 ακόμα και σε παλαιότερα μηχανήματα.

Για όσους χρήστες δεν διαθέτουν συμβατό υπολογιστή ή απλά δεν θέλουν να προχωρήσουν στην αναβάθμιση, η Microsoft προσφέρει τη δυνατότητα παράτασης των ενημερώσεων ασφάλειας για ένα έτος.

Η επιλογή Extended Security Update είναι διαθέσιμη στο τμήμα «Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια» στις ρυθμίσεις των Windows 10.

Για τους χρήστες στην ΕΕ η ενεργοποίηση της λειτουργίας είναι δωρεάν.

Οι χρήστες εκτός ΕΕ μπορούν να το χρησιμοποιήσουν δωρεάν μόνο αν τρέχουν την τελευταία έκδοση των Windows 10, αν διαθέτουν λογαριασμό Microsoft και έχουν δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα των ρυθμίσεών τους. Σε διαφορετική περίπτωση, καλούνται να πληρώσουν 30 δολάρια ή 1.000 Πόντους Ανταμοιβής της Microsoft.

Για εμπορική χρήση, η παράταση των ενημερώσεων ασφάλειας κοστίζει 61 δολάρια ανά συσκευή.