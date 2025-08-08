Μηχανική βλάβη σε πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από Σκιάθο – Σπεύδει ρυμουλκό για παροχή βοήθειας
Πρόβλημα σε δύο βασικές μηχανές του αντιμετώπισε το πλοίο «Πανόραμα», όσο έκανε δρομολόγιο από Σκιάθο
Το πλοίο «Πανόραμα» παρουσίασε μηχανική βλάβη σε δύο από τις τέσσερις κύριες μηχανές του, όσο εκτελούσε το δρομολόγιο από Σκιάθο προς Άγιο Κωνσταντίνο.
Το συμβάν σημειώθηκε όσο το πλοίο βρισκόταν 1,7 ναυτικά μίλια νότια της Σκιάθου.
Στο σημείο σκάφη για να βοηθήσουν το πλοίο
Το πλοίο μεταφέρει 131 επιβάτες, 31 ΙΧ και 28 μέλη πληρώματος.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο πλοία της Πολιτικής Προστασίας (ΠΛΣ), ένα παραπλέον σκάφος, ενώ άμεσα κατευθύνεται και ένα ρυμουλκό προς παροχή βοήθειας.
Το πλοίο πλέει αυτοδύναμα και κατευθύνεται προς το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι καιρικές συνθήκες είναι ήπιες.
