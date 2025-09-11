newspaper
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Πειραιάς: Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα – Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες
Ελλάδα 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:21

Πειραιάς: Μηχανική βλάβη στο πλοίο «Ελένη» με προορισμό την Αίγινα – Ταλαιπωρία για 64 επιβάτες

Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΕΛΕΝΗ» παρουσίασε δυσλειτουργία στην αριστερή κύρια μηχανή, κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά.

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αργοσαρωνικού ότι το επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 9803 παρουσίασε δυσλειτουργία στην αριστερή κύρια μηχανή, κατά τη διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό την Αίγινα, με 64 επιβάτες, 10 Ε.Ι.Χ., 5 Δ/Κ, 12 Φ/Γ και 15 μέλη πληρώματος.

Από το Λιμενικό Φυλάκιο Αργοσαρωνικού απαγορεύτηκε ο απόπλους του «ΕΛΕΝΗ», μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης και την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού από τον νηογνώμονα που παρακολουθεί το πλοίο.

ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

ΟΟΣΑ: Οι 3 άξονες φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα

89η ΔΕΘ – Φάμελλος: Live η συνέντευξη Τύπου

89η ΔΕΘ – Φάμελλος: Live η συνέντευξη Τύπου

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από το 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και τις εκμεταλλευόταν

Υπομονή καλούνται να κάνουν οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αττική, δεδομένης της αυξημένης κίνησης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες λόγω και της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία

Ο σχολικός εκφοβισμός τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε έξαρση, με τις αιτίες να είναι περίπλοκες και βαθιά ριζωμένες στην κοινωνία, αλλά και στην οικογένεια

Από αρκετούς φακέλους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας που έχουν ανοιχτεί έχει διαπιστωθεί ότι λείπουν σημαντικά έγγραφα - Όσα είπε ο δικηγόρος της μητέρας του 2,5 μηνών βρέφους που πέθανε το 2013

«Έπαθα σοκ, λιποθύμησα βγαίνοντας - Δεν είχε ταχύτητα το Τραμ, δεν θυμάμαι πώς έγινε» λέει μία από τις γυναίκες που βρέθηκαν στο τραμ που συγκρούστηκε με το λεωφορείο στον Πειραιά

«Μια από τις πολύτιμες παρακαταθήκες είναι ότι μπορεί τα πράγματα να γίνουν αλλιώς και ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει τον τρόπο.. Γιατί το κάναμε το 2015 -2019» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας σε ερώτηση του in

Μόλις δύο ημέρες άντεξε η νέα τοιχογραφία του Banksy στον εξωτερικό τοίχο του Royal Courts of Justice στο Λονδίνο, καθώς οι αρχές την αφαίρεσαν επικαλούμενες την προστασία του κτιρίου

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν των ΗΠΑ βλέπει μόνο προβλήματα από τις παράνομες επιθέσεις του Ισραήλ σε γειτονικά κράτη και σίγουρα όχι καμία για διαπραγματεύσεις.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από το 2016 έως το 2022 προσέγγιζε νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν σε ευάλωτη κοινωνική και οικονομική κατάσταση και τις εκμεταλλευόταν

Ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε στο 13ο Γυμνάσιο -17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης και πριν τον αγιασμό ενημερώθηκε από εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα

Η 51χρονη Κέιτ Μος παρουσιάζει το podcast Music Uncovered, David Bowie: Changeling, μια σειρά οκτώ επεισοδίων για το BBC, η οποία εξετάζει πώς ο Ντέιβιντ Μπόουι ανακάλυψε εκ νέου τον εαυτό του και πέρασε στην αιωνιότητα.

Υπομονή καλούνται να κάνουν οι οδηγοί που κυκλοφορούν στην Αττική, δεδομένης της αυξημένης κίνησης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες λόγω και της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία

Ο γνωστός κωμικός Τζέρι Σάινφελντ αποφάσισε να αγγίξει το θέμα της Γάζας σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Ντιουκ και το έκανε με τον χειρότερο τρόπο.

Η απαγόρευση «εφαρμόστηκε για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια» αναφέρει η υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας στην Πολωνία - Οι περιορισμοί θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εύχεται καλή σχολική χρονιά σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, με την υπόσχεση να είναι στο πλευρό τους στον αγώνα για καλύτερη δημόσια παιδεία»

Οι νοτιοκορεάτες εργάτες είχαν συλληφθεί σε επιδρομή της ICE σε εργοστάσιο της Hyundai στις ΗΠΑ - Ο Τραμπ τους επέτρεψε να παραμείνουν υπό όρους, όμως μόνο ένας δέχτηκε την προσφορά του

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
