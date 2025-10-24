Η μεγάλη αλλαγή στην ΕΠΟ μετά από οδηγία της FIFA

Μια σημαντική αλλαγή γίνεται στην ΕΠΟ. Στο εξής κάθε τακτική ΓΣ της ομοσπονδίας, οικονομικός και διοικητικός απολογισμός, θα διεξάγεται κάθε Δεκέμβριο και όχι το καλοκαίρι. Μάλιστα, η… αρχή έχει δρομολογηθεί καθώς η φετινή ΓΣ της ΕΠΟ ορίστηκε στις 12 Δεκεμβρίου αν και τον Ιούνιο προηγήθηκε κι άλλη Τακτική ΓΣ, επειδή ίσχυε το προηγούμενο καταστατικό.

Αναλυτικά οι αλλαγές στο καταστατικό που έγιναν το καλοκαίρι για να γίνει ΓΣ τον Δεκέμβριο:

«Άρθρο 27 Τακτική Γενική Συνέλευση

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξάγεται κάθε έτος κατά μήνα Δεκέμβριο.

ΙΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρο 67 Οικονομική περίοδος

1. Η οικονομική περίοδος (χρήση) της Ε.Π.Ο. θα είναι ετήσια. Αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε έτους».

Η αλλαγή οφείλεται σε οδηγία της FIFA. Και η Παγκόσμια Ομοσπονδία άλλαξε την… εποχή των δικών της ΓΣ και τις έβαλε τέλος του χρόνου, επειδή κλείνει το οικονομικό έτος και είναι περιττό να προσθέσουμε ότι πλέον οι φορείς του ποδοσφαίρου λειτουργούν σαν εταιρίες έχοντας και μεγάλο κύκλο εργασιών.

Το καλοκαίρι ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της ΕΠΟ πέρασε με ισχυρή πλειοψηφία. Συνοπτικά εγκρίθηκε ο διοικητικός απολογισμός με ποσοστό σχεδόν 96% (70, 2 λευκά, 1 όχι), ο οικονομικός απολογισμός ( με 71 ναι, 1 όχι, 1 λευκό) και ο προϋπολογισμός 1/1/26 έως 31/12/26 (παμψηφεί).

Μετά από όλα αυτά κάθε καλοκαίρι θα διεξάγονται μόνο εκλογές της ΕΠΟ, συγκεκριμένα κάθε τέσσερα χρόνια τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων για να μη συμπίπτουν με τη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και διαταράσσεται η ομαλότητα. Πλέον, δεν απαιτούνται Γενικές Συνελεύσεις για την έγκριση των κανονισμών καθώς η αρμοδιότητα μετατοπίστηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ η οποία εγκρίνει τις αλλαγές πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων.