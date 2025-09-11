Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αργοσαρωνικού ότι το επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 9803 παρουσίασε δυσλειτουργία στην αριστερή κύρια μηχανή, κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό την Αίγινα, με 64 επιβάτες, 10 Ε.Ι.Χ., 5 Δ/Κ, 12 Φ/Γ και 15 μέλη πληρώματος.

Από το Λιμενικό Φυλάκιο Αργοσαρωνικού απαγορεύτηκε ο απόπλους του «ΕΛΕΝΗ», μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού από τον νηογνώμονα που παρακολουθεί το πλοίο.