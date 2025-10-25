newspaper
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη
Διεθνής Οικονομία 25 Οκτωβρίου 2025 | 16:00

Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη

Στασιμότητα παρατηρείται στον εργασιακό κλάδο, καθώς οι μειωμένες απολύσεις, αλλά και οι ελάχιστες προσλήψεις, βάζουν «στοπ» στην επαγγελματική εξέλιξη των εταιρειών αλλά και των εργαζομένων

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Spotlight

Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας και οι προσλήψεις φαίνεται ότι έχουν μειωθεί δραστικά τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας ένα επαγγελματικό «πάγωμα». Παράλληλα, λίγες είναι και οι απολύσεις που παρατηρούνται, αντικατοπτρίζοντας μία γενικότερη στασιμότητα.

Μία… «παγωμένη» κατάσταση

Όπως φαίνεται, η έλλειψη προσλήψεων και η έλλειψη απολύσεων μπορεί να έχουν τις ίδιες αιτίες. Οι οικονομολόγοι δήλωσαν στο Business Insider ότι πολλές εταιρείες δεν έχουν πραγματοποιήσει απολύσεις μεγάλης κλίμακας επειδή, παρόλο που η οικονομία παραμένει ισχυρή, η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς και άλλα ζητήματα σημαίνει ότι οι εργοδότες κρατούν το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν, ενώ είναι απρόθυμοι να προσλάβουν περισσότερο.

Αυτή η κατάσταση έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, καθώς εμποδίζει την πιθανή επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων, αλλά προσφέρει μέτρα εξοικονόμησης κόστους για τις εταιρείες.

Η ZipRecruiter χαρακτήρισε την πρόσφατη αγορά εργασίας ως «The Great Freeze» (Η Μεγάλη Ψύχρα) σε μια νέα έκθεση σχετικά με την πρόσφατη κινητικότητα και τις προοπτικές πρόσληψης.

Το αδιέξοδο μεταξύ χαμηλών απολύσεων και χαμηλών προσλήψεων ενδέχεται να μην τελειώσει σύντομα.

«Βλέπουμε ότι τόσο οι εργοδότες όσο και οι αναζητούντες εργασία προσπαθούν να περιμένουν να περάσει η αβεβαιότητα», δήλωσε η Νικόλ Μπάχαουντ, οικονομολόγος εργασίας στη ZipRecruiter, στο Business Insider.

Το αδιέξοδο μεταξύ χαμηλών απολύσεων και χαμηλών προσλήψεων ενδέχεται να μην τελειώσει σύντομα.

«Απέχουμε μόνο λίγους μήνες από το τέλος του έτους και δεν υπάρχει κάποιος άμεσος καταλύτης που να εξηγεί γιατί η αγορά εργασίας θα μπορούσε να βγει από την ύφεση στην οποία βρίσκεται», δήλωσε ο Ντάνιελ Ζάο, επικεφαλής οικονομολόγος της Glassdoor.

Τι ωθεί τις εταιρείες σε αυτή την πρακτική

Ο Τζέισον Ντράχο, επικεφαλής της κατανομής περιουσιακών στοιχείων της Αμερικής στην UBS Global Wealth Management, δήλωσε ότι η ανάπτυξη και οι καταναλωτικές δαπάνες παραμένουν σχετικά σταθερές, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αιτιολόγηση της πραγματοποίησης μαζικών απολύσεων.

«Τα κέρδη εξακολουθούν να είναι θετικά, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να κερδίζουν χρήματα και δεν υπάρχει πραγματικά κάποιος καταλύτης που να τις ωθεί να επανεκτιμήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους», δήλωσε ο Στίφεν Τζουνέου, ανώτερος οικονομολόγος της Bank of America στις ΗΠΑ.

Ο Τζουνέου δήλωσε ότι η αβεβαιότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, οι θύλακες οικονομικής αδυναμίας — όπως στον κατασκευαστικό τομέα — και τα προβλήματα εφοδιασμού επηρεάζουν τις εταιρείες που επενδύουν σε νέα ταλέντα.

Πιθανότατα, λιγότεροι εργαζόμενοι εισέρχονται στις ΗΠΑ αυτές τις μέρες, επιβραδύνοντας την αύξηση του εργατικού δυναμικού. «Αυτή η αρνητική διαταραχή στην προσφορά εργασίας συμβάλλει προφανώς στην επιβράδυνση των προσλήψεων», δήλωσε ο Τζουνέου.

