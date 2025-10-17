Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση

Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει βιώσει το εργασιακό ghosting κατά την αναζήτηση επαγγελματικής θέσης, μένοντας στον «αέρα» και μην γνωρίζοντας τι ήταν αυτό που τον έκανε έναν «ακατάλληλο» αιτούντα.

Όπως είναι φυσικό, η σιωπηλή απόρριψη επηρεάζει βαθιά την ψυχολογία των ενδιαφερόμενων, παρότι δεν θα έπρεπε να το βιώνουν ως κάτι προσωπικό, αλλά ως κάκιστη τάση των καιρών.

Το εργασιακό ghosting

Ο Χαμίντ Αλί υπέβαλε αιτήσεις για πολλές θέσεις εργασίας κάθε μέρα για πάνω από ένα χρόνο, χρησιμοποιώντας όλα τα κόλπα που γνώριζε για να βελτιώσει τις πιθανότητές του. Αυτό περιλαμβάνει το να μην αναγράφει την ηλικία του στο βιογραφικό του και να παραλείπει μέρη του επαγγελματικού του ιστορικού, ώστε να μην είναι τόσο εμφανή τα 25 χρόνια εμπειρίας του.

Ο 52χρονος άνεργος είπε ότι είχε αρκετές συνεντεύξεις για διάφορες θέσεις σε εταιρείες τεχνολογικών υπηρεσιών, αλλά σχεδόν όλες κατέληξαν σε σιωπή. Αυτό τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι εργοδότες συνειδητοποίησαν την ηλικία του και τον θεώρησαν πολύ ακριβό, είπε. Αν και η απόρριψη δεν είναι ποτέ ευχάριστη, ο Αλί είπε στο Business Insider ότι το πιο δύσκολο μέρος της αναζήτησης εργασίας ήταν αυτή η επαναλαμβανόμενη σιωπή, τουτέστιν το συνεχές… εργασιακό ghosting.

Εργαζόμενοι όλων των ηλικιών αντιμετωπίζουν την αδιαφορία.

«Αν δεν με θέλετε και δεν πληρώ τα κριτήριά σας, τουλάχιστον να έχετε την ευγένεια να μου το πείτε», είπε ο Αλί.

Εργαζόμενοι όλων των ηλικιών αντιμετωπίζουν την αδιαφορία, αλλά η σιωπή μπορεί να είναι εκκωφαντική για άτομα της γενιάς Χ που αναζητούν εργασία, όπως ο Αλί. Το Business Insider μίλησε με επτά άτομα της γενιάς Χ για το γεγονός ότι αγνοούνται από τους εργοδότες και πώς αυτό έχει διαμορφώσει την εμπειρία τους.

Διαδεδομένη τεχνική η σιωπηλή απόρριψη

Οι νεότεροι που αναζητούν εργασία και έχουν μεγαλώσει στην ψηφιακή εποχή μπορεί να μην θυμούνται τα χρόνια όπου το ghosting δεν ήταν συνηθισμένο — είτε σε εφαρμογές γνωριμιών είτε σε πλατφόρμες εργασίας.

Μια έκθεση του Δεκεμβρίου 2024 από την πλατφόρμα λογισμικού πρόσληψης Greenhouse διαπίστωσε ότι το 61% των αναζητούντων εργασία είχαν υποστεί ghosting μετά από μια συνέντευξη, αύξηση 9% από νωρίτερα εκείνο το έτος.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους το φαινόμενο του ghosting έχει γίνει πιο διαδεδομένο, σύμφωνα με την έκθεση, είναι ότι οι εργοδότες κατακλύζονται από αιτήσεις, λόγω της δύσκολης αγοράς εργασίας και της ευκολίας μαζικής υποβολής αιτήσεων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, για τα άτομα της γενιάς Χ που ξεκίνησαν την καριέρα τους πριν το διαδίκτυο και η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώσουν τον τομέα της πρόσληψης, η σιωπή μετά από μια συνέντευξη διευρύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ της αγοράς εργασίας που γνώριζαν και αυτής που βιώνουν σήμερα.

