Πειραιάς: Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα – Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες
Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΕΛΕΝΗ» παρουσίασε δυσλειτουργία στην αριστερή κύρια μηχανή, κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά.
- Χειροπέδες σε 42χρονο με κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικά
- «Ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες» - Αστυνομικοί συνοδεύουν επίτοκο σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
- Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα -Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες
- Κουτσούμπας: Καλή σχολική χρονιά – Να έχετε αλληλεγγύη και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη
Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αργοσαρωνικού ότι το επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 9803 παρουσίασε δυσλειτουργία στην αριστερή κύρια μηχανή, κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό την Αίγινα, με 64 επιβάτες, 10 Ε.Ι.Χ., 5 Δ/Κ, 12 Φ/Γ και 15 μέλη πληρώματος.
Από το Λιμενικό Φυλάκιο Αργοσαρωνικού απαγορεύτηκε ο απόπλους του «ΕΛΕΝΗ», μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού από τον νηογνώμονα που παρακολουθεί το πλοίο.
- Φάμελλος στο in: Ούτε ο Τσίπρας ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ φοβόμαστε τη συζήτηση για το ’15 – Βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία με την κοινωνία όρθια
- Μυτιλήνη: Απαγχονισμένος μέσα στο κοιμητήριο της Αγίας Κυριακής βρέθηκε 36χρονος
- Στη Λεωφόρο το ΟΦΗ – ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Super League
- Το graffiti του Banksy στα Δικαστήρια του Λονδίνου σβήστηκε δύο μέρες μετά την εμφάνισή του
- Πολεμική «δήλωση» Ισραήλ: Δεν χτύπησε τη Χαμάς, απλά… πολλαπλασίασε τα μέτωπα
- «Μεγάλη Εικόνα» στο ΜΕGA: Εκτάκτως τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις