Ούτε μπρος, ούτε πίσω – Η εργασιακή στασιμότητα «πληγώνει» την επαγγελματική εξέλιξη

Οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας και οι προσλήψεις φαίνεται ότι έχουν μειωθεί δραστικά τους τελευταίους μήνες, προκαλώντας ένα επαγγελματικό «πάγωμα». Παράλληλα, λίγες είναι και οι απολύσεις που παρατηρούνται, αντικατοπτρίζοντας μία γενικότερη στασιμότητα.

Μία… «παγωμένη» κατάσταση

Όπως φαίνεται, η έλλειψη προσλήψεων και η έλλειψη απολύσεων μπορεί να έχουν τις ίδιες αιτίες. Οι οικονομολόγοι δήλωσαν στο Business Insider ότι πολλές εταιρείες δεν έχουν πραγματοποιήσει απολύσεις μεγάλης κλίμακας επειδή, παρόλο που η οικονομία παραμένει ισχυρή, η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς και άλλα ζητήματα σημαίνει ότι οι εργοδότες κρατούν το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν, ενώ είναι απρόθυμοι να προσλάβουν περισσότερο.

Αυτή η κατάσταση έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, καθώς εμποδίζει την πιθανή επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων, αλλά προσφέρει μέτρα εξοικονόμησης κόστους για τις εταιρείες.

Η ZipRecruiter χαρακτήρισε την πρόσφατη αγορά εργασίας ως «The Great Freeze» (Η Μεγάλη Ψύχρα) σε μια νέα έκθεση σχετικά με την πρόσφατη κινητικότητα και τις προοπτικές πρόσληψης.

Το αδιέξοδο μεταξύ χαμηλών απολύσεων και χαμηλών προσλήψεων ενδέχεται να μην τελειώσει σύντομα.

«Βλέπουμε ότι τόσο οι εργοδότες όσο και οι αναζητούντες εργασία προσπαθούν να περιμένουν να περάσει η αβεβαιότητα», δήλωσε η Νικόλ Μπάχαουντ, οικονομολόγος εργασίας στη ZipRecruiter, στο Business Insider.

«Απέχουμε μόνο λίγους μήνες από το τέλος του έτους και δεν υπάρχει κάποιος άμεσος καταλύτης που να εξηγεί γιατί η αγορά εργασίας θα μπορούσε να βγει από την ύφεση στην οποία βρίσκεται», δήλωσε ο Ντάνιελ Ζάο, επικεφαλής οικονομολόγος της Glassdoor.

Τι ωθεί τις εταιρείες σε αυτή την πρακτική

Ο Τζέισον Ντράχο, επικεφαλής της κατανομής περιουσιακών στοιχείων της Αμερικής στην UBS Global Wealth Management, δήλωσε ότι η ανάπτυξη και οι καταναλωτικές δαπάνες παραμένουν σχετικά σταθερές, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αιτιολόγηση της πραγματοποίησης μαζικών απολύσεων.

«Τα κέρδη εξακολουθούν να είναι θετικά, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να κερδίζουν χρήματα και δεν υπάρχει πραγματικά κάποιος καταλύτης που να τις ωθεί να επανεκτιμήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους», δήλωσε ο Στίφεν Τζουνέου, ανώτερος οικονομολόγος της Bank of America στις ΗΠΑ.

Ο Τζουνέου δήλωσε ότι η αβεβαιότητα, η τεχνητή νοημοσύνη, οι θύλακες οικονομικής αδυναμίας — όπως στον κατασκευαστικό τομέα — και τα προβλήματα εφοδιασμού επηρεάζουν τις εταιρείες που επενδύουν σε νέα ταλέντα.

Πιθανότατα, λιγότεροι εργαζόμενοι εισέρχονται στις ΗΠΑ αυτές τις μέρες, επιβραδύνοντας την αύξηση του εργατικού δυναμικού. «Αυτή η αρνητική διαταραχή στην προσφορά εργασίας συμβάλλει προφανώς στην επιβράδυνση των προσλήψεων», δήλωσε ο Τζουνέου.

Τα προβλήματα εφοδιασμού σε συνδυασμό με τις χαμηλές προσλήψεις έχουν επίσης επηρεάσει την ανεργία, η οποία έχει αυξηθεί αλλά παραμένει σχετικά χαμηλή, δήλωσε ο Ντράχο.

