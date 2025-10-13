science
Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη – Δύο λύσεις για να μην μείνετε εκτεθειμένοι σε κινδύνους
Τεχνολογία 13 Οκτωβρίου 2025 | 13:56

Τέλος στην υποστήριξη των Windows 10 από την Τρίτη – Δύο λύσεις για να μην μείνετε εκτεθειμένοι σε κινδύνους

Για όσους χρήστες δεν διαθέτουν συμβατό υπολογιστή ή απλά δεν θέλουν να προχωρήσουν στην αναβάθμιση των Windows, η Microsoft προσφέρει τη δυνατότητα παράτασης των ενημερώσεων ασφάλειας.

Μια μεγάλη αλλαγή έρχεται για τους χρήστες Windows από την Τρίτη 14 Οκτωβρίου.

Από την ημέρα αυτή η Microsoft τερματίζει την τεχνική υποστήριξη και τις ενημερώσεις λογισμικού για τα Windows 10, κάτι που σημαίνει ότι οι υπολογιστές που τρέχουν την παλιά βερσιόν μένουν εκτεθειμένοι σε ιούς και άλλους κινδύνους κυβερνοασφάλειας.

Η νέα έκδοση Windows 11 παραμένει δωρεάν διαθέσιμη για όσους υπολογιστές πληρούν τις απαιτητικές τεχνικές διαγραφές του λογισμικού –κάτι που σημαίνει ότι εκατομμύρια υπολογιστές μένουν θεωρητικά παγιδευμένοι στην έκδοση 10.

Πολλοί θα επιλέξουν να πετάξουν τον παλιό υπολογιστή και να αγοράσουν νέο. «Ο τερματισμός της υποστήριξης για τα Windows 10 φαίνεται πως θα είναι καταστροφή τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το περιβάλλον» δήλωσε στο BBC ο Νέιθαν Πρόκτορ της αμερικανικής οργάνωσης καταναλωτή PIRG.

«Ο κόσμος έχει κουραστεί να ζει σε έναν κόσμο γεμάτο με βραχύβιες συσκευές που δεν μπορούν να επιδιορθωθούν, ή χάνουν την υποστήριξη λογισμικού ή καταλήγουν με άλλο τρόμο στα σκουπίδια. Δικαιούμαστε τεχνολογία που διαρκεί» σχολίασε ο Πρόκτορ, υπέρμαχος του λεγόμενου «δικαιώματος στην επισκευή».

Τα Windows παραμένουν το δημοφιλέστερο λειτουργικό σύστημα για PC και τρέχουν σήμερα σε περισσότερες από 1,4 δισεκατομμύρια συστήματα, σύμφωνα με τη Microsoft.

Από αυτούς, περίπου το 43% χρησιμοποιούσε Windows 10 τον περασμένο Ιούνιο, σύμφωνα με δεδομένα της Statcounter.

Δύο επιλογές

Εφόσον ο υπολογιστής πληροί ορισμένες τεχνικές προϋποθέσεις κάτι που οι χρήστες μπορούν να εξετάσουν με το  λογισμικό ελέγχου συμβατότητας της Microsoft, η αναβάθμιση στα Windows 11 μπορεί να γίνει δωρεάν.

Στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν πάντως προγράμματα που παρακάμπτουν τον έλεγχο συμβατότητας και επιτρέπουν την εγκατάσταση των Windows 11 ακόμα και σε παλαιότερα μηχανήματα.

Για όσους χρήστες δεν διαθέτουν συμβατό υπολογιστή ή απλά δεν θέλουν να προχωρήσουν στην αναβάθμιση, η Microsoft προσφέρει τη δυνατότητα παράτασης των ενημερώσεων ασφάλειας για ένα έτος.

Η επιλογή Extended Security Update είναι διαθέσιμη στο τμήμα «Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια» στις ρυθμίσεις των Windows 10.

Για τους χρήστες στην ΕΕ η ενεργοποίηση της λειτουργίας είναι δωρεάν.

Οι χρήστες εκτός ΕΕ μπορούν να το χρησιμοποιήσουν δωρεάν μόνο αν τρέχουν την τελευταία έκδοση των Windows 10, αν διαθέτουν λογαριασμό Microsoft και έχουν δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα των ρυθμίσεών τους. Σε διαφορετική περίπτωση, καλούνται να πληρώσουν 30 δολάρια ή 1.000 Πόντους Ανταμοιβής της Microsoft.

Για εμπορική χρήση, η παράταση των ενημερώσεων ασφάλειας κοστίζει 61 δολάρια ανά συσκευή.

googlenews

Προληπτικό «νανο-εμβόλιο» για δύσκολους καρκίνους
Μελέτη σε ποντίκια 13.10.25

Πειραματικό εμβόλιο με νανοδωματίδια για πρόληψη και αντιμετώπιση δύσκολων καρκίνων

Ενα εμβόλιο με βάση νανοσωματίδια προσέφερε πρόληψη του μελανώματος, του καρκίνου του παγκρέατος αλλά και του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού σε ποντίκια - απέτρεψε επίσης την εξάπλωση του καρκίνου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι
Επιστήμες 12.10.25

Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι

Η ιστορία του Κήπου της Εδέμ, όπως περιγράφεται στη Βίβλο, συνεχίζει να συναρπάζει μελετητές και αναγνώστες, συνδυάζοντας θρησκευτικό μυστήριο, γεωγραφική αναζήτηση και συμβολική ερμηνεία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρευνα: Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες
Έρευνα 11.10.25

Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες

Η υπερβολική χρήση οθονών από μικρά παιδιά επιδρά αρνητικά στο πώς αυτά αποδίδουν σε μαθήματα όπως η Ανάγνωση και τα Μαθηματικά - Η διαφορά μεταξύ των φύλων - Τι έδειξε καναδική έρευνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
O αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ προειδοποιεί για τον Αντίχριστο και τον Μπιλ Γκέιτς
Βιβλικές ανησυχίες 10.10.25

O αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ προειδοποιεί για τον Αντίχριστο και τον Μπιλ Γκέιτς

Ο Πίτερ Τιλ, ιδρυτής της Palantir, υπονόησε ότι ο Μπιλ Γκέιτς είναι όργανο του Αντιχριστου, ο οποίος έρχεται να επιβάλει μια παγκόσμια απολυταρχική κυβέρνηση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΠΟΥ: Ένας στους τρεις γιατρούς ή νοσηλευτές πάσχει από κατάθλιψη – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Ανησυχητικά ευρήματα 10.10.25

Ένας στους τρεις υγειονομικούς στην Ευρώπη πάσχει από κατάθλιψη - Τι αναφέρει ο ΠΟΥ για την Ελλάδα

Αποκαρδιωτικά είναι τα ευρήματα του ΠΟΥ για τις συνθήκες στις δομές υγείας στην Ευρώπη καθώς γιατροί και νοσηλευτές παρουσιάζουν σε μεγάλα ποσοστά κατάθλιψη - Έξαρση ανασφάλειας και βίας στην εργασία

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου
ΣΥΡΙΖΑ 13.10.25

Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Η ζωή σε… fast forward
On Field 13.10.25

Η ζωή σε… fast forward

Η προσθήκη του Γουόρντ δίνει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση του Ολυμπιακού και ο Αμερικανός «σάλπισε» την αντεπίθεση των πειραιωτών στο τρίτο δεκάλεπτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε
Τέμπη 13.10.25

Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε

«Πιθανόν τον κ. Μητσοτάκη να τον ενόχλησε πολύ η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι αλλά ακόμη περισσότερο η τελική έκβαση», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας
Ρεαλισμός 13.10.25

Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας

Ο Vincent Wechselberger ταξίδεψε από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Πόλη του Μεξικού, για να φωτογραφίσει ανθρώπους που εργάζονται στο σεξ - οι οποίοι, ελπίζουν, πενθούν, υπάρχουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο
Ελλάδα 13.10.25

«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο

Η γυναίκα περιγράφει πως δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον 43χρονο άνδρα, όπως φυσικά και η κόρη τους που σήμερα είναι 17 ετών και η οποία έχει περάσει τα πάνδεινα στα χέρια του πατέρα της.

Σύνταξη
Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα

Το σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 15-17 Οκτωβρίου. Εκτός από τα μαθήματα περιλαμβάνει και ατομικές συναντήσεις

Βάιος Μπαλάφας
Θεσσαλονίκη: Προσήχθη και ομολόγησε ο 37χρονος οδηγός ταξί που παρέσυρε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.
Θεσσαλονίκη 13.10.25

Προσήχθη και ομολόγησε ο 37χρονος οδηγός ταξί που παρέσυρε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Το πρωί της Δευτέρας οι αστυνομικοί της Τροχαίας στη Θεσσαλονίκη εντόπισαν τον 37χρονο, έχοντας αξιοποιήσει βιντεοληπτικό υλικό και βλέποντας τις πινακίδες του αυτοκινήτου

Σύνταξη
Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά
Αναγνώριση 13.10.25

Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των Συλλόγων των Απανταχού εκ του Νομού Καρδίτσας καταγομένων, καθώς και του Συλλόγου Μαυρομματιανών Καρδίτσας «Ο Καραϊσκάκης».

Σύνταξη
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911
«Πολύ αδύνατη» 13.10.25

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον καταγράφηκαν σε μια κλήση στο 911, καθώς οι φίλοι της λένε ότι ήταν «πολύ αδύνατη» τις ημέρες που προηγήθηκαν του αιφνίδιου θανάτου της σε ηλικία 79 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον 12χρονο – «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου»
Τρίπολη 13.10.25

Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον 12χρονο - «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου»

Η οικογένεια του 13χρονου στην Τρίπολη επιχειρεί να ρίξει τους τόνους, ενώ ο ανακριτής επέβαλε περιοριστικά μέτρα στον νεαρό, γεγονός που θα οδηγήσει σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για ένα από τα δύο παιδιά

Σύνταξη
Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;
Κάτω Χώρες 13.10.25

Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;

Κάποτε η Γιοχάννα Κούρτεν πουλούσε ακριβότερα κι από τον Ρέμπραντ· σήμερα το όνομά της μετά βίας ακούγεται. Μια νέα έκθεση στην Ουάσινγκτον επαναφέρει στο κάδρο τις γυναίκες που όρισαν την εικόνα των Κάτω Χωρών

Σύνταξη
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