Τα προβλήματα εφοδιασμού σε συνδυασμό με τις χαμηλές προσλήψεις έχουν επίσης επηρεάσει την ανεργία, η οποία έχει αυξηθεί αλλά παραμένει σχετικά χαμηλή, δήλωσε ο Ντράχο.

Ο Ζάο είπε ότι οι εργοδότες συσσωρεύουν εργατικό δυναμικό ή κρατούν ταλέντα ως προληπτικό μέτρο, επειδή δεν θέλουν να ξαναζήσουν τα προηγούμενα προβλήματα στελέχωσης. «Μετά την εμπειρία της ‘Μεγάλης Παραιτήσεως’ και της εποχής της έλλειψης εργατικού δυναμικού, πολλές επιχειρήσεις διστάζουν να επιστρέψουν σε έναν κόσμο όπου αναζητούν απεγνωσμένα εργαζομένους και δεν μπορούν να τους βρουν», είπε.

Ωστόσο, η συσσώρευση εργατικού δυναμικού θα μπορούσε να καταρρεύσει αν η οικονομία επιδεινωθεί.

Η έρευνα της ZipRecruiter του Σεπτεμβρίου μεταξύ επαγγελματιών προσέλκυσης ταλέντων έδειξε ότι το 63% των επιχειρήσεων σκοπεύει να προσλάβει μέτρια ή σημαντικά περισσότερους υπαλλήλους το επόμενο έτος, σε σύγκριση με το 76% του περασμένου έτους. «Ωστόσο, οι τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να δημιουργούν καθυστερήσεις και επιπλέον εμπόδια που θα συνεχίσουν να διατηρούν τις προσλήψεις και τις μετακινήσεις γενικά σε αυτόν τον σχετικά αργό ρυθμό για τους επόμενους δύο μήνες», είπε η Μπάχαουντ.

Ωστόσο, η συσσώρευση εργατικού δυναμικού θα μπορούσε να καταρρεύσει αν η οικονομία επιδεινωθεί. «Δεν περιμένω αυτή η συσσώρευση εργατικού δυναμικού να μπορεί να προστατεύσει από έναν πλήρη οικονομικό κύκλο και μια ύφεση, όπου οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να απολύσουν εργαζομένους», υποστήριξε ο Ζάο.

Η στασιμότητα στη σημερινή αγορά εργασίας

Ο Ζάο ανέφερε ότι η μη απόλυση εργατικού δυναμικού μπορεί να είναι θετική για τους εργαζόμενους λόγω της ασφάλειας της εργασίας, και οι άνεργοι έχουν λιγότερο ανταγωνισμό από ό,τι αν υπήρχαν μαζικές απολύσεις. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αναζητούν ενεργά εργασία σε ένα περιβάλλον με χαμηλές προσλήψεις και χαμηλές απολύσεις. Επομένως, μπορεί να είναι δύσκολο να βρει κανείς δουλειά. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας ανά άνεργο έχει μειωθεί σημαντικά από την ανάκαμψη της «σφιχτής» αγοράς εργασίας μετά την ύφεση της πανδημίας.

Η έλλειψη κινητικότητας μπορεί να εμποδίσει την επαγγελματική εξέλιξη.

«Πολλοί εργαζόμενοι πρέπει να συμβιβαστούν με θέσεις εργασίας που δεν τους ταιριάζουν, είτε επειδή δεν αμείβονται ανάλογα με την εμπειρία τους είτε επειδή δεν είναι σε έναν τομέα ή κλάδο που ταιριάζει καλύτερα στις δεξιότητές τους», αναφέρει ο Ζάο.

Όπως τονίζει το δημοσίευμα του Business Insider, η έλλειψη κινητικότητας μπορεί να εμποδίσει την επαγγελματική εξέλιξη. Ο Ζάο δήλωσε ότι η χαμηλή πρόσληψη επηρεάζει τους εργαζόμενους που μπορεί να θέλουν να εξασφαλίσουν μια νέα θέση εργασίας που προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης ή που επιθυμούν να προαχθούν ή να διαπραγματευτούν μια αύξηση μισθού εσωτερικά.

«Οι εργοδότες που εστιάζουν υπερβολικά στη σταθερότητα και στη διατήρηση του status quo, διακινδυνεύουν να χάσουν την καινοτομία και την ανάπτυξη που δεν θα συμβούν αν δεν υπάρχει εσωτερική κίνηση στην εταιρεία τους», δήλωσε η Μπάχαουντ. «Οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν κολλημένοι στη θέση τους χωρίς να εξελιχθούν, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να προχωρήσουν στην καριέρα τους».