Ο Ζάο είπε ότι οι εργοδότες συσσωρεύουν εργατικό δυναμικό ή κρατούν ταλέντα ως προληπτικό μέτρο, επειδή δεν θέλουν να ξαναζήσουν τα προηγούμενα προβλήματα στελέχωσης. «Μετά την εμπειρία της ‘Μεγάλης Παραιτήσεως’ και της εποχής της έλλειψης εργατικού δυναμικού, πολλές επιχειρήσεις διστάζουν να επιστρέψουν σε έναν κόσμο όπου αναζητούν απεγνωσμένα εργαζομένους και δεν μπορούν να τους βρουν», είπε.

Η έρευνα της ZipRecruiter του Σεπτεμβρίου μεταξύ επαγγελματιών προσέλκυσης ταλέντων έδειξε ότι το 63% των επιχειρήσεων σκοπεύει να προσλάβει μέτρια ή σημαντικά περισσότερους υπαλλήλους το επόμενο έτος, σε σύγκριση με το 76% του περασμένου έτους. «Ωστόσο, οι τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να δημιουργούν καθυστερήσεις και επιπλέον εμπόδια που θα συνεχίσουν να διατηρούν τις προσλήψεις και τις μετακινήσεις γενικά σε αυτόν τον σχετικά αργό ρυθμό για τους επόμενους δύο μήνες», είπε η Μπάχαουντ.

Ωστόσο, η συσσώρευση εργατικού δυναμικού θα μπορούσε να καταρρεύσει αν η οικονομία επιδεινωθεί. «Δεν περιμένω αυτή η συσσώρευση εργατικού δυναμικού να μπορεί να προστατεύσει από έναν πλήρη οικονομικό κύκλο και μια ύφεση, όπου οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να απολύσουν εργαζομένους», υποστήριξε ο Ζάο.

Η στασιμότητα στη σημερινή αγορά εργασίας

Ο Ζάο ανέφερε ότι η μη απόλυση εργατικού δυναμικού μπορεί να είναι θετική για τους εργαζόμενους λόγω της ασφάλειας της εργασίας, και οι άνεργοι έχουν λιγότερο ανταγωνισμό από ό,τι αν υπήρχαν μαζικές απολύσεις. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αναζητούν ενεργά εργασία σε ένα περιβάλλον με χαμηλές προσλήψεις και χαμηλές απολύσεις. Επομένως, μπορεί να είναι δύσκολο να βρει κανείς δουλειά. Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων εργασίας ανά άνεργο έχει μειωθεί σημαντικά από την ανάκαμψη της «σφιχτής» αγοράς εργασίας μετά την ύφεση της πανδημίας.

Η έλλειψη κινητικότητας μπορεί να εμποδίσει την επαγγελματική εξέλιξη.

«Πολλοί εργαζόμενοι πρέπει να συμβιβαστούν με θέσεις εργασίας που δεν τους ταιριάζουν, είτε επειδή δεν αμείβονται ανάλογα με την εμπειρία τους είτε επειδή δεν είναι σε έναν τομέα ή κλάδο που ταιριάζει καλύτερα στις δεξιότητές τους», αναφέρει ο Ζάο.

Όπως τονίζει το δημοσίευμα του Business Insider, η έλλειψη κινητικότητας μπορεί να εμποδίσει την επαγγελματική εξέλιξη. Ο Ζάο δήλωσε ότι η χαμηλή πρόσληψη επηρεάζει τους εργαζόμενους που μπορεί να θέλουν να εξασφαλίσουν μια νέα θέση εργασίας που προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης ή που επιθυμούν να προαχθούν ή να διαπραγματευτούν μια αύξηση μισθού εσωτερικά.

«Οι εργοδότες που εστιάζουν υπερβολικά στη σταθερότητα και στη διατήρηση του status quo, διακινδυνεύουν να χάσουν την καινοτομία και την ανάπτυξη που δεν θα συμβούν αν δεν υπάρχει εσωτερική κίνηση στην εταιρεία τους», δήλωσε η Μπάχαουντ. «Οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν κολλημένοι στη θέση τους χωρίς να εξελιχθούν, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να προχωρήσουν στην καριέρα τους».

Σε μια ψυχρή αγορά εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι παραμένουν στη θέση τους, η Μπάχαουντ πρότεινε στους ανθρώπους να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στο πλαίσιο των ρόλων τους, ώστε να μπορούν να εξελιχθούν και να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους όταν αναζητήσουν νέα θέση.