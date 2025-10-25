Μεσοπέλαγα «κόλλησε» το πλοίο «Κεφαλονιά» – Ταλαιπωρία για 303 επιβάτες – Tι καταγγέλλουν στο in

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του πλοίου «Κεφαλονιά», στο δρομολόγιο από Κυλλήνη προς Κεφαλονιά, καθώς παραμένει μεσοπέλαγα.

Το πλοίο, με 303 επιβάτες, 43 μέλη πληρώματος, 180 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, καθώς και άλλου τύπου οχήματα, ξεκίνησε από την Κυλλήνη στις 12 το πρωί με προορισμό την Κεφαλονιά, ωστόσο, μέχρι και αυτήν την ώρα παραμένει στα ανοιχτά.

Βίντεο μέσα από το πλοίο:

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η καθυστέρηση ξεκίνησε όταν σημειώθηκε μία μικρή βλάβη στη μηχανή. Το καράβι συνέχισε την πορεία του μέχρι ένα σημείο αλλά στη συνέχεια, και χωρίς να βγει κάποια ανακοίνωση, ξεκίνησαν να γυρνάνε προς τα πίσω.

Όταν όμως πήγαν να προσεγγίσουν και πάλι την Κυλλήνη, έσβησαν όλες οι μηχανές του πλοίου και έως αυτήν την ώρα το καράβι παραμένει μεσοπέλαγα.

«Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Μέσα στο πλοίο υπάρχουν μωρά, ηλικιωμένοι και άνθρωποι με προβλήματα υγείας. Μας λένε ότι θα περάσει καράβι να μας πάρει στις 9 το βράδυ», λέει στο in ένας εκ των επιβατών.

Σύμφωνα με επιβάτιδα που μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» στο καράβι υπάρχει και μία νεκροφόρα με μία νεκρή γυναίκα, η οποία μεταφερόταν στην Κεφαλονιά για να τελεστεί η κηδεία της. Ωστόσο, η κηδεία ήταν προγραμματισμένη στις 3, κάτι που σημαίνει πως δεν θα τελεστεί σήμερα.

«Είμαστε ακόμα στο πλοίο. Υπάρχει εκνευρισμός. Προσπαθούμε να κανονίσουμε τις αλλαγές στην κηδεία και έχουμε όλοι αγανάκτηση. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Το γνωρίζαμε από πριν ότι θα γίνει αυτό. Όταν ξεκίνησε είπα πώς γίνεται να πηγαίνει τόσο σιγά. Μας ήρθε ένα αυτοποιημένο μήνυμα πως στις 9 το βράδυ θα έρθει πλοίο».

Πάντως από την εταιρεία διαβεβαιώνουν ότι υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση για τη βλάβη και αμέσως έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να εξασφαλισθεί η μεταφορά των επιβατών, στους οποίους προσφέρθηκαν νερό και τρόφιμα, στον προορισμό τους.

Σε τελευταία ενημέρωσή του, το Λιμενικό αναφέρει ότι το πλοίο είναι αγκυροβολημένο έξω από το λιμάνι της Κυλλήνης και ότι πλέει κοντά του ρυμουλκό για να το τραβήξει ως το λιμάνι. Οι επιβάτες θα επιβιβασθούν και θα μεταφερθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.