Σε μια ψυχρή αγορά εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι παραμένουν στη θέση τους, η Μπάχαουντ πρότεινε στους ανθρώπους να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στο πλαίσιο των ρόλων τους, ώστε να μπορούν να εξελιχθούν και να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους όταν αναζητήσουν νέα θέση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

World
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πώς θα απαντήσουμε στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Πώς θα απαντήσουμε στην Κίνα για τις σπάνιες γαίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25.10.25

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Διεθνής Οικονομία 24.10.25

Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι

Η προτεινόμενη αλλαγή για τα Airbnb θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας

Σύνταξη
Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;
Ποιός κερδίζει; 24.10.25

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;

Το μέλλον που διαγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας δεν παραπέμπει σε δύο χώρες που υπερβαίνουν τις διαφορές τους, αλλά σε δύο αδιάλλακτους γίγαντες που ο εμπορικός πόλεμος φαίνεται να τις καταπίνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες
Αρκούν όμως; 24.10.25

Οι κυρώσεις Τραμπ στη Ρωσία: Καμία σχέση με τις άλλες

Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις φιλοδοξείται να στραγγαλίσουν τη «χήνα με τα χρυσά αυγά» της Ρωσίας ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Τι το διαφορετικό έχουν και πόσο εύκολο είναι να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γερμανία: Συναγερμός στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς κλιμακώνεται η κρίση των ημιαγωγών
Αναστολή λειτουργίας 24.10.25

Κίνδυνος για τη γερμανική παραγωγή από την κρίση των ημιαγωγών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην παραγωγή της, ακόμη και αναστολή λειτουργίας εργοστασίων της, από την έλλειψη ημιαγωγών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός
«Σημείο καμπής» 25.10.25

Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός

Ο Μάριο Ντράγκι υποστηρίζει ότι ρεαλιστικός φεντεραλισμός είναι αυτός που θα οικοδομηθεί από «“συνασπισμούς των προθύμων” γύρω από κοινά στρατηγικά συμφέροντα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ – Την είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 27χρονη
Ισόβια κάθειρξη 25.10.25

Γαλλία: Πέθανε από θλίψη ο πατέρας της 12χρονης Λόλα Νταβιέ – Την είχε βιάσει και δολοφονήσει μια 27χρονη

Η 27χρονη που σκότωσε τη Λολά είναι η πρώτη γυναίκα στη Γαλλία που καταδικάστηκε σε ισόβια. Παρά τους ισχυρισμούς ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, οι ψυχίατροι διαπίστωσαν ότι ενεργούσε λογικά.

Σύνταξη
Μεσοπέλαγα έχει κολλήσει το πλοίο «Κεφαλονιά» – Απίστευτος Γολγοθάς για 303 επιβάτες – Tι καταγγέλλουν στο in
Πλάνα μέσα από το πλοίο 25.10.25

Μεσοπέλαγα έχει κολλήσει το πλοίο «Κεφαλονιά» - Απίστευτος Γολγοθάς για 303 επιβάτες - Τι καταγγέλλουν στο in

Mηχανική βλάβη παρουσίασε το πλοίο «Kεφαλονιά» κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Κυλλήνη για Πόρο Κεφαλληνίας. Για ελλιπή ενημέρωση και ταλαιπωρία μιλά στο in επιβάτης

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»
Καταγγελία 25.10.25

Intersex Greece: Πληρωμένη απάντηση σε δημοσίευμα ιστοσελίδας μετά τη viral θεία Σταματίνα – «Ιντερφοβία»

Η Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ (Intersex Greece) απαντάει σε δημοσίευμα ιστοσελίδας που φιλοξένησε ανάρτηση στην οποία «φυσικές ποικιλομορφίες των χαρακτηριστικών φύλου παρουσιάζονται ως ανωμαλίες»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός
Πόλο 25.10.25

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Άλιμος – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική του Champions League Γυναικών.

Σύνταξη
Super League 2: Κόλλησαν στο μηδέν Ηρακλής και Νίκη Βόλου στο ντέρμπι του βορρά
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Super League 2: Κόλλησαν στο μηδέν Ηρακλής και Νίκη Βόλου στο ντέρμπι του βορρά

Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι του Βορείου Ομίλου της Super League 2 ανάμεσα σε Ηρακλή και Νίκη Βόλου (0-0) . Με δέκα παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 30′ – Επιστροφή στις νίκες για Αστέρα Β’.