Ο Κρίστιαν Μάιμπεργκερ, 54 ετών, έχασε τη δουλειά του τον Ιανουάριο και περίπου πέντε μήνες αργότερα δέχτηκε μια θέση με μισθό περίπου το μισό από τον συνηθισμένο. Συνεχίζει να υποβάλλει αιτήσεις για άλλες θέσεις στον τομέα των πωλήσεων πληροφορικής και έχει αναθεωρήσει το βιογραφικό του πολλές φορές με τη βοήθεια επαγγελματία, αλλά δυσκολεύεται να κατανοήσει ένα σύστημα που, όπως λέει, δεν αναγνωρίζει πλέον.

Στο παρελθόν, «συναντούσες κάποιον πρόσωπο με πρόσωπο», είπε ο Μάιμπεργκερ. «Τώρα, είσαι απλώς ένας αριθμός».

Τώρα, οι αιτούντες εργασία στέλνουν ηλεκτρονικές αιτήσεις σε κάτι που μοιάζει με «μαύρη τρύπα».

Η Κολίν Πόλσον, ιδρύτρια της Ageless Careers και σύμβουλος καριέρας που συνεργάζεται κυρίως με την γενιά Χ και τους baby boomers, είπε ότι οι έμπειροι εργαζόμενοι είναι συνηθισμένοι σε μια δυναμική όπου θα λάμβαναν απάντηση σε εύθετο χρόνο, ακόμα και αν δεν έπαιρναν τη θέση.

Τώρα, οι αιτούντες εργασία στέλνουν ηλεκτρονικές αιτήσεις σε κάτι που μοιάζει με «μαύρη τρύπα» και δεν είναι σαφές αν κάποιος έλαβε το βιογραφικό τους ή πότε θα λάβουν απάντηση, τόνισε η Πόλσον.

Η Τίνα Γουάιζ, 55 ετών, δήλωσε ότι περίπου στο 25% των περιπτώσεων που μιλά με υπεύθυνους προσλήψεων, δεν λαμβάνει απάντηση, ακόμα και αν αυτοί εκφράσουν ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Αυτό, σε συνδυασμό με τις απάτες στις αγγελίες, έκανε την εμπειρία «καταστροφική» για την Γουάιζ. Δήλωσε ότι έρχεται αντιμέτωπη με δεκάδες απάτες κάθε μέρα και έχει σταματήσει να απαντά σε άγνωστους αριθμούς.

Για κάποιους είναι μία προσωπική υπόθεση

Ο Μπομπ Μπάρτον ήταν 60 ετών όταν απολύθηκε τον Νοέμβριο του 2023. Πέρασε σχεδόν ένα χρόνο αναζητώντας εργασία πριν βρει μια θέση μερικής απασχόλησης στην εξυπηρέτηση πελατών, η οποία πρόσφατα μετατράπηκε σε θέση πλήρους απασχόλησης στη διαχείριση πληροφορικής. Αν και είναι ευγνώμων για την προαγωγή, κερδίζει λιγότερο από το ένα τρίτο του μισθού που έπαιρνε στο παρελθόν και έχει λιγότερες διακοπές από ό,τι όταν μπήκε στην αγορά εργασίας πριν από 40 χρόνια.

«Επηρεάζει την αυτοπεποίθησή σου, γιατί νόμιζα ότι ήμουν καλός σε αυτό που έκανα».

Μέχρι την απώλεια της εργασίας του, ο Μπάρτον είχε εργαστεί ως μηχανικός πωλήσεων για 22 χρόνια και συνήθως έβρισκε νέες θέσεις μέσα σε λίγους μήνες. Αυτή τη φορά, η εμπειρία του άλλαξε, είπε, και μετά τις συνεντεύξεις τον αγνοούσαν συστηματικά.

«Επηρεάζει την αυτοπεποίθησή σου, γιατί νόμιζα ότι ήμουν καλός σε αυτό που έκανα», δήλωσε ο Μπάρτον. «Νόμιζα ότι προσέφερα αξία και πίστευα ότι το βιογραφικό μου το έδειχνε αυτό».

Για άτομα όπως ο Μπάρτον, που πέρασαν δεκαετίες βελτιώνοντας τις γνώσεις τους, μπορεί να είναι κουραστικό να νιώθουν ότι δεν έχουν πλέον την ίδια αξιοπιστία.

«Όταν δεν ακούς τίποτα, είναι σαν να αναρωτιέσαι: τι συμβαίνει; Έχασα κατά κάποιον τρόπο την αξία μου;», διερωτήθηκε ο Μπάρτον.