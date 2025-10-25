Κρήτη: Σε σοβαρή κατάσταση η 32χρονη μετανάστρια που γέννησε πρόωρα στην Κρήτη
Η 32χρονη γυναίκα παρουσίασε επιπλοκές κατά το ταξίδι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και γέννησε το έβδομο παιδί της.
Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, το κοριτσάκι που γέννησε πριν από δύο περίπου 24ωρα μια 32χρονη μετανάστρια.
Η 32χρονη διασώθηκε μαζί με άλλα άτομα, στα ανοιχτά της Ιεράπετρας, όπου εντοπίστηκε το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν.
Με την άφιξη της στο νησί, η έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου γέννησε πρόωρα, πιθανά λόγω και της ταλαιπωρίας που είχε υποστεί μέσα στο πλοιάριο.
Το νεογνό κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί άμεσα στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, ενώ και η μητέρα παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.