Σύνταξη
Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα
Καταραμένος θρίαμβος 25.10.25

Παράνοια, ναρκωτικά, καρδιακή προσβολή, πραξικόπημα, τυφώνας: Το Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν σκότωσε τον Κόπολα

Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιδραστικά έργα στην ιστορία του κινηματογράφου, ένα διαχρονικό αριστούργημα. Ωστόσο, η δημιουργία του Αποκάλυψη Τώρα σχεδόν κόστισε τη ζωή στον Φράνσις Φορντ Κόπολα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας
Ερώτηση στη Βουλή 25.10.25

ΠΑΣΟΚ: Αντιπαιδαγωγικές, στο πόδι, και εντελώς αψυχολόγητες συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας

Παύλος Γερουλάνος και Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τις συγχωνεύσεις τμημάτων σε σχολεία της Αθήνας, τονίζοντας πως «δεν στηρίζονται σε καμία παιδαγωγική τεκμηρίωση»

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Νιουκάστλ – Φούλαμ

LIVE: Νιουκάστλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Φούλαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Τσέλσι – Σάντερλαντ

LIVE: Τσέλσι – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Φούλαμ για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναιτωλικός για την 8η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός

Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 16:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της Handball Premier.

Σύνταξη
LIVE: Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga 25.10.25

LIVE: Γκλάντμπαχ – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Γκλάντμπαχ - Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Γκλάντμπαχ - Μπάγερν Μονάχου για την 8η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Η Θεσσαλονίκη τίμησε τον πολιούχο της: Κατάνυξη και πλήθος πιστών στη λιτανεία για τον Άγιο Δημήτριο
Και λαμπρότητα 25.10.25

Η Θεσσαλονίκη τίμησε τον πολιούχο της: Κατάνυξη και πλήθος πιστών στη λιτανεία για τον Άγιο Δημήτριο

Πλήθος πιστών έδωσε το παρών κατά τη λιτάνευση σε κεντρικές οδούς στη Θεσσαλονίκη, ενώ αγήματα των ενόπλων δυνάμεων ήταν στην «κεφαλή» της πομπής

Σύνταξη
Κουτσούμπας από Κέρκυρα: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης
Επίσκεψη στην Κέρκυρα 25.10.25

Κουτσούμπας: Χρειάζεται κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λαϊκής στέγης

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ακόμη ότι «ο τουρισμός σημαίνει και επιπτώσεις και ότι το όφελος είναι κυρίως για αυτούς που έχουν τα μεγάλα ξενοδοχειακά και τουριστικά συγκροτήματα»

Σύνταξη
Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του
ΚΚΕ 25.10.25

Σοφιανός: Ο κόσμος θα διαδηλώνει στη Βουλή γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή του

«Η κυβέρνηση έπαιξε ένα πολιτικό παιχνίδι θέλοντας να διχάσει, να αποπροσανατολίσει και να απευθυνθεί και σε κάποια ακροατήρια», επισήμανε το στέλεχος του ΚΚΕ, Νίκος Σοφιανός, για την αντιπαράθεση σχετικά με την τροπολογία της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΚΚΕ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Δυσκολία δωρεάν πρόσβασης σε χιλιάδες γυναίκες σε μαστογραφία

«Τα μέχρι στιγμής κυβερνητικά προληπτικά προγράμματα αποτυπώνουν τα όρια της κυβερνητικής πολιτικής», επισημαίνει το ΚΚΕ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης του Καρκίνου του Μαστού

Σύνταξη
Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 25.10.25

Κικίλιας: Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν, ούτε θα κουκουλωθούν – Τοξικότητα στη συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Βολές του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια κατά της «μικροπολιτικής» σε σχέση με τη συζήτηση γύρω από τον Άγνωστο Στρατιώτη - Η αναφορά στην ακρίβεια που ταλανίζει τους πολίτες

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου
Σφοδρά πυρά 25.10.25

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε ότι η ΝΔ επιβραβεύει τις πρακτικές του υπόκοσμου

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει για την κυβέρνηση πως «ήταν και είναι τέτοια η εξοικείωσή τους με τις λογικές και τις πρακτικές του υπόκοσμου, που κάποιος εύκολα θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τους μοιάζουν»

Σύνταξη
Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι
Απάντηση σε Κουρέτα 25.10.25

Κέλλας για ευλογιά προβάτων: Ο εμβολιασμός δεν είναι ικανός να δημιουργήσει ανοσία στο κοπάδι

Για τον λόγο που η κυβέρνηση δεν αποφασίζει τον εμβολιασμό για την ευλογιά των προβάτων αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης - Τι απάντησε για την πρόταση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο