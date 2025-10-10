ΕΠΟ: Ξένος αρχιδιαιτητής και για τις σεζόν 2026-28

Αποτελεί κοινό μυστικό ότι ο κύκλος των ξένων αρχιδιαιτητών δεν θα λήξει για την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026, όταν λήγουν και τα συμβόλαια των νυν παραγόντων της ΚΕΔ, του επικεφαλής Στεφάν Λανουά και των Βαλέρι, Αλόνσο. Επίσης, αποτελεί κοινό μυστικό ότι οι τρεις προαναφερόμενοι ξένοι παράγοντες της διαιτησίας έριξαν γέφυρες στην ΕΠΟ, προκειμένου να ανανεωθούν από τώρα οι συμβάσεις τους, όχι για έναν αλλά για δυο χρόνια (για τις σεζόν 2026-28), όμως η ΕΠΟ δεν βιάζεται να αποφασίσει. Αν δεν παρέμβει η UEFA η επόμενη ΚΕΔ θα εξεταστεί όταν θα πλησιάζουν οι λήξεις των συμβολαίων των τωρινών παραγόντων της διαιτησίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μείνουν ή ότι θα φύγουν.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι τόσο την αγωνιστική περίοδο που διανύουμε όσο και τις δυο (2026-27 και 2027-28) που θα ακολουθήσουν η ΚΕΔ θα στελεχώνεται με ξένους παράγοντες της διαιτησίας. Αυτό θα γίνεται υπό την επίβλεψη της UEFA η οποία μέσω της ΚΕΔ των ξένων έλυσε σε μεγάλο βαθμό το «ελληνικό πρόβλημα», όπως το αποκαλούσαν. Αν ο Λανουά καταφέρει να μείνει τότε θα ισοφαρίσει (με +1 χρόνο) ή θα σπάσει (με +2 χρόνια) το ρεκόρ του Πορτογάλου Μέλο Περέιρα που είναι ο πρώτος ξένος αρχιδιαιτητής που ήταν στο τιμόνι της ΚΕΔ το διάστημα 2017-20.

Οι Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο ανέλαβαν την ΚΕΔ μετά από πρόταση της UEFA. Θυμίζουμε ότι το θέμα δεν είχε μπει καν σε ψηφοφορία καθώς ήταν οι μοναδικοί υποψήφιοι. Απλά, είχαμε επικύρωση της εισήγησης τόσο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου όσο και από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Το ίδιο θα συμβεί και στο μέλλον. Η UEFA θα αποφασίσει, όπως είχε γίνει με τον Μέλο Περέιρα, ο οποίος ήταν να φύγει το 2019, όμως έμεινε για τρίτη σερί αγωνιστική περίοδο.

Επίσης, η UEFA δεν θέλει να ασχολούνται Ελληνες παράγοντες με τη διαιτησία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Για αυτό και η ΕΠΟ αποφάσισε να την ρωτήσει αν ο Ευθυμιάδης μπορεί να αναλάβει υπεύθυνος διατήρησης των υφιστάμενων διαιτητών και εξεύρεσης νέων. Βέβαια, φάλτσο του Ευθυμιάδη, του μέλους της ΚΕΔ που είναι υπεύθυνος για τους ορισμούς της Γ’ Εθνικής, είναι ότι δήλωσε πως η UEFA τον τοποθέτησε σε αυτή τη θέση, ενώ, κακώς, ο Λανουά είναι αυτός που εισηγήθηκε. Θέλουν να βάλουν τον Ευθυμιάδη από το… παράθυρο στη διαιτησία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Προς το παρόν το βρήκαν κλειστό, παρόλα αυτά προσπαθούν να το ανοίξουν, βάζοντας μπροστά την UEFA.