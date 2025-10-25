Κραυγή αγωνίας από τους εργαζόμενους στις δομές κακοποιημένων γυναικών

Τα κέντρα φιλοξενίας για την έμφυλη βία, μαζί με τα συμβουλευτικά κέντρα και τη Γραμμή SOS βρίσκονται σε αβεβαιότητα χρηματοδότησης, καθώς λήγουν οι συμβάσεις τους στις 31/12.

Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» επικοινώνησε με το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Δικτύου Δομών και με την Γενική Γραμματέα Ισότητας, με τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν τα εξής:

«Δεν υπάρχει σχέδιο βιωσιμότητας»

«Ως σήμερα και παρά τις σχετικές κυβερνητικές δεσμεύσεις και εξαγγελίες για τη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών δεν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την λειτουργία του δικτύου από 1/01/2026 και δεν υπάρχει σχέδιο βιωσιμότητας από την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς για τη διασφάλιση των υπάρχοντος Δικτύου και των εργαζομένων αυτών».

«Ζητάμε από την Πολιτεία να πράξει το αυτονόητο: να εξασφαλίσει τη συνέχεια, τη σταθερότητα και την ενίσχυση των Δομών, όχι μόνο τώρα, αλλά και στο μέλλον».

Σύμφωνα με τα όσα είπε στις «Εξελίξεις Τώρα» η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη, τελικά βρέθηκε η χρηματοδότηση. Ωστόσο, όπως λέει το Σωματείο δεν υπάρχει ακόμα μία γραπτή διαβεβαίωση ή μία επίσημη ανακοίνωση για τη χρηματοδότηση